Гендиректор Take-Two прокомментировал ситуацию вокруг релиза Grand Theft Auto 6 для ПК

Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года только на PlayStation 5 и Xbox серий X и S, оставив одну боярскую платформу в стороне. Исторически так сложилось, что игры Grand Theft Auto сначала выходят для консолей, а затем на ПК. Поэтому можно предположить, что GTA 6 выйдет на ПК вслед за PS5 и Xbox Series X/S, хотя это еще не подтверждено.

В интервью IGN, гендиректор Take-Two Штраус Зельник обсудил растущую важность игрового бизнеса вокруг ПК и стратегию издателя по выпуску тайтлов для платформы.

Так, Civilization 7 сразу же доступна на консолях, ПК и Switch. Что касается других игр в нашей линейке, то мы не всегда выходим на все платформы одновременно. Исторически Rockstar начинала с одних платформ, а затем переходила на другие. Мы видим, что ПК становятся все более и более важной частью того, что раньше было консольным бизнесом, и я не удивлюсь, если эта тенденция продолжится. Конечно, будет и новое поколение консолей.

По данным исследовательской компании DFC Intelligence, Grand Theft Auto 6 может принести более 1 миллиарда долларов только за счет предзаказов, что станет крупнейшим запуском 2025 года во всей индустрии развлечений.

По прогнозам DFC, за первый год продаж GTA 6 соберет $3,2 млрд. Это вдвое больше, чем ее предшественница в 2013 году, и значительно больше, чем самые громкие фильмы 2024 года - "Головоломка 2" ($1,7 млрд.) и "Дэдпул и Росомаха" ($1,3 млрд.).