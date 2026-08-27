Глава Arrowhead рад, что GTA 6 не выйдет на ПК - Helldivers 2 получит больше пространства

Глава Arrowhead Шамс Джорджани считает, что Helldivers 2 может выиграть от особенностей релиза GTA 6. В разговоре с IGN он признался, что на «эгоистичном уровне» рад отсутствию ПК-версии и онлайн-режима GTA 6 на старте.
По словам Джорджани, если бы Rockstar одновременно выпустила ПК-версию и новую GTA Online, это могло бы сильнее повлиять на аудиторию других сетевых игр. Теперь же Helldivers 2 получит возможность продолжать развиваться в своей нише.
При этом руководитель Arrowhead высоко оценил подход Rockstar к разработке GTA 6. Он отметил, что компания может позволить себе тратить годы на создание игры и не ориентироваться на постоянные изменения стратегии или ранние отзывы игроков.
«Это определённо поднимет планку», — заявил Джорджани.
GTA 6 выйдет в ноябре 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На старте игра будет исключительно одиночной — новая версия GTA Online появится позже.
ну что там у пкшников то ? xDDDD
Да просто Ананту испугалась эта ваша ГТА6. Ясень пень сейчас выходить на ПК большой риск при таком серьёзном конкуренте. Точка.
Выйдет куда она денется, на ПК аудитория более чем платёжеспособная и рынок ахереть какой, T2 соберут все деньги со всех с кого возможно.
Радуется он... (видимо он только что родился на свет), но рокстары всегда так делал, сначала консоль пот