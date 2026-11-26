Релиз Grand Theft Auto 6 стал главным событием игровой индустрии — по оценкам аналитиков, около 1,5 миллиона американцев взяли отгулы на работе, чтобы с первого дня погрузиться в историю Джейсона и Люсии. Однако для одного геймера долгожданная премьера обернулась визитом полиции, пишет издание Dexerto.

Жительница штата Вашингтон Сиара Бенсон рассказала в TikTok о конфликте с бывшим партнёром по имени Джон, который шесть лет пользовался её учётной записью Xbox. По словам девушки, мужчина перестал помогать финансово в содержании их общего сына, поэтому она решила вернуть полный контроль над профилем: отвязала все устройства, принудительно завершила сеансы и сменила пароль.

По иронии судьбы Сиара закрыла доступ к аккаунту сразу после того, как Джон купил GTA 6, моментально оставив его без игры. В ответ мужчина подал заявление в полицию и обвинил экс-возлюбленную в мошенничестве с банковскими картами. Связавшиеся с девушкой стражи порядка изучили её видео в TikTok и не нашли в действиях Сиары состава преступления, а под конец беседы офицер с улыбкой уточнил, понравилась ли ей самой новая GTA и успел ли в неё сыграть её сын.

История быстро разлетелась по сети и собрала сотни комментариев — пользователи начали делиться похожими случаями, а одна из девушек вспомнила, как её бывший муж при разводе пытался через суд поделить персонажа из World of Warcraft.