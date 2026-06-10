Гадание по сигаретным бычкам: новый трейлер Grand Theft Auto 6 уже близко?

Ну что ж, главные летние анонсы уже отгремели, и теперь пришла пора снова вернуться к Grand Theft Auto 6... Когда закончились июньские выставки, в сети с новой силой начали обсуждать вероятность выхода следующего трейлера долгожданной игры. И методы, к которым прибегают некоторые фанаты, чтобы вычислить дату релиза, продолжают поражать воображение, балансируя на грани уже настоящего сумасшествия.

На днях мы рассказывали, как немецкие блогеры устроили засаду и попытались незаконно проникнуть прямо в штаб-квартиру Rockstar North, чтобы добыть хоть какие-то инсайды по GTA 6, из-за чего в дело даже вмешалась полиция. Но, как оказалось, «шпионаж» за студией в Эдинбурге на этом не закончился, а принял куда более изощренную, почти научную форму.

Известный и уже слегка печально прославившийся своей одержимостью пользователь Reddit под ником Then-Pomegranate-625, ранее занимавшийся круглосуточным отслеживанием пешеходного трафика возле дверей студии Rockstar North, пошел еще дальше. На этот раз он заявил, что анализ акустики и банальный подсчет входящих сотрудников — это «уже перебор» и слишком бросается в глаза. Поэтому он разработал собственную сложную систему слежения.

В своем посте в сообществе r/GTA6unmoderated энтузиаст признался, что собрал специальный сенсорный аппарат на базе микроконтроллера ESP32 для отслеживания экологических параметров и вычислений концентрации воздуха прямо у стен офиса Rockstar.

Я заметил, что уровни кислорода возле здания упали до 20,3% и 20,04% вчера после 5 вечера... Это говорит об увеличении потребления кислорода после завершения рабочего дня! То есть люди стали задерживаться в офисе после 17:00, что говорит о напряженной корпоративной деятельности. Я собираюсь мониторить это все выходные.

— заявил "сталкер".

После этого, он в буквальном смысле начал скрупулезно считать сигаретные бычки, оставленные у штаб-квартиры Rockstar, чтобы "рассчитать уровень корпоративного стресса". За 19 часов он насчитал 71 брошенную сигарету. При этом, зная, что в здании на тот момент находилось 11 машин сотрудников, и опираясь на британскую статистику (в среднем 2 из 10 человек курят), он с гордостью вывел математическую корреляцию зашкаливающего напряжения и стресса внутри здания! Как контрольный выстрел шпионского анализа: этот человек специально проследил за обувью входящих и отметил наличие роскошных пар дорогих ботинок марок Hugo Boss и RM Williams — это окончательно "подтвердило", что в здании внепланово собралось высшее руководство компании.

Изменения уровней децибелов в офисе, проседание уровня О2 из-за интенсивных ночных смен и зашкаливающий подсчет выброшенных сигарет прямо говорит об одном — мы в шаге от релиза 3-го трейлера GTA 6.

— подытожил "детектив".

Закономерно, реакция сообщества была далека от восторгов, зато переполнена искренним кринжом. Большинство пользователей в шоке просят фанатика "потрогать траву" или обраться за помощью к психиатру. Кто-то искренне надеется, что это всего лишь высокоуровневый троллинг ради развлечения толпы, однако автор упорно отвечает людям серьезными аналитическими скринами. Будет забавно, если в итоге он окажется прав и уже в ближайшее время Rockstar неожиданно покажет трейлер GTA 6...