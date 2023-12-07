"Флоридский Джокер" призывает Rockstar объясниться за использование его образа в трейлере GTA 6

Недавно опубликованный трейлер ожидаемой игры Grand Theft Auto VI от студии Rockstar Games вызвал неожиданную реакцию у одного преступника из Флориды. Этот человек, известный в интернете как «Флоридский Джокер» за свои яркие татуировки на лице и необычный имидж, заявил, что персонаж в трейлере GTA, похожий на него, был вдохновлён именно его образом.
«Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, Флоридский Джокер... авторы GTA, нам нужно поговорить», — говорится в обращении Салливана.
Хотя Салливан и утверждает, что именно он послужил вдохновением для образа из GTA VI, неясно, насколько его претензии обоснованы. В трейлере действительно мелькает персонаж с яркими татуировками на лице, но это может быть и совпадением. Ранее разработчики Rockstar уже сталкивались с обвинениями в незаконном использовании чужого образа — в 2014 году актриса Линдси Лохан подавала на них в суд, но проиграла дело в 2018-м.
Тем не менее, заявление данного эксцентричного человека, вероятно, заставит Rockstar как минимум прокомментировать ситуацию. Салливан явно не собирается так просто отступать и намерен добиться ответа любой ценой.
А этот "хрен с горы" сперва не хочет пообщаться с представителями DC Comics по поводу использования их образа ?
У Джокера DC макияж клоуна, зелёные волосы, костюм и ни одной тату на лице, а у этого флоридского чучела только волосы похожего оттенка и куча тату.
Девид Эйр и Джаред Лето не согласны)))
Если коротко "дайте деняк"
Не, а он что не прав? После пару видосов где они скопировали бабку с молотками и девку на крыше с тверком-ну вопросы есть. По крайне мере за джокера и бабку с молотками, уж точно. А на счет денеК не денеК, это уже адвокаты должны заняться, надо коллективный иск подовать, чтоб шансов было по боля
Он прямо из зоны жалуется?
Будет смешно, если рокстары забашляют ему за использование его образа, а в игре это будет персонаж, которого обезьяны в тюрьме петушат.
в 90х читал советский учебник по психиатрии там если всё тело у человека покрыто татухами то считалось что проблема с психикой. про то что кто-то еще и лицо будет татуировать об этом даже и не думалось
Раньше наколки означали принадлежность к уголовному миру. А щас их делают "для красоты")
срочники и моряки еще делали, а может еще сектанты, но лицо никогда не трогали
Чем больше татуировок, тем больше проблем с психикой.
Тогда, наверное, и гадалки были ещё ведьмами. Хватит нести чушь, чел.
Я лежал в психушке и подтверждаю, если хоть 1 тату есть - у человека проблемы.
Я свои набивал всегда в совершенно аффективном состоянии.
А спустя время смотрю и думаю, что за черт
Мне не интересны тату, я не могу их рассматривать в призме какой-то красоты. Это не память для меня, не самоидентификация или способ выражения. Это чертова шиза которая ловит меня в неудобный момент.
О фрик сооброзил, что с этих мудней бабки можно попробывать срубить.
Недавно же была новость о том, что Рокстары действительно сделали кучу отсылок на реальность в ролике. Но именно отсылок. А будет ли всё это в игре уже вопрос.
Крашеный бабосов захотел... Одно дело если б прям копию его сделали, а тут просто считай ситуацию смоделировали.
Новость шляпа, вдохновленный образ это не дословное цитирование, так что в суде он может выиграть только баночку лубрикантов что бы в тюрьме по мягче жилось.
И что ему не нравится?)
Всё
схожести ноль хД
Флоридский Джокер пусть идёт на 3 буквы.
Они специально слизали с него образ для бесплатного пиара в новостных лентах. Как это было с Линдси Лохан в GTA V
А , вы бы стали общаться с "грязью общества" ?! Так о каком общение может вообще идти речь ?!
Очередной раскраска питушок раскудахтался
Щас к какому-то зеку побегут платить деньги за то что показали его игровую пародию?)
никто ему ничего платить не будет
Вполне вероятно что про него даже не знали, а вдохновлялись вот этим
Пусть шакал вообще скажет спасибо, что сделали на такое убожество отсылку.
Еbанько, потише. Кал едят в другом месте