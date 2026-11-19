На фоне выхода GTA 6 без физического диска генеральный директор GameStop Райан Коэн выступил против перехода игровой индустрии на цифровые релизы. По его мнению, отказ от дисков лишает покупателей возможности свободно распоряжаться приобретёнными играми, а также наносит ущерб розничным сетям, для которых важную роль играет рынок подержанных копий.

«Когда вы покупаете игру, у вас должна быть возможность продать её, обменять или одолжить другу. Несомненно, переход исключительно на цифровой формат навредил потребителям, а также GameStop», - заявил Коэн в интервью Bloomberg. Он также отметил, что издатели не заинтересованы в перепродаже игр, поскольку подержанные копии создают альтернативу покупке новых. «Они лишают нас конкуренции», - добавил руководитель, не называя конкретные компании.

При этом отсутствие дисков, судя по всему, не помешало коммерческому успеху GTA 6. По оценкам аналитиков, ещё до релиза игра могла собрать около 20 миллионов предзаказов. Даже коробочные издания содержат лишь код для загрузки цифровой версии, а не сам диск.

Позиция Коэна примечательна тем, что всего четыре месяца назад он сам называл физические копии несущественными для будущего GameStop. В июле, комментируя планы Sony постепенно отказаться от дисков для PlayStation к 2028 году, глава сети заявил, что это совершенно неважно. Тогда он объяснял, что компания уже несколько лет смещает акцент с продажи игр на более прибыльные коллекционные товары и коллекционные карточки. Теперь же, на фоне крупнейшего игрового релиза года, Коэн вновь заговорил о преимуществах физических изданий и рынка подержанных игр, который привлекает покупателей в магазины.

Глава Take-Two Штраус Зельник ранее защищал решение выпустить GTA 6 без диска. По его словам, сегодня для игры всё равно требуется подключение к интернету, поэтому цифровая доставка - наиболее эффективный способ предоставить покупателям доступ к проекту. В августе он сравнил физические издания с виниловыми пластинками: такие релизы могут время от времени выходить, но для многих крупных игр этот формат уже не имеет прежнего смысла. При этом позднее Зельник не исключил, что дисковая версия GTA 6 всё же может появиться в будущем.