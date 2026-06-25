Физическое издание Grand Theft Auto 6 без диска создаёт опасный прецедент для всей игровой индустрии

Решение Rockstar выпустить физическую версию Grand Theft Auto 6 без самого диска может оказаться куда важнее, чем кажется на первый взгляд. Вместо привычного носителя покупатели получат лишь код для загрузки — и для индустрии это может стать опасным прецедентом.

Проблема не только в самой GTA 6, а в её масштабе. Это крупнейший игровой релиз поколения и один из самых ожидаемых запусков в истории. Если такая игра спокойно выходит в формате «код в коробке» и всё равно продаётся миллионами, для издателей это станет чётким сигналом: физические носители больше не обязательны.

Фактически Rockstar может первой окончательно нормализовать модель, где коробочная версия существует лишь формально. А значит, другие компании с большой вероятностью начнут массово отказываться от дисков, сокращая расходы на производство и логистику.

Для игроков это означает потерю привычных возможностей: перепродажи, обмена, коллекционирования и самого ощущения реального владения игрой. Вместо этого рынок всё сильнее уходит в сторону цифровых лицензий, которые всегда зависят от платформы и издателя.