"Флоридский Джокер" призывает Rockstar объясниться за использование его образа в трейлере GTA 6

Недавно опубликованный трейлер ожидаемой игры Grand Theft Auto VI от студии Rockstar Games вызвал неожиданную реакцию у одного преступника из Флориды. Этот человек, известный в интернете как «Флоридский Джокер» за свои яркие татуировки на лице и необычный имидж, заявил, что персонаж в трейлере GTA, похожий на него, был вдохновлён именно его образом.

«Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, Флоридский Джокер... авторы GTA, нам нужно поговорить», — говорится в обращении Салливана.

Хотя Салливан и утверждает, что именно он послужил вдохновением для образа из GTA VI, неясно, насколько его претензии обоснованы. В трейлере действительно мелькает персонаж с яркими татуировками на лице, но это может быть и совпадением. Ранее разработчики Rockstar уже сталкивались с обвинениями в незаконном использовании чужого образа — в 2014 году актриса Линдси Лохан подавала на них в суд, но проиграла дело в 2018-м.

Тем не менее, заявление данного эксцентричного человека, вероятно, заставит Rockstar как минимум прокомментировать ситуацию. Салливан явно не собирается так просто отступать и намерен добиться ответа любой ценой.