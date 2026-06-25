Физическая версия Grand Theft Auto 6 получила региональные ограничения на активацию

Покупателям физических изданий GTA 6 стоит внимательно отнестись к выбору версии игры. Как выяснилось из обновленного сайта онлайн-магазина Rockstar, коды загрузки из коробок будут иметь региональную привязку и не получат статус GLOBAL, позволяющий активировать игру в любом регионе.

Согласно опубликованной информации, Rockstar и её партнёры подготовили три варианта кодов активации. Версия для Северной Америки будет работать только в США и Канаде, британская — исключительно на территории Великобритании, а европейская предназначена для ряда стран Евросоюза и некоторых других государств Европы, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Польшу, Норвегию и Швейцарию.

Для российских игроков это означает дополнительные ограничения при покупке физических копий. Поскольку коробочные издания GTA 6 содержат код загрузки, а не диск с игрой, активировать такой ключ можно будет только в аккаунте соответствующего региона.

На практике у пользователей остаётся несколько вариантов. Первый — создавать или использовать учётную запись того региона, для которого предназначен код. Второй — сразу приобретать цифровую версию через нужный региональный магазин. Третий — дождаться возможного появления полноценного физического издания с диском, если оно будет выпущено позднее, либо выхода версии для PC.

Ситуация выглядит логичным продолжением политики издателей в отношении цифровой дистрибуции. Ранее уже стало известно, что физические версии GTA 6 для консолей фактически выступают носителем лицензии и содержат код для загрузки игры, а не саму игру на диске.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На фоне огромного интереса к проекту вопросы региональных ограничений и способов покупки становятся для многих игроков не менее актуальными, чем сама дата релиза.