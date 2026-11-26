Релиз Grand Theft Auto 6 стал главным событием игровой индустрии — по оценкам аналитиков, около 1,5 миллиона американцев взяли отгулы на работе, чтобы с первого дня погрузиться в историю Джейсона и Люсии. Однако для одного геймера долгожданная премьера обернулась визитом полиции, пишет издание Dexerto.
Жительница штата Вашингтон Сиара Бенсон рассказала в TikTok о конфликте с бывшим партнёром по имени Джон, который шесть лет пользовался её учётной записью Xbox. По словам девушки, мужчина перестал помогать финансово в содержании их общего сына, поэтому она решила вернуть полный контроль над профилем: отвязала все устройства, принудительно завершила сеансы и сменила пароль.
По иронии судьбы Сиара закрыла доступ к аккаунту сразу после того, как Джон купил GTA 6, моментально оставив его без игры. В ответ мужчина подал заявление в полицию и обвинил экс-возлюбленную в мошенничестве с банковскими картами. Связавшиеся с девушкой стражи порядка изучили её видео в TikTok и не нашли в действиях Сиары состава преступления, а под конец беседы офицер с улыбкой уточнил, понравилась ли ей самой новая GTA и успел ли в неё сыграть её сын.
История быстро разлетелась по сети и собрала сотни комментариев — пользователи начали делиться похожими случаями, а одна из девушек вспомнила, как её бывший муж при разводе пытался через суд поделить персонажа из World of Warcraft.
сказочный алень, ща бы на левый аккаунт игры покупать
Туда ее, ну чота конец унылый даже мордой в пол не положили и это америка
🥺репортик за сосиску 🥺
И как, поделили в итоге? Кому верхняя половина, а кому нижняя, или вдоль резали?
Половина таурена, уже представила это.