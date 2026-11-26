Компания GitHub, принадлежащая Microsoft, удалила пост в соцсети X, в котором отмечала успех проекта AnyPS5. Публикация появилась вскоре после выхода GTA 6, но продержалась недолго. О факте удаления сообщают пользователи, успевшие сохранить скриншот и видео.

В самом посте GitHub писала:

«GTA 6 наконец вышла, вызвав одну из самых крупных недель в игровой индустрии и open source на GitHub»

Далее платформа отмечала, что репозиторий AnyPS5 набрал более 58 тыс. звёзд с момента запуска в августе.

Пересекает ли смена платформы, на которой запускаются игры, юридическую черту? Поделитесь своим мнением. Счастливого GTA-Рождества!

AnyPS5 не является эмулятором в классическом смысле: проект заменяет системные библиотеки Sony, благодаря чему игры для PS5 запускаются нативно на Windows и Linux. В прикреплённом к посту видео упоминался комментарий одного из разработчиков о том, что до релиза GTA 6 оставалось три дня и пора приниматься за работу.

Критика усилилась после того, как по жалобам издателя Take-Two в рамках DMCA с GitHub были удалены тысячи репозиториев, связанных с неофициальными проектами по GTA. Пользователи указали на несоответствие: платформа убирает одни проекты по переносу игр по требованию правообладателя, но при этом публично отмечает успех AnyPS5.

Официальных комментариев GitHub о причинах удаления поста не поступало. Ситуация привлекает дополнительное внимание из-за того, что GitHub принадлежит Microsoft, выпускающей консоли Xbox, а GTA 6 на старте доступна только на консолях — версия для PC может появиться не раньше 2027–2028 годов.