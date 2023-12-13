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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 252 оценки

"Флоридский Джокер" выдвинул ультиматум Rockstar Games и теперь хочет получить 3 млн долларов

butcher69
Новости

Лоуренс Салливан, по прозвищу "Флоридский Джокер", фактически выдвинул трехдневный ультиматум Rockstar Games, потребовав от компании выплатить ему вознаграждение, которое теперь достигает 3 миллиона долларов, за якобы использо в первом трейлере GTA 6.

Для непосвященных, в первом трейлере GTA 6 показан NPC с татуировками на лице, которого фанаты легко связали с Лоуренсом Салливаном, человеком, дважды арестованным за незаконное хранение оружия и прославившимся благодаря СМИ, которые окрестили его "Флоридским Джокером" за сходство с Джокером. Через несколько дней после выхода трейлера Салливан публично потребовал от Rockstar Games компенсацию в размере 2 миллионов долларов за использование его образа в игре без согласия.

Теперь Салливан снова в деле, повысив свои требования еще на 1 миллион долларов и поставив Rockstar Games трехдневный ультиматум, после чего он прибегнет к помощи своих адвокатов. Чтобы сделать свое предупреждение еще более серьезным, Салливан добавил, что его дело не похоже на дело Линдси Лохан, актрисы, которая подала в суд на Rockstar Games по аналогичному поводу, и что на его стороне есть конкретные доказательства.

"GTA, я даю вам самый большой бесплатный маркетинг за всю историю этой игры. За это я хочу получить дополнительный миллион долларов", - так начал Салливан в ролике, опубликованном на TikTok.

Вы, ребята, вечно не отвечаете мне. Вы видите это? Найдите другого человека во Флориде, который вдохновил этого персонажа. Я буду ждать, я буду ждать. GTA, нам нужно поговорить, думаешь, я шучу? У тебя есть три дня, три дня, прежде чем мои адвокаты сойдут с ума по этому делу. Это не как у Линдси Лохан. У меня есть конкретные доказательства.

Интересно отметить, что Салливан также перекрасил волосы в фиолетовый цвет (раньше они были зелеными), скорее всего, для того, чтобы сходство между ним и персонажем из трейлера GTA 6 было еще более разительным. В любом случае, маловероятно, что Rockstar Games уступит требованиям. Возможно, флоридскому Джокеру стоит прислушаться к совету исполнителя роли Артура Моргана из Red Dead Redemption 2 - наслаждаться славой, пока она длится.

4
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Lvinomord

Теперь Роки сделают миссию в игре,где нужно будет попасть в тюрьму и завалить одного очень жадного флоридского паренька)

26
Rorschach93

я и в реале таких наглецов бы.

0
Alcoza1cer Rorschach93

Зачем? Рядом с ними присесть?

0
B e s i k

Глянул видос.Даже Бабуин на его фоне выглядит умнее.Сколько же конченых на свете...

18
FlowingNekton

Сольет деньги на адвокатов, а они стоят дорого в США и ничего не получит

0
VIGITAL ART

Рили отличный персонаж для ГТА.

0
denixharl

Бесплатный маркетинг за миллион долларов)))

Ну и ебобо, к тому же жадный,...хотя что это я?! Умных с татуировками на лице не бывает...

Рокстар его дрюкнет, у них лучшие адвокаты и куча бабла, и у них куча опыта в таких делах ..

11
-Zion-

Это вот чисто по американски, любой американец увидевший шанс отсудить денег этим воспользуется. Мораль про жадность там никогда не работает.

2
JIoMTuK
10
Сергей Понащенко

Да пусть макияж другой ему сделают в игре и все. Раз ему не приятно, что они им, якобы, вдохновлялись.

5
-Zion-

И трейлер переделывать? Чувак просто увидел возможность состричь баблишка, для них это нормально.

1
saiditsme

Так и так другой, там сходство деталей вообще микроскопическое :)

5
Сергей Понащенко saiditsme

Ну, в основном, вокруг глаз прям так же, а остальное нет, в принципе.

0
UndeniableDzvinka

Ранний доступ надо просить или подарочное издание

4
Stas776

Ну так он обращается к самой игре, лол

Ни к T2, ни к Рокам, а к игре

3
Tulip OHare

В следующем трейлере джокер садится на бутыль

3
Олег Дудин

Во-первых, не особо похожи облики.

Во-вторых, будет наглеть, сам получит иск от DC.

2
Snake2105

Нормально, решил срубить бабла на ровном месте, в обезьянник нужно таких сажать

1
Shakodzyn

Пацанчик пытается нажится на игроделах. Но тут он ошибся. Утверждая, что его дело не похоже на дело Линдси, он показывает полное не знание дела и свою глупость. Надо бы его в обратку засудить, за попытку незаконного обогащение за счет других. И на бутылку следом.

1
Marksman и MARXman тоже

Натуральный чёрт!

1
askazanov

Молодца, смекнул, если с ним договор на лицензию не состовляли!)))

1
SerDjo123

ну и урод же он

1
Кей Овальд

Ну, то есть он не понимает разницу между использованием образа и отсылкой?
Хотя просто бабла, видимо, захотел.

1
MONOLITA

Такой смешной!))) У него верхняя губа что ли накачана!?

0
Nimlis

Если не включать звук и смотреть просто видео, он будто битбоксит 🤔

0
Rorschach93

даже 50 баксов жирно слишком, пускай благодарит их за доп славу, развелось халявщиков.

0
Майкл Скотт

Кек, ему даже бесплатной копии игры от роков не видать, о чем речь вообще?

0
Аристов--Черный

Очередное чмо пытается нажиться на сверх-дорогой GTA - этой истории сто лет. Исход предсказуем:)

0
Alcoza1cer

Не ясны его претензии. Чел в трейлере - совсем другой.

0
GullibleCelia

Вот же клоун)

0
The Great Troll

мне нравится как он напрямую к игре GTA обращается, а не к Рокстар :D

0
Выxyxoль
Спойлер

По улицам Слона водили,

Как видно напоказ —

Известно, что Слоны в диковинку у нас —

Так за Слоном толпы зевак ходили.

Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.

Увидевши Слона, ну на него метаться,

И лаять, и визжать, и рваться,

Ну, так и лезет в драку с ним.

«Соседка, перестань срамиться»,

Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?

Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт

Вперёд

И лаю твоего совсем не примечает».

«Эх, эх!» ей Моська отвечает:

«Вот то-то мне и духу придаёт,

Что я, совсем без драки,

Могу попасть в большие забияки.

Пускай же говорят собаки:

«Ай, Моська! знать она сильна,

Что лает на Слона!»

0