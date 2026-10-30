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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 270 оценок

GamesVoice озвучила трейлер GTA 6 на русском и намекнула на дубляж игры

Serious Ash Serious Ash

Правда, пока без подробностей

Студия GamesVoice представила дублированный релизный трейлер Grand Theft Auto 6. В конце видео команда объявила, что сделает русскую озвучку игры — когда именно, не уточняется.

Rockstar Games выпустила оригинальный ролик в середине октября 2026 года. В видео показали множество новых кадров с героями Джейсоном и Лусией.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S — с русскими субтитрами.

Трейлеры 19
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66
64
Комментарии:  64
Ваш комментарий
Carissa7517

Ну и нах этот озвученный трейлер нужен, да и какую они там озвучку сделают, они гта са никак озвучить не могут, говорили, что рдр 2 невозможно озвучить, а тут бл гта 6, байтят цук

35
Имран2442

Какими нужно быть тп, чтобы играть в игры Rockstar без оригинальной озвучки))

27
AndrewSolt
В конце видео команда объявила, что сделает русскую озвучку игры — когда именно, не уточняется.

Они угарают? Озвучка только сюжетных персов нафиг не нужна, а полная озвучка с радио/тв и рандомными неписями на улице это несколько лет работы плюс требование огромной кучи денег, по сравнению с которой 3 ляма на Киберпанк покажутся карманными деньгами школьника.

18
Retro_Gamer