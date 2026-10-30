GamesVoice озвучила трейлер GTA 6 на русском и намекнула на дубляж игры

Правда, пока без подробностей

Студия GamesVoice представила дублированный релизный трейлер Grand Theft Auto 6. В конце видео команда объявила, что сделает русскую озвучку игры — когда именно, не уточняется.

Rockstar Games выпустила оригинальный ролик в середине октября 2026 года. В видео показали множество новых кадров с героями Джейсоном и Лусией.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S — с русскими субтитрами.