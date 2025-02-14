Генеральный директор Corsair считает, что GTA 6 выйдет на ПК в начале следующего года

Rockstar еще не подтвердила дату выхода GTA 6 на ПК; однако генеральный директор Corsair считает, что игра может выйти на этой платформе в начале 2026 года.

Генеральный директор Corsair Энди Пол недавно упомянул окно выпуска GTA 6 на ПК во время отчета о доходах компании за четвертый квартал 2024 года. Сначала он рассказал о том, как энтузиасты «выстраиваются в очередь», чтобы купить компоненты для поддержки недавно выпущенных графических процессоров серии Blackwell 50. Их «игровой бизнес никогда не выглядел таким сильным», а GTA 6 — «самая ожидаемая и требовательная к оборудованию игра» — уже на горизонте.

Затем Пол обсудил окно выпуска GTA 6 на ПК, заявив, что, по его мнению, «она выйдет осенью для консолей, а затем в начале 26 года для ПК». Генеральный директор упомянул это окно выпуска, когда его спросили, станет ли GTA 6 игрой, которая «может подстегнуть покупки периферийных устройств или компонентов».