Глава Arrowhead рад, что GTA 6 не выйдет на ПК - Helldivers 2 получит больше пространства

Глава Arrowhead Шамс Джорджани считает, что Helldivers 2 может выиграть от особенностей релиза GTA 6. В разговоре с IGN он признался, что на «эгоистичном уровне» рад отсутствию ПК-версии и онлайн-режима GTA 6 на старте.

По словам Джорджани, если бы Rockstar одновременно выпустила ПК-версию и новую GTA Online, это могло бы сильнее повлиять на аудиторию других сетевых игр. Теперь же Helldivers 2 получит возможность продолжать развиваться в своей нише.

При этом руководитель Arrowhead высоко оценил подход Rockstar к разработке GTA 6. Он отметил, что компания может позволить себе тратить годы на создание игры и не ориентироваться на постоянные изменения стратегии или ранние отзывы игроков.

«Это определённо поднимет планку», — заявил Джорджани.

GTA 6 выйдет в ноябре 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На старте игра будет исключительно одиночной — новая версия GTA Online появится позже.