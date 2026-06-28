Геймеры подсчитали, что GTA 6 - самая дешёвая игра в серии с учётом инфляции

Grand Theft Auto 6 на самом деле является самой дешёвой основной игрой серии, если учитывать инфляцию.

Теперь, когда наконец открылись предзаказы, мы знаем, что стандартное издание GTA 6 официально стоит 80 долларов, что, хотя и не так уж и плохо, как многие опасались, всё же делает её самой дорогой игрой в серии на сегодняшний день. Однако, как отметил пользователь Reddit GiveMeWaterPls на сабреддите GTA 6, это не так, если учесть инфляцию.

Для тех, кто не знает, корректировка цены с учётом инфляции в основном означает изменение цены товара с учётом того, как цены менялись со временем. Именно это и сделал GiveMeWaterPls в своем посте, чтобы доказать неправоту «тех, кто жаловался на слишком высокую цену», что делает GTA 3 самой дорогой игрой в серии, после того как ее цена выросла с 49,99 долларов на старте до 94,28 долларов сегодня.

Наряду с этим повышением цены, Vice City подорожала до 92,40 долларов, San Andreas — до 87,76 долларов, GTA 4 — с 59,99 долларов до 93,58 долларов, а GTA 5 — до 85,86 долларов, что делает цену GTA 6 самой низкой в ​​серии… технически. Хотя корректировка цены с учётом инфляции — интересный мысленный эксперимент, в глобальном масштабе это мало что значит.

В ответах на сабреддите GTA указывается, что корректировка на инфляцию игнорирует рост арендной платы, практически не меняющуюся заработную плату, возросшую стоимость консолей, необходимых для игры в GTA 6, и многое другое. По сути, это совершенно бессмысленный аргумент, не имеющий никакого значения в реальном мире, особенно когда речь идет об оправдании стоимости видеоигры.