GamesVoice озвучила трейлер GTA 6 на русском и намекнула на дубляж игры

Правда, пока без подробностей
Студия GamesVoice представила дублированный релизный трейлер Grand Theft Auto 6. В конце видео команда объявила, что сделает русскую озвучку игры — когда именно, не уточняется.
Rockstar Games выпустила оригинальный ролик в середине октября 2026 года. В видео показали множество новых кадров с героями Джейсоном и Лусией.
GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S — с русскими субтитрами.
Ну и нах этот озвученный трейлер нужен, да и какую они там озвучку сделают, они гта са никак озвучить не могут, говорили, что рдр 2 невозможно озвучить, а тут бл гта 6, байтят цук
Какими нужно быть тп, чтобы играть в игры Rockstar без оригинальной озвучки))
Они угарают? Озвучка только сюжетных персов нафиг не нужна, а полная озвучка с радио/тв и рандомными неписями на улице это несколько лет работы плюс требование огромной кучи денег, по сравнению с которой 3 ляма на Киберпанк покажутся карманными деньгами школьника.