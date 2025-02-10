Гендиректор Take-Two прокомментировал ситуацию вокруг релиза Grand Theft Auto 6 для ПК

Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года только на PlayStation 5 и Xbox серий X и S, оставив одну боярскую платформу в стороне. Исторически так сложилось, что игры Grand Theft Auto сначала выходят для консолей, а затем на ПК. Поэтому можно предположить, что GTA 6 выйдет на ПК вслед за PS5 и Xbox Series X/S, хотя это еще не подтверждено.
В интервью IGN, гендиректор Take-Two Штраус Зельник обсудил растущую важность игрового бизнеса вокруг ПК и стратегию издателя по выпуску тайтлов для платформы.
Так, Civilization 7 сразу же доступна на консолях, ПК и Switch. Что касается других игр в нашей линейке, то мы не всегда выходим на все платформы одновременно. Исторически Rockstar начинала с одних платформ, а затем переходила на другие. Мы видим, что ПК становятся все более и более важной частью того, что раньше было консольным бизнесом, и я не удивлюсь, если эта тенденция продолжится. Конечно, будет и новое поколение консолей.
По данным исследовательской компании DFC Intelligence, Grand Theft Auto 6 может принести более 1 миллиарда долларов только за счет предзаказов, что станет крупнейшим запуском 2025 года во всей индустрии развлечений.
По прогнозам DFC, за первый год продаж GTA 6 соберет $3,2 млрд. Это вдвое больше, чем ее предшественница в 2013 году, и значительно больше, чем самые громкие фильмы 2024 года - "Головоломка 2" ($1,7 млрд.) и "Дэдпул и Росомаха" ($1,3 млрд.).
да понятно все просто хотят как с гта5 поставить , содрать макс прибыль под 2 поколение консолей и ПК. Что бы каждый купил 2-3 копии игры.
Если они сделают 60 кадров в режиме качества, то никто не станет дважды покупать игру. Ещё ничего неизвестно как будет на самом деле.
Если они реализуют 60 кадров в принципе на пс5 и хboxsx, это уже будет чудо, о каких 60фпс в режиме качество речь
только вот обратка на следящем поколении консолей ни куда не денется, то есть кто купит под пс5, так же смогут играть и на пс6, не думаю что там будет какой то сверх технический скачек как был меджу пс3 и 4, а будет так же скучно как с переходом на пс5, игра в любом случае станет хитом
Я буду играть на ПК (понятно если выйдет на ПК или когда)
Консоли нет и не хочу, да придется подождать еще 1-2 года, ну и пес с ним, покупать консоль ради 1-й су..ка игры......
Ниче, консольщики бета тест проведут для ПК бояр)
Так же как со spider man 2 провели тест?) Всё-таки шанс не 100%))
Да, плохо провели тест спуди 2. Боярам теперь ждать еще год пока им починят игру
На кинцолях альфа, бетатест на пк будет потом.
А в чем проблема собственно ? Дней 5-6 назад прошел с кайфом ,на релизе игра вылетала ,после первого же патча больше не разу и проблем больше не было вообще )
Ты же в курсе, что ПК боярин - это такое же оскорбительное звание, как сонибой например?)
Хочется поделится с Take-Two этой милой картинкой от лица всех ПК геймеров
ого )
Да ложь, это было из за того что консоли были очень разными с пк, теперь консоли=пк очень близки, особенно с xbox, они могли легко выпустить причём что прошло дофига времени, но тут скорей всего сони дала им на лапу чтобы не выпускали на релизе на пк, они и раньше так делали по слитым документам ставили палки и пк и xbox.
Странно что только у 1 из 10k игр выходивших за несколько лет были такие проблемы.
все как обычно ничего удивительного
Он по ходу, в каком-то своём манямирке живёт.
Привет Capcom, у которой ПК уже стала главной платформой для игр.
Я думаю что они имеют договорённости с сони чтоб продали больше дерьмоконсолий а рокстар и их издатель просто будут иметь с етого процент от продаж вот потому и не хотять выпускать на пк
как бы не получилось, как с ГТА 5, когда сначала игра вышла на одном поколении консолей, потом на втором, а через пол года скрипя зубами появилась на ПК.
Видимо, они так и планируют.
а сказать то что хотел? ничего не понял , сначала начал вообще с цивы 7, а потом просто сказал , так исторически сложилось... типа чё?!
сказал что болт вам, а не релиз на пк вместе с консолями
Одна и та же история перед каждым релизом GTA. Один и тот же итог всех этих историй. Покупка имеет смысл только для нетерпеливых детей. Разумно будет подождать максимального качества и богатую библиотеку модов, к моменту дебюта ПК-версии на торрентах, модов должно быть уже немало. А платить Take-Two не надо, им деньги всё равно не сильно нужны:)
Каких модов? На консолях выходят . Плюс ПК это будет порт и неизвестно какого качества .
А ведь могли бы учиться на своих ошибках, но наступают на те же грабли... Впрочем, схавают с заглотом.
Ну ниче, пройду на ютубе, а потом сам пройду.
не,не,не - пускай заканчивают бета тест на консолях,полируют,допиливают,добовляют новое,оптмизируют- и тогда можно оприкупить на ПК -близкий к идеалу продукт - как и все прошлые части что бы летало на ведрах с хорошей картинкой и радовал глаз на топовых сборках
Жаль, что быстро окупится.
Но да ладно. Хотят выпускать на консолях - пусть выпускают. Посмотрим на продажи.
ничего с этим не поделаешь, что бы максимизировать прибыль нужно делать паузу между пк и консолями, а капитализм именно про это
Да, хорошо, что у нас не социализм, а то вместо ГТА6, ждали бы сейчас СМУТА6 и прочие cкpeпныe шедевры))
Не смута 6 , а Ну погоди 6
Аналогoвнетный
так это хорошо, я как пк боярин только рад что тупая гта не выйдет на прекрасную пк
Надо сказать разработчикам, чтобы завязывали лямку и не выпускали на ПК, ведь пк-боярину Альбиберчери игра не нужна на данной платформе.
Все очень просто.
Консоли - 2025 год.
ПК - 2028 год.
Пиратка на ПК - 2030 год
((
Еще ужаснее, что на PS2 вышло 3 части ГТА, а ГТА5 вышла на трех поколениях PS уже)
"Поэтому можно предположить, что GTA 6 выйдет на ПК вслед за PS5 и Xbox Series X/S, хотя это еще не подтверждено."
А вдруг не выйдет, вот будет забавно.
Нахер она нужна! Графон чутка потянули а так это все также гта5.
Везёт тебя,я так понял ты уже поиграл))))
А тут и играть не надо, со времен ГТА 3 одинаковые игры клепают)
А чё он прав, если там не настолько проработаные машины как в этом видео то так и есть, там даже тачки из GTA 5!
как же это бесит, ощущаю себя геймером второго сорта
хочу им денег дать за игру, а они еще выпендриваются
дайте мне игру за х2 от цены тогда, раз вопрос в бабках, жлобы
как это вообще работает? они пытаются искусственно создать спрос на консоли, что ради 1 игры люди пойдут покупать консоль?
почему я как лох галимый должен ждать? бомбит если честно
Бедняжка...
ну а что они геймеров на сорта делят
Чел... Не унижайся прошу тебя. Очень жалко выглядишь щас.
Ну поиграют братья меньшие раньше и что с того? В аренду консоль с гта 6 возьми и всё. Зачем еще и х2 платить?
я хочу как белый человек на пк играть
а мне говорят приходи через год или больше
насчет братьев меньших - время дороже абсолютно любых денег, за этот год можно заболеть/умереть/вылететь с работы, что угодно произойти может
я хочу как нормальный человек играть в день релиза, меня бесит такое отношение к пк геймерам, как будто мы низшая раса какая то
если они там что то про пиратство бухтят - денуво + онлайн привязвка + защита личных рокстар
вопрос не самой цены, хоть х3, я не хочу ждать
Понимаю тебя конечно, но опять таки что поделать если им занесли за временную эксклюзивность на консолях. Судя по характеристикам твоего пк, деньги у тебя есть, когда выйдет возьми на недельку или больше консоль с установленной гта 6 если так невтерпёж. Пройдёшь там сначала, потом на пк в лучшую версию сыграешь