"Флоридский Джокер" выдвинул ультиматум Rockstar Games и теперь хочет получить 3 млн долларов

Лоуренс Салливан, по прозвищу "Флоридский Джокер", фактически выдвинул трехдневный ультиматум Rockstar Games, потребовав от компании выплатить ему вознаграждение, которое теперь достигает 3 миллиона долларов, за якобы использо в первом трейлере GTA 6.

Для непосвященных, в первом трейлере GTA 6 показан NPC с татуировками на лице, которого фанаты легко связали с Лоуренсом Салливаном, человеком, дважды арестованным за незаконное хранение оружия и прославившимся благодаря СМИ, которые окрестили его "Флоридским Джокером" за сходство с Джокером. Через несколько дней после выхода трейлера Салливан публично потребовал от Rockstar Games компенсацию в размере 2 миллионов долларов за использование его образа в игре без согласия.

Теперь Салливан снова в деле, повысив свои требования еще на 1 миллион долларов и поставив Rockstar Games трехдневный ультиматум, после чего он прибегнет к помощи своих адвокатов. Чтобы сделать свое предупреждение еще более серьезным, Салливан добавил, что его дело не похоже на дело Линдси Лохан, актрисы, которая подала в суд на Rockstar Games по аналогичному поводу, и что на его стороне есть конкретные доказательства.

"GTA, я даю вам самый большой бесплатный маркетинг за всю историю этой игры. За это я хочу получить дополнительный миллион долларов", - так начал Салливан в ролике, опубликованном на TikTok.

Вы, ребята, вечно не отвечаете мне. Вы видите это? Найдите другого человека во Флориде, который вдохновил этого персонажа. Я буду ждать, я буду ждать. GTA, нам нужно поговорить, думаешь, я шучу? У тебя есть три дня, три дня, прежде чем мои адвокаты сойдут с ума по этому делу. Это не как у Линдси Лохан. У меня есть конкретные доказательства.

Интересно отметить, что Салливан также перекрасил волосы в фиолетовый цвет (раньше они были зелеными), скорее всего, для того, чтобы сходство между ним и персонажем из трейлера GTA 6 было еще более разительным. В любом случае, маловероятно, что Rockstar Games уступит требованиям. Возможно, флоридскому Джокеру стоит прислушаться к совету исполнителя роли Артура Моргана из Red Dead Redemption 2 - наслаждаться славой, пока она длится.