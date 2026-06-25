Физическая версия Grand Theft Auto 6 получила региональные ограничения на активацию

Покупателям физических изданий GTA 6 стоит внимательно отнестись к выбору версии игры. Как выяснилось из обновленного сайта онлайн-магазина Rockstar, коды загрузки из коробок будут иметь региональную привязку и не получат статус GLOBAL, позволяющий активировать игру в любом регионе.
Согласно опубликованной информации, Rockstar и её партнёры подготовили три варианта кодов активации. Версия для Северной Америки будет работать только в США и Канаде, британская — исключительно на территории Великобритании, а европейская предназначена для ряда стран Евросоюза и некоторых других государств Европы, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Польшу, Норвегию и Швейцарию.
Для российских игроков это означает дополнительные ограничения при покупке физических копий. Поскольку коробочные издания GTA 6 содержат код загрузки, а не диск с игрой, активировать такой ключ можно будет только в аккаунте соответствующего региона.
На практике у пользователей остаётся несколько вариантов. Первый — создавать или использовать учётную запись того региона, для которого предназначен код. Второй — сразу приобретать цифровую версию через нужный региональный магазин. Третий — дождаться возможного появления полноценного физического издания с диском, если оно будет выпущено позднее, либо выхода версии для PC.
Ситуация выглядит логичным продолжением политики издателей в отношении цифровой дистрибуции. Ранее уже стало известно, что физические версии GTA 6 для консолей фактически выступают носителем лицензии и содержат код для загрузки игры, а не саму игру на диске.
Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На фоне огромного интереса к проекту вопросы региональных ограничений и способов покупки становятся для многих игроков не менее актуальными, чем сама дата релиза.
Да она даром никому не будет нужна, ваша ГТА 6. Увидите.
Сонебойские проблемы.
Да кому вообще нужен этот бокс пустой ? Все равно же в нем кроме кода ничего не будет .
Помянем. А нафига физическая версия без диска то по итогу?))))))))))))))))))))
Да к тому же, полноценная физ версия появится только после релиза.
Не вижу проблемы. Распределение по странам, если судить по списку выше, очень разумно сделано.