GameStop подняла цену на подержанную PS5 Pro до $1400 на фоне ажиотажа вокруг GTA 6

GameStop резко повысила цены на подержанные PlayStation 5 Pro в США. На фоне высокого спроса перед выходом GTA 6 стоимость бывшей в употреблении консоли теперь превышает цену новой: за цифровую версию GameStop просит $1399,99, а за модели с дисководом — $1499,99.

О повышении цен сообщил сотрудник GameStop, опубликовавший внутреннюю служебную записку компании. В ней говорится, что новые цены на подержанные PS5 Pro должны вступить в силу 6 октября. При этом документ отдельно подчёркивает, что стоимость бывших в употреблении консолей намеренно устанавливается выше цены новых устройств.

Цифровая PS5 Pro теперь оценивается в $1399,99, а физические версии — в $1499,99. Такие же цены установлены для некоторых специальных вариантов, включая модели, посвящённые 30-летию PlayStation и Marvel’s Wolverine. При этом сумма, которую GameStop предлагает за сдачу этих консолей по программе trade-in, значительно ниже — от $800 до $850.

Причиной такого решения называют дефицит новых PS5 Pro и резко выросший спрос перед релизом GTA 6. До выхода игры остаётся около полутора месяцев, а PS5 Pro считается одной из наиболее подходящих консолей для запуска масштабного проекта Rockstar. На фоне этого часть игроков, которые до сих пор не перешли на актуальное поколение, начала активно покупать консоли, что дополнительно сократило доступность новых устройств.

В самой GameStop, судя по всему, просто пытаются адаптироваться к уже существующим ценам на вторичном рынке. Подержанные PS5 Pro за сопоставимые суммы уже появляются на eBay, поэтому розничная сеть фактически следует за сложившейся стоимостью дефицитных консолей.

При этом нынешняя цена PS5 Pro выглядит особенно высокой на фоне её стоимости на старте продаж. Консоль вышла в ноябре 2024 года за $699,99 без дисковода. В августе 2025 года Sony повысила цену до $749,99, а в апреле 2026 года стоимость PS5 Pro выросла ещё на $150 — до нынешних $899,99.

Последнее повышение Sony объясняла ростом стоимости компонентов. Особенно сильно подорожала память из-за высокого спроса со стороны производителей оборудования для ИИ, что привело к дефициту и росту цен на DRAM. В результате PS5 Pro стала одним из примеров необычной для игровой индустрии ситуации, когда консоль со временем не дешевеет, а становится дороже.

Теперь подержанная цифровая PS5 Pro в GameStop стоит ровно в два раза дороже стартовой цены новой консоли. А с учётом того, что GTA 6 выйдет 19 ноября и ожидается огромный спрос на игру, дефицит PS5 Pro в ближайшее время вряд ли быстро исчезнет.