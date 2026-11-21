Лоуренс Салливан, более известный в интернете как «Флоридский Джокер», неожиданно оказался среди участников создания Grand Theft Auto VI. Мужчина, который несколько лет назад обвинял Rockstar Games в использовании своей внешности и требовал от разработчиков 10 миллионов долларов, теперь утверждает, что официально участвовал в озвучивании долгожданной игры.

История началась ещё в декабре 2023 года, когда Rockstar представила первый трейлер GTA VI. В ролике появился персонаж с многочисленными татуировками на лице, внешне напоминающий Салливана, получившего известность благодаря фотографии после ареста во Флориде в 2017 году. Мужчина обвинил разработчиков в незаконном использовании его образа и потребовал денежную компенсацию.

Первоначально Салливан рассчитывал получить 2 миллиона долларов, однако впоследствии увеличил требования до 10 миллионов и даже пригрозил Rockstar судебным разбирательством. Позднее он изменил свою позицию, предложив разработчикам предоставить ему возможность самостоятельно озвучить похожего персонажа и расширить его роль в игре.

Теперь, спустя почти три года, история получила неожиданный поворот. В опубликованном в Instagram видеоролике «Флоридский Джокер» заявил, что действительно стал одним из актёров озвучивания GTA VI.

Я официальный актёр озвучивания GTA VI. Последние три года многие говорили, что меня никогда не будет в игре, что я ничего не добьюсь. Но теперь пришло время показать им, на что способен Флоридский Джокер,

— заявил Салливан.

Он также подчеркнул, что его участие в проекте не является шуткой или попыткой привлечь внимание.

Самое интересное, что слова Салливана получили подтверждение. В официальных титрах Grand Theft Auto VI, опубликованных Rockstar Games, действительно присутствует имя Lawrence Sullivan. Оно указано в разделе The Local Population, объединяющем актёров, участвовавших в создании жителей игрового мира.

По словам самого Салливана, его голос можно услышать в одном из коротких видеороликов внутриигровой социальной сети, где персонаж вступает в драку со своим двойником. Однако Rockstar пока не уточняла, какого именно персонажа он озвучил.

Таким образом, история, начавшаяся с громких обвинений и многомиллионных требований, завершилась весьма неожиданно. Человек, который прежде угрожал Rockstar судебными разбирательствами, теперь сам оказался в титрах одной из самых ожидаемых игр последних лет.

При этом неизвестно, получил ли Салливан денежную компенсацию и на каких условиях состоялось его сотрудничество с разработчиками.