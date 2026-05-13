Геймеры, разгневанные отсутствием нового трейлера для GTA 6, набросились на RDR

Терпение некоторых игроков уже на пределе, и социальные сети студии Rockstar Games становятся местом для выпуска всего негатива. Огромная армия поклонников искренне ожидала увидеть в этот вторник свежие промо-материалы по Grand Theft Auto 6. Однако вместо этого компания опубликовала весьма обычный твит, и интернет предсказуемо вспыхнул.

Игровое сообщество самовольно назначило эту дату «Днем X», накрутив себя безосновательными теориями. Самой популярной фанатской аналитикой в преддверии этих дат стал календарь публикаций. В прошлом году студия действительно показала фанатам второй по счету трейлер ровно за 9 дней до того, как материнская компания Take-Two открыла инвесторам публикацию по доходам. По мнению пользователей, Rockstar вчера 100% должна порадовать миллионы пользователей скринами, артами или трейлером GTA 6.

Студия же вышла с постом про анонс события для сетевого ковбойского шутера — Red Dead Online. В первый же час пост утонул в потоках фрустрации — примерно 5800 разгневанных комментариев. В комментариях сыплются мем-картинки, проклинающие Rockstar за "игнорирование очевидных трендов" на подогревание хайпа вокруг Grand Theft Auto 6. Люди в буквальном смысле начали обвинять разработчиков, словно те обязаны следовать фанатской конспирологии.

Очевидно, что страсти в социальных сетях кипят лишь из-за мучительного и затянувшегося цикла ожидания. Тем не менее это не повод вымещать злость на разработчиках, тем более что официальных объявлений на эту тему не было и нет. Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября этого года и нам остается только терпеливо ждать...