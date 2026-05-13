Геймеры, разгневанные отсутствием нового трейлера для GTA 6, набросились на RDR

Терпение некоторых игроков уже на пределе, и социальные сети студии Rockstar Games становятся местом для выпуска всего негатива. Огромная армия поклонников искренне ожидала увидеть в этот вторник свежие промо-материалы по Grand Theft Auto 6. Однако вместо этого компания опубликовала весьма обычный твит, и интернет предсказуемо вспыхнул.
Игровое сообщество самовольно назначило эту дату «Днем X», накрутив себя безосновательными теориями. Самой популярной фанатской аналитикой в преддверии этих дат стал календарь публикаций. В прошлом году студия действительно показала фанатам второй по счету трейлер ровно за 9 дней до того, как материнская компания Take-Two открыла инвесторам публикацию по доходам. По мнению пользователей, Rockstar вчера 100% должна порадовать миллионы пользователей скринами, артами или трейлером GTA 6.
Студия же вышла с постом про анонс события для сетевого ковбойского шутера — Red Dead Online. В первый же час пост утонул в потоках фрустрации — примерно 5800 разгневанных комментариев. В комментариях сыплются мем-картинки, проклинающие Rockstar за "игнорирование очевидных трендов" на подогревание хайпа вокруг Grand Theft Auto 6. Люди в буквальном смысле начали обвинять разработчиков, словно те обязаны следовать фанатской конспирологии.
Очевидно, что страсти в социальных сетях кипят лишь из-за мучительного и затянувшегося цикла ожидания. Тем не менее это не повод вымещать злость на разработчиках, тем более что официальных объявлений на эту тему не было и нет. Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября этого года и нам остается только терпеливо ждать...
С ума уже посходили со своей ГТА 6
По итогу выйдет очередная ГТА 6 онлайн на которой разрабы будут сидеть как на золотом троне, весь хейт который будет сейчас спустя релиз игры забудется, разрабы нашли золотую жилу, онлайн оставляющая благодаря которой новые игры можно делать раз в десять лет и этот тренд настораживает
как же надоели эти соевые нытики которые играют только в игры Роков и ни в какие другие, бедные почти 13 лет не играли в видеоигры...
Фанатики ГТА 6 похожи на фанатиков ХЛ3- Сами придумали, сами обиделись.