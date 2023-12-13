"Флоридский Джокер" выдвинул ультиматум Rockstar Games и теперь хочет получить 3 млн долларов

Лоуренс Салливан, по прозвищу "Флоридский Джокер", фактически выдвинул трехдневный ультиматум Rockstar Games, потребовав от компании выплатить ему вознаграждение, которое теперь достигает 3 миллиона долларов, за якобы использо в первом трейлере GTA 6.
Для непосвященных, в первом трейлере GTA 6 показан NPC с татуировками на лице, которого фанаты легко связали с Лоуренсом Салливаном, человеком, дважды арестованным за незаконное хранение оружия и прославившимся благодаря СМИ, которые окрестили его "Флоридским Джокером" за сходство с Джокером. Через несколько дней после выхода трейлера Салливан публично потребовал от Rockstar Games компенсацию в размере 2 миллионов долларов за использование его образа в игре без согласия.
Теперь Салливан снова в деле, повысив свои требования еще на 1 миллион долларов и поставив Rockstar Games трехдневный ультиматум, после чего он прибегнет к помощи своих адвокатов. Чтобы сделать свое предупреждение еще более серьезным, Салливан добавил, что его дело не похоже на дело Линдси Лохан, актрисы, которая подала в суд на Rockstar Games по аналогичному поводу, и что на его стороне есть конкретные доказательства.
"GTA, я даю вам самый большой бесплатный маркетинг за всю историю этой игры. За это я хочу получить дополнительный миллион долларов", - так начал Салливан в ролике, опубликованном на TikTok.
Вы, ребята, вечно не отвечаете мне. Вы видите это? Найдите другого человека во Флориде, который вдохновил этого персонажа. Я буду ждать, я буду ждать. GTA, нам нужно поговорить, думаешь, я шучу? У тебя есть три дня, три дня, прежде чем мои адвокаты сойдут с ума по этому делу. Это не как у Линдси Лохан. У меня есть конкретные доказательства.
Интересно отметить, что Салливан также перекрасил волосы в фиолетовый цвет (раньше они были зелеными), скорее всего, для того, чтобы сходство между ним и персонажем из трейлера GTA 6 было еще более разительным. В любом случае, маловероятно, что Rockstar Games уступит требованиям. Возможно, флоридскому Джокеру стоит прислушаться к совету исполнителя роли Артура Моргана из Red Dead Redemption 2 - наслаждаться славой, пока она длится.
Теперь Роки сделают миссию в игре,где нужно будет попасть в тюрьму и завалить одного очень жадного флоридского паренька)
я и в реале таких наглецов бы.
Зачем? Рядом с ними присесть?
Глянул видос.Даже Бабуин на его фоне выглядит умнее.Сколько же конченых на свете...
Сольет деньги на адвокатов, а они стоят дорого в США и ничего не получит
Рили отличный персонаж для ГТА.
Бесплатный маркетинг за миллион долларов)))
Ну и ебобо, к тому же жадный,...хотя что это я?! Умных с татуировками на лице не бывает...
Рокстар его дрюкнет, у них лучшие адвокаты и куча бабла, и у них куча опыта в таких делах ..
Это вот чисто по американски, любой американец увидевший шанс отсудить денег этим воспользуется. Мораль про жадность там никогда не работает.
Да пусть макияж другой ему сделают в игре и все. Раз ему не приятно, что они им, якобы, вдохновлялись.
И трейлер переделывать? Чувак просто увидел возможность состричь баблишка, для них это нормально.
Так и так другой, там сходство деталей вообще микроскопическое :)
Ну, в основном, вокруг глаз прям так же, а остальное нет, в принципе.
Ранний доступ надо просить или подарочное издание
Ну так он обращается к самой игре, лол
Ни к T2, ни к Рокам, а к игре
В следующем трейлере джокер садится на бутыль
Во-первых, не особо похожи облики.
Во-вторых, будет наглеть, сам получит иск от DC.
Нормально, решил срубить бабла на ровном месте, в обезьянник нужно таких сажать
Пацанчик пытается нажится на игроделах. Но тут он ошибся. Утверждая, что его дело не похоже на дело Линдси, он показывает полное не знание дела и свою глупость. Надо бы его в обратку засудить, за попытку незаконного обогащение за счет других. И на бутылку следом.
Натуральный чёрт!
Молодца, смекнул, если с ним договор на лицензию не состовляли!)))
ну и урод же он
Ну, то есть он не понимает разницу между использованием образа и отсылкой?
Хотя просто бабла, видимо, захотел.
Такой смешной!))) У него верхняя губа что ли накачана!?
Если не включать звук и смотреть просто видео, он будто битбоксит 🤔
даже 50 баксов жирно слишком, пускай благодарит их за доп славу, развелось халявщиков.
Кек, ему даже бесплатной копии игры от роков не видать, о чем речь вообще?
Очередное чмо пытается нажиться на сверх-дорогой GTA - этой истории сто лет. Исход предсказуем:)
Не ясны его претензии. Чел в трейлере - совсем другой.
Вот же клоун)
мне нравится как он напрямую к игре GTA обращается, а не к Рокстар :D
По улицам Слона водили,
Как видно напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
Вперёд
И лаю твоего совсем не примечает».
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придаёт,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»