Генеральный директор Corsair считает, что GTA 6 выйдет на ПК в начале следующего года

Rockstar еще не подтвердила дату выхода GTA 6 на ПК; однако генеральный директор Corsair считает, что игра может выйти на этой платформе в начале 2026 года.
Генеральный директор Corsair Энди Пол недавно упомянул окно выпуска GTA 6 на ПК во время отчета о доходах компании за четвертый квартал 2024 года. Сначала он рассказал о том, как энтузиасты «выстраиваются в очередь», чтобы купить компоненты для поддержки недавно выпущенных графических процессоров серии Blackwell 50. Их «игровой бизнес никогда не выглядел таким сильным», а GTA 6 — «самая ожидаемая и требовательная к оборудованию игра» — уже на горизонте.
Затем Пол обсудил окно выпуска GTA 6 на ПК, заявив, что, по его мнению, «она выйдет осенью для консолей, а затем в начале 26 года для ПК». Генеральный директор упомянул это окно выпуска, когда его спросили, станет ли GTA 6 игрой, которая «может подстегнуть покупки периферийных устройств или компонентов».
Ну ооочень обосновано.
Он говорил про ГТА 5 РТХ - версию.
Она уж точно выйдет в ближайшем будущем.
Так RTX-версия GTA 5 разве не в этом году должна выйти?
Бред,для выпуска так рано разработка пк версии должна идти практически паралельно разработке консольных версий,учитывая масштаб игры это невoзможно
Она вполне могла делаться параллельно, игра разрабатывается минимум с 18 года (после выхода рдр2), а максимум ещё раньше. Так что времени достаточно.
Все игры так и делаются и ГТА не исключение, нет ничего сложного просто немного позже ПК версию выпустить, чтобы консолей подоить
после рдр 2 они чисто гта онлайн занимались
По любому не выйдет. Это одно и тоже если бы на ПК вместе с консольной вышла.Сначала денег с консольщиков соберут, отшлифуют патчами, дополнений добавят а на ПК уже практически доработанная игра выйдет.Думаю не ранее чем через год другой после консольной версии.
ага, такая же доработанная как гта 4 на пк, до сих пор хуже гта 5 работает. Кстати к гта 5 много дополнений вышло?)))
Гта 4 это кошмарно кривой консольный порт был.На тот момент тормозил хлеще чем crysis вышедший в 2006г, который по графике в разы круче.
По любому выйдет. Гои купят пс5 так как не знают даты выхода на пк, полтора года вполне хватит чтобы все кто хотел сдесь и сейчас купили.
ну за день до релиза паука второго тоже говорили, что выйдет отполированная версия на пк, спасибо консольщикам за бета тест, в итоге получили как всегда
Как то сомнительно, они с 5 часть промурыжили 1 год и 6 мес, они ещё и новую версию гта 5 не выпустили чтобы можно было пощупать лучи.
А теперь вспомни почему с 5-й так было, новые консоли появились на момент выхода игры и там в целом полноценное переиздания. Тут таких факторов нет, так что порт в любом случае быстрее будет. А ну и изначально консоли на которых она выходила имели специфическую архитектуру, во всяком случае плойка 3
Даже РДР 1 на ПК вышел через год после ПС4.
PlayStation 4, Nintendo Switch
17 августа 2023
Windows
29 октября 2024
С RDR там своя ситуация и явно дело не в подходе "сперва на консоли продадим, потом на пк по второму кругу" так как это то ещё старьё. Тут банальное хотя бы на консоли это нечто портировать, а потом уже на ПК. Да и не рокстар им занимался.
RDR2.
PlayStation 4, Xbox One
26 октября 2018
Windows
5 ноября 2019
а ты почему не сравнил выход на оригинальную консоль и на пк? РДР 1 на пк вышел спустя 14 лет после выхода на пс3!
Почти уверен что на пк релиз меньше года придется ждать
Почти уверен, что на ПК релиз не меньше двух лет придётся ждать.
было бы нереально круто
забавно - мы используем пк что бы создать игру на консоль и чтобы потом криво портировать еë на пк... 🤦♂️
Вряд ли.
закалебали уже. щас будет каждый гадать когда выйдет 💩😂😂😂
в любом случае выйдет
когда то выйдет 😂
Что тут скажешь:
Для начала нужно дождаться релиза на консолях, чтобы потом предполагать, когда на PC портируют.
У меня сосед алкаш подрабатывает инсайдером. В общем говорит что ГТА 6 на ПК выйдет точно в этой пятилетке.
Делайте, делайте...мы пока траву потрогаем
было бы хорошо,но врядли
просто щас время другое ,как раньше игры на соснолях не тянут разрабы ,щас даже экзы сони стали быстрее выходить на пк
Насколько быстро? Через 3-6 месяцев что-то годное выходило?
быстрее ,чем раньше ,через год ,а не как раньше 3-4 года
комментатор из пэгэ считает, что версия пк выйдет через год после выхода игры, инфа мамайклянус%
инфа 100ка
Вот когда выйдет, тогда и поговорим.
да покуй, как выйдет на пк погоняем, если что ютуб прохождение
Corsair оптимист.
Главное что бы на консоли по раньше вышла
как бы на консолях то не перенесли на следующий год а они хотят уже на пк в следующем
скорее уж в начале 2027, это если на консолях стартанет в конце этого года.Тупо времени на порт не хватит, до начала следующего года будет поддержка только консольной версии, только после этого пойдет активная работа над пк версией
а кто сказал что они не делают пк версию сейчас? они могут просто не выпускать её сразу чтоб на 2 стульях усидеть. И с консольщиков срубить бабла, а потом с пекарей.
А вариант что она уже готова на ПК мы не рассматриваем ?
учитывая масштаб который рисуют игре сми и фанаты, если так, то почти все внутренние студии Rockstar вовлечены в процесс, и у этого процесса есть дедлайн, и я не думаю что издатель будет жертвовать окном мирового релиза ради пк версии, так что нет, пк версии не существует сейчас. То что пк версия уже существует и ее не станут выпускать пока не соберут монеты с консольных игроков это бред и конспирология, это простой бизнес а не заговор иллюминатов
Да почему бред то ? гораздо выгодно делать как всегда, тоесть разрабатывать на все платформы сразу, а ПК версию чуть придержать, ибо игра не эксклюзив
И я о том же, я бы ещё понял если бы это был чисто эксклюзив, как у сони раньше были, они сразу на ПК и не делали, но тут совсем другая история
пусть все железячники в складчину сбрасываются на взятку рокстарам чтобы перебить предложение от нищих сони и присечь этот абсурд эксклюзивности
Вы б хоть написали, чё это за корсар...
Эксперты-копипастеры, мля. Я то погуглю, но имейте совесть.
Может deepseek настолько поумнеет, что сможет ломануть и портировать консольную версию gta6
Все, если поставят AVX 2 подожду чуток и буду звать программиста, чтобы сделал патч на заказ. За ценой не постою. Главное чтобы FSR дегенерация была на вский случай, а то мало ли что. будет 18 FPS как в STALKER 2 без нее.
хз что за камень, но avx2 есть на древних процах 8 летней давности, хотя мб даже на 10+ летних тоже есть
I7 2600K @4.5 Ghz
Ну тогда понятно. Но все таки 2011 год уже раритет, старше многих фанов гта) Это тоже самое как если бы в 2011 году пытаться запустить игру на процессоре 1997 года
Ты за 10к можешь платформу обновить и не искать программиста который тебе лично фикс сделает
Я никогда не искал легких путей.
Было бы отлично на самом деле, но вряд-ли так будет. Году в 2027-2028 может и доберётся до ПК. В принципе, я дождусь спокойно, я в остальные части ГТА, да и прочие игры от Рокстаров поиграл тоже далеко не на релизе - ничего страшного не произошло. Будет ПК-версия и поиграю спокойно!
Э, только в самом начале не надо, а то у меня по плану тогда Новый Год)
Мечтать не вредно
я же говорю год // Андрей Павлов
очень жду
она не выйдет даже на консолях в этом году, что он несет.. перенос будет, инфа 100.00001%. С чего он взял, что гта 6 будет самой требовательной к железу игрой, когда она будет работать на кипятильниках с видеокартами ниже уровня 3060 с 10 тфпс..
не знали мы что на ПГ тусуются личные друзья директоров RG и Take-Two😂 прям ванга, твои предположения, это всего лишь твои предположения и не более.
так логика не в самом требовательном железе для этой игры вполне может быть реальной, вряд ли рокстар пойдут на этот шаг, чтобы потерять максимально большое количество игроков, у которых игра не потянет. Ведь основной упор явно будет сделан так же на онлайн, как и было в 5 части, которая тянула даже на очень слабых ПК вполне с играбельным фпс
я бы купил, даже если бы игра вышла без какой либо защиты