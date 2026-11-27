Стало известно имя одного из специалистов, отвечавших за автомобильную физику GTA 6. Им оказался Льюис Бентли, в прошлом участник престижных соревнований по виртуальному автоспорту Gran Turismo World Series. По его собственным словам, он провёл в Rockstar Games последние три с половиной года, работая над поведением машин в новой игре студии.

Бентли рассказал об этом в видео на YouTube, которое впоследствии удалили. Специалист не стал раскрывать подробности своей работы и конкретные решения, реализованные в GTA 6, предложив игрокам самостоятельно оценить результат. При этом он высоко отозвался о команде, с которой трудился над проектом.

У Бентли действительно есть опыт в соревновательном автоспорте. В 2018 году он выступил на дебютном этапе GT Sport World Tour на Нюрбургринге, после чего в качестве лучшего европейского представителя Chevrolet получил путёвку в мировой финал в Монако. В 2019-м он также участвовал в соревнованиях в Париже и Зальцбурге.

Примечательно, что Rockstar и без того не испытывает недостатка в специалистах, знакомых с настоящими гоночными трассами и автомобилями. В Rockstar North действует собственная гоночная команда, среди участников которой есть технический директор по физике. Коллектив даже добился победы в своём классе на 24-часовой гонке на Нюрбургринге.

Работа специалистов, судя по отзывам игроков, заметна и в самой GTA 6. На форуме GTPlanet пользователи обсуждают, что Rockstar удалось найти компромисс между тяжеловесной моделью управления из GTA 4 и более аркадным вождением GTA 5. Отдельно отмечают различия в поведении автомобилей и поддержку адаптивных триггеров DualSense. Правда, единого мнения нет: некоторым управление кажется слишком чувствительным, тогда как другие советуют аккуратнее работать аналоговыми стиками и курками контроллера.

В игре нашлось место и для любителей настоящего автоспорта. Неподалёку от Порт-Геллхорна расположена полноценная гоночная трасса. Игроки уже заметили в её конфигурации элементы, напоминающие знаменитую связку Corkscrew на трассе Лагуна-Сека и поворот Karussell на Нюрбургринге.

Похоже, Rockstar уделила автомобильной составляющей GTA 6 гораздо больше внимания, чем простому улучшению управления по сравнению с предыдущими частями. Привлечение специалиста с опытом в Gran Turismo хорошо вписывается в стремление студии сделать поведение транспорта более разнообразным и убедительным.