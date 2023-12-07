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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 156 оценок

"Флоридский Джокер" призывает Rockstar объясниться за использование его образа в трейлере GTA 6

Lunersun
Новости

Недавно опубликованный трейлер ожидаемой игры Grand Theft Auto VI от студии Rockstar Games вызвал неожиданную реакцию у одного преступника из Флориды. Этот человек, известный в интернете как «Флоридский Джокер» за свои яркие татуировки на лице и необычный имидж, заявил, что персонаж в трейлере GTA, похожий на него, был вдохновлён именно его образом.

«Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, Флоридский Джокер... авторы GTA, нам нужно поговорить», — говорится в обращении Салливана.

Хотя Салливан и утверждает, что именно он послужил вдохновением для образа из GTA VI, неясно, насколько его претензии обоснованы. В трейлере действительно мелькает персонаж с яркими татуировками на лице, но это может быть и совпадением. Ранее разработчики Rockstar уже сталкивались с обвинениями в незаконном использовании чужого образа — в 2014 году актриса Линдси Лохан подавала на них в суд, но проиграла дело в 2018-м.

Тем не менее, заявление данного эксцентричного человека, вероятно, заставит Rockstar как минимум прокомментировать ситуацию. Салливан явно не собирается так просто отступать и намерен добиться ответа любой ценой.

-11
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Никому ничего

А этот "хрен с горы" сперва не хочет пообщаться с представителями DC Comics по поводу использования их образа ?

9
TIMetal

У Джокера DC макияж клоуна, зелёные волосы, костюм и ни одной тату на лице, а у этого флоридского чучела только волосы похожего оттенка и куча тату.

0
A.Frost TIMetal

Девид Эйр и Джаред Лето не согласны)))

0
Гена Транквилизатор

Если коротко "дайте деняк"

4
sudey

Не, а он что не прав? После пару видосов где они скопировали бабку с молотками и девку на крыше с тверком-ну вопросы есть. По крайне мере за джокера и бабку с молотками, уж точно. А на счет денеК не денеК, это уже адвокаты должны заняться, надо коллективный иск подовать, чтоб шансов было по боля

0
kolinmah

Он прямо из зоны жалуется?

3
Oscilograf

Будет смешно, если рокстары забашляют ему за использование его образа, а в игре это будет персонаж, которого обезьяны в тюрьме петушат.

3
sergeu78

в 90х читал советский учебник по психиатрии там если всё тело у человека покрыто татухами то считалось что проблема с психикой. про то что кто-то еще и лицо будет татуировать об этом даже и не думалось

2
kolinmah

Раньше наколки означали принадлежность к уголовному миру. А щас их делают "для красоты")

1
sergeu78 kolinmah

срочники и моряки еще делали, а может еще сектанты, но лицо никогда не трогали

0
Laicus

Чем больше татуировок, тем больше проблем с психикой.

2
JustA_NiceGuy

Тогда, наверное, и гадалки были ещё ведьмами. Хватит нести чушь, чел.

-5
вупсич пупсич

Я лежал в психушке и подтверждаю, если хоть 1 тату есть - у человека проблемы.
Я свои набивал всегда в совершенно аффективном состоянии.
А спустя время смотрю и думаю, что за черт
Мне не интересны тату, я не могу их рассматривать в призме какой-то красоты. Это не память для меня, не самоидентификация или способ выражения. Это чертова шиза которая ловит меня в неудобный момент.

0
SharpAelinor

О фрик сооброзил, что с этих мудней бабки можно попробывать срубить.

0
Кей Овальд

Недавно же была новость о том, что Рокстары действительно сделали кучу отсылок на реальность в ролике. Но именно отсылок. А будет ли всё это в игре уже вопрос.

0
CT3H

Крашеный бабосов захотел... Одно дело если б прям копию его сделали, а тут просто считай ситуацию смоделировали.

0
Gelyr

Новость шляпа, вдохновленный образ это не дословное цитирование, так что в суде он может выиграть только баночку лубрикантов что бы в тюрьме по мягче жилось.

0
GullibleCelia

И что ему не нравится?)

0
IdleUrick

Всё

0
FlyRazer

схожести ноль хД

0
Миханик Шестеренкин

Флоридский Джокер пусть идёт на 3 буквы.

0
fastdimka

Они специально слизали с него образ для бесплатного пиара в новостных лентах. Как это было с Линдси Лохан в GTA V

0
Adamantokha_00

А , вы бы стали общаться с "грязью общества" ?! Так о каком общение может вообще идти речь ?!

-1
Screamerus

Очередной раскраска питушок раскудахтался

-1
azusugawa

Щас к какому-то зеку побегут платить деньги за то что показали его игровую пародию?)

-2
JIoMTuK

никто ему ничего платить не будет

0
Talendor3

Вполне вероятно что про него даже не знали, а вдохновлялись вот этим

-2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Пусть шакал вообще скажет спасибо, что сделали на такое убожество отсылку.

-2
Чепух пижамный

Еbанько, потише. Кал едят в другом месте

0