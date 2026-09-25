Game Informer раскрыл обложку нового номера с GTA 6 и пообещал эксклюзивные детали

Game Informer посвятил новый выпуск Grand Theft Auto VI. Журнал раскрыл обложку будущего номера с Джейсоном Дювалем и Люсией Каминос и сообщил, что внутри читателей ждёт 14-страничный материал об игре с эксклюзивными подробностями от ведущих разработчиков Rockstar Games.

Основное внимание в статье уделят Леониде — игровому воплощению Флориды и Майами. Rockstar расскажет о создании мира GTA 6, в том числе о продвинутой системе погоды, которая должна учитывать характерные для Флориды явления, включая далеко не самые солнечные погодные условия. Также журнал обещает подробности о масштабном животном мире: представители фауны будут встречаться на суше, в воздухе и в воде, причём среди них окажутся как местные виды, так и нехарактерные для региона животные.

Отдельно Game Informer затронет методы, которые Rockstar использовала для изучения реальной Флориды. Разработчики стремились максимально точно передать местную культуру, внешний вид региона и его атмосферу, чтобы Леонида стала наиболее детализированным и правдоподобным игровым миром студии.

Вместе с материалом выйдут 12 новых эксклюзивных скриншотов GTA 6. Сам выпуск пока не поступил в продажу: цифровая версия станет доступна 29 сентября, а печатный номер появится у подписчиков и в магазинах в ближайшие недели.