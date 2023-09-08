Геймеры обнаружили намек на GTA 6 в NBA 2K24 ©

Могла ли компания Take-Two использовать новую часть NBA 2K для того, чтобы вбросить тизер GTA 6? Возможно, и так, но опубликованная фотография вызывает неоднозначную реакцию, и не зря. Сообщество Grand Theft Auto в очередной раз дразнят анонсом новой GTA.

Rockstar слишком долго держала сообщество в неведении, поскольку, хотя студия подтвердила, что работает над новой Grand Theft Auto, и даже были конкретные утечки, демонстрирующие кадры игры, мы все еще ждем полноценного официального анонса.

Сообщество поклонников Grand Theft Auto систематически копает информацию о новых секретных анонсах и ходах Rockstar, и, по словам геймеров, тизер GTA 6 должен быть добавлен в NBA 2K24.

Тизер связан с "VI", которое появляется на одном из баннеров. На графике также изображены пальмы, что позволяет предположить место действия.

Как известно, бренды NBA 2K и GTA разрабатываются студией Take-Two, так что, чисто теоритически, мы можем увидеть тизер нового проекта. Но будет ли это на самом деле? Мнения разделились.

Согласно последним слухам, анонс GTA 6 может состояться в октябре 2023 года, а выход на рынок ожидается в конце 2024 года.