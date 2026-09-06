Французский ритейлер Cdiscount засветил версию Grand Theft Auto 6 для Nintendo Switch 2 и новые издания

В сеть попали служебные материалы крупной французской торговой сети Cdiscount, в которых упоминается версия криминального боевика Grand Theft Auto 6 для гибридной консоли Nintendo Switch 2. Внутренний регламент со списком товаров, исключенных из специальной скидочной программы, опубликовало сообщество Switch Actu в социальной сети X. Помимо стандартных изданий для стационарных систем PlayStation 5 и Xbox Series X/S, во внутренних каталогах магазина неожиданно обнаружились отдельные товарные позиции для актуальной платформы Nintendo.

Согласно утекшей служебной документации, ритейлер подготовил карточки не только для базовой комплектации, но и для целого ряда неанонсированных физических изданий. В базе числятся Deluxe Edition, Premium Edition, Collector’s Edition и Ultimate Collector’s Edition для всех трех игровых платформ. Примечательно, что в остальных мировых торговых сетях предварительные заказы строго ограничены стандартным и ультимативным наборами, а издательство Rockstar Games до сих пор официально не подтвердило коллекционные коробки с физическими бонусами.

Внезапное появление проекта Rockstar Games в базе ритейлера спровоцировало горячие споры среди аналитиков и игроков, многие из которых сочли утечку банальной ошибкой персонала магазина. Специалист по портативным устройствам Кэри Голомб призвал аудиторию трезво оценивать реальность, напомнив об уже открытых предзаказах на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По его словам, если бы релиз для Nintendo Switch 2 планировался одновременно с остальными версиями, разработчики сообщили бы об этом публично на старте кампании, тогда как выпуск в более поздние сроки потребует длительной оптимизации и масштабных графических урезаний.

Технические ограничения портативного железа остаются главным аргументом скептиков. Эксперты из Digital Foundry в детальном техническом разборе геймплейных роликов подчеркивали, что даже стационарным флагманам текущего поколения придется бороться за стабильные 30 кадров в секунду из-за беспрецедентной плотности симуляции открытого мира и сложной геометрии. В таких условиях перенос столь технологичной игры на мобильный чип с жесткими рамками энергопотребления кажется практически нереализуемой задачей без радикального падения базового разрешения и дальности прорисовки.

Градус недоверия в сообществе подогревает и репутация взаимодействия разработчиков с платформодержателем, ведь базовая консоль прошлого поколения так и не получила даже Grand Theft Auto 5. Тем не менее инсайдер NateTheHate еще в ноябре 2025 года утверждал, что специалисты студии действительно проводили технические тесты и оценивали теоретическую возможность адаптации шестой части под архитектуру Nintendo Switch 2. Сведений о том, вышли ли эти эксперименты за рамки первоначальных проверок на девкитах, с тех пор не появлялось.

В лагере сторонников релиза указывают на поддержку технологии масштабирования NVIDIA DLSS, которая встроена в архитектуру Nintendo Switch 2 и уже позволила добиться приемлемой производительности в тяжелых проектах вроде Cyberpunk 2077.