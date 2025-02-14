ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 957 оценок

Генеральный директор Corsair считает, что GTA 6 выйдет на ПК в начале следующего года

monk70
Новости

Rockstar еще не подтвердила дату выхода GTA 6 на ПК; однако генеральный директор Corsair считает, что игра может выйти на этой платформе в начале 2026 года.

Генеральный директор Corsair Энди Пол недавно упомянул окно выпуска GTA 6 на ПК во время отчета о доходах компании за четвертый квартал 2024 года. Сначала он рассказал о том, как энтузиасты «выстраиваются в очередь», чтобы купить компоненты для поддержки недавно выпущенных графических процессоров серии Blackwell 50. Их «игровой бизнес никогда не выглядел таким сильным», а GTA 6 — «самая ожидаемая и требовательная к оборудованию игра» — уже на горизонте.

Затем Пол обсудил окно выпуска GTA 6 на ПК, заявив, что, по его мнению, «она выйдет осенью для консолей, а затем в начале 26 года для ПК». Генеральный директор упомянул это окно выпуска, когда его спросили, станет ли GTA 6 игрой, которая «может подстегнуть покупки периферийных устройств или компонентов».

39
71
Комментарии: 71
Ваш комментарий
ProPsyh

Ну ооочень обосновано.

21
SoRaS3

Он говорил про ГТА 5 РТХ - версию.

Она уж точно выйдет в ближайшем будущем.

1
prowkan SoRaS3

Так RTX-версия GTA 5 разве не в этом году должна выйти?

0
h1fter

Бред,для выпуска так рано разработка пк версии должна идти практически паралельно разработке консольных версий,учитывая масштаб игры это невoзможно

6
feniks9kl

Она вполне могла делаться параллельно, игра разрабатывается минимум с 18 года (после выхода рдр2), а максимум ещё раньше. Так что времени достаточно.

4
Nodas

Все игры так и делаются и ГТА не исключение, нет ничего сложного просто немного позже ПК версию выпустить, чтобы консолей подоить

3
simiola feniks9kl

после рдр 2 они чисто гта онлайн занимались

-1
prince0

По любому не выйдет. Это одно и тоже если бы на ПК вместе с консольной вышла.Сначала денег с консольщиков соберут, отшлифуют патчами, дополнений добавят а на ПК уже практически доработанная игра выйдет.Думаю не ранее чем через год другой после консольной версии.

6
simiola

ага, такая же доработанная как гта 4 на пк, до сих пор хуже гта 5 работает. Кстати к гта 5 много дополнений вышло?)))

-2
prince0 simiola

Гта 4 это кошмарно кривой консольный порт был.На тот момент тормозил хлеще чем crysis вышедший в 2006г, который по графике в разы круче.

0
Agentdead

По любому выйдет. Гои купят пс5 так как не знают даты выхода на пк, полтора года вполне хватит чтобы все кто хотел сдесь и сейчас купили.

0
Eddward West

ну за день до релиза паука второго тоже говорили, что выйдет отполированная версия на пк, спасибо консольщикам за бета тест, в итоге получили как всегда

0
kotasha

Как то сомнительно, они с 5 часть промурыжили 1 год и 6 мес, они ещё и новую версию гта 5 не выпустили чтобы можно было пощупать лучи.

4
PersonalBarnabas

А теперь вспомни почему с 5-й так было, новые консоли появились на момент выхода игры и там в целом полноценное переиздания. Тут таких факторов нет, так что порт в любом случае быстрее будет. А ну и изначально консоли на которых она выходила имели специфическую архитектуру, во всяком случае плойка 3

1
Нейтан Дрейк PersonalBarnabas

Даже РДР 1 на ПК вышел через год после ПС4.

PlayStation 4, Nintendo Switch

17 августа 2023

Windows

29 октября 2024

7
PersonalBarnabas Нейтан Дрейк

С RDR там своя ситуация и явно дело не в подходе "сперва на консоли продадим, потом на пк по второму кругу" так как это то ещё старьё. Тут банальное хотя бы на консоли это нечто портировать, а потом уже на ПК. Да и не рокстар им занимался.

1
Нейтан Дрейк PersonalBarnabas

RDR2.

PlayStation 4, Xbox One

26 октября 2018

Windows

5 ноября 2019

4
Фанат Миты Нейтан Дрейк

а ты почему не сравнил выход на оригинальную консоль и на пк? РДР 1 на пк вышел спустя 14 лет после выхода на пс3!

-2
Kamishini1993

Почти уверен что на пк релиз меньше года придется ждать

3
prowkan

Почти уверен, что на ПК релиз не меньше двух лет придётся ждать.

-2
супер пиявка

было бы нереально круто

3
Asakura62

забавно - мы используем пк что бы создать игру на консоль и чтобы потом криво портировать еë на пк... 🤦‍♂️

3
u3uuuu

Вряд ли.

2
Леший3

закалебали уже. щас будет каждый гадать когда выйдет 💩😂😂😂

2
niko1989

в любом случае выйдет

2
ALEX-220

когда то выйдет 😂

0
Rimasted

Что тут скажешь:

Для начала нужно дождаться релиза на консолях, чтобы потом предполагать, когда на PC портируют.

2
SGate

У меня сосед алкаш подрабатывает инсайдером. В общем говорит что ГТА 6 на ПК выйдет точно в этой пятилетке.

2
Well-to-doAelinor

Делайте, делайте...мы пока траву потрогаем

1
WerGC

было бы хорошо,но врядли

1
KILLA06

просто щас время другое ,как раньше игры на соснолях не тянут разрабы ,щас даже экзы сони стали быстрее выходить на пк

1
BLATNOY1

Насколько быстро? Через 3-6 месяцев что-то годное выходило?

1
KILLA06 BLATNOY1

быстрее ,чем раньше ,через год ,а не как раньше 3-4 года

1
Темный-Властелин

комментатор из пэгэ считает, что версия пк выйдет через год после выхода игры, инфа мамайклянус%

1
YourDevil54

инфа 100ка

0
kolinmah

Вот когда выйдет, тогда и поговорим.

1
КристианПобединский

да покуй, как выйдет на пк погоняем, если что ютуб прохождение

1
Dexter_Morgan_01
1
FightMan

Corsair оптимист.

1
YuryLA

Главное что бы на консоли по раньше вышла

0
Ellie Williams

как бы на консолях то не перенесли на следующий год а они хотят уже на пк в следующем

0
Tommy.

скорее уж в начале 2027, это если на консолях стартанет в конце этого года.Тупо времени на порт не хватит, до начала следующего года будет поддержка только консольной версии, только после этого пойдет активная работа над пк версией

0
feniks9kl

а кто сказал что они не делают пк версию сейчас? они могут просто не выпускать её сразу чтоб на 2 стульях усидеть. И с консольщиков срубить бабла, а потом с пекарей.

0
Nodas
Тупо времени на порт не хватит

А вариант что она уже готова на ПК мы не рассматриваем ?

0
Tommy. Nodas

учитывая масштаб который рисуют игре сми и фанаты, если так, то почти все внутренние студии Rockstar вовлечены в процесс, и у этого процесса есть дедлайн, и я не думаю что издатель будет жертвовать окном мирового релиза ради пк версии, так что нет, пк версии не существует сейчас. То что пк версия уже существует и ее не станут выпускать пока не соберут монеты с консольных игроков это бред и конспирология, это простой бизнес а не заговор иллюминатов

0
Nodas Tommy.
пока не соберут монеты с консольных игроков это бред и

Да почему бред то ? гораздо выгодно делать как всегда, тоесть разрабатывать на все платформы сразу, а ПК версию чуть придержать, ибо игра не эксклюзив

0
Nodas feniks9kl

И я о том же, я бы ещё понял если бы это был чисто эксклюзив, как у сони раньше были, они сразу на ПК и не делали, но тут совсем другая история

0
Playr One

пусть все железячники в складчину сбрасываются на взятку рокстарам чтобы перебить предложение от нищих сони и присечь этот абсурд эксклюзивности

0
AlexFoRestor

Вы б хоть написали, чё это за корсар...
Эксперты-копипастеры, мля. Я то погуглю, но имейте совесть.

0
Kollich

Может deepseek настолько поумнеет, что сможет ломануть и портировать консольную версию gta6

0
Pirat13666

Все, если поставят AVX 2 подожду чуток и буду звать программиста, чтобы сделал патч на заказ. За ценой не постою. Главное чтобы FSR дегенерация была на вский случай, а то мало ли что. будет 18 FPS как в STALKER 2 без нее.

0
BillyVan

хз что за камень, но avx2 есть на древних процах 8 летней давности, хотя мб даже на 10+ летних тоже есть

2
Pirat13666 BillyVan

I7 2600K @4.5 Ghz

0
BillyVan Pirat13666

Ну тогда понятно. Но все таки 2011 год уже раритет, старше многих фанов гта) Это тоже самое как если бы в 2011 году пытаться запустить игру на процессоре 1997 года

1
Loxo22w

Ты за 10к можешь платформу обновить и не искать программиста который тебе лично фикс сделает

-1
Pirat13666 Loxo22w

Я никогда не искал легких путей.

0
Вуконг Обезьяныч

Было бы отлично на самом деле, но вряд-ли так будет. Году в 2027-2028 может и доберётся до ПК. В принципе, я дождусь спокойно, я в остальные части ГТА, да и прочие игры от Рокстаров поиграл тоже далеко не на релизе - ничего страшного не произошло. Будет ПК-версия и поиграю спокойно!

0
1barac9U7ada7

Э, только в самом начале не надо, а то у меня по плану тогда Новый Год)

-1
Лидер 666 Racist

Мечтать не вредно

-1
Пользователь ВКонтакте

я же говорю год // Андрей Павлов

-2
My life is a game

очень жду

-2
fundamentalist

она не выйдет даже на консолях в этом году, что он несет.. перенос будет, инфа 100.00001%. С чего он взял, что гта 6 будет самой требовательной к железу игрой, когда она будет работать на кипятильниках с видеокартами ниже уровня 3060 с 10 тфпс..

-2
Tron1k

не знали мы что на ПГ тусуются личные друзья директоров RG и Take-Two😂 прям ванга, твои предположения, это всего лишь твои предположения и не более.

4
ClevoGame Tron1k

так логика не в самом требовательном железе для этой игры вполне может быть реальной, вряд ли рокстар пойдут на этот шаг, чтобы потерять максимально большое количество игроков, у которых игра не потянет. Ведь основной упор явно будет сделан так же на онлайн, как и было в 5 части, которая тянула даже на очень слабых ПК вполне с играбельным фпс

-1
DrZoiberg

я бы купил, даже если бы игра вышла без какой либо защиты

-2