Глава Rockstar допустил выход будущих GTA за пределами США, но пока студии есть что показать в Америке

Соруководитель Rockstar North и руководитель разработки GTA 6 Роб Нельсон не исключил, что в будущем серия Grand Theft Auto может покинуть пределы США. В интервью The Guardian он ответил на вопрос о смене привычного для франшизы места действия короткой фразой: «Никогда не говори никогда».

При этом рассчитывать на скорый перенос событий GTA в другую страну пока не стоит. По словам Нельсона, у Rockstar ещё «так много всего» осталось для исследования в Америке. Даже несмотря на то, что GTA 6 расширит привычные рамки серии, представив целый штат Леонида, вдохновлённый Флоридой.

Практически все основные игры Grand Theft Auto после первых двух частей разворачивались в США. Однако изначально серия была связана и с другими местами: действие оригинальной GTA и GTA 2 происходило в вымышленных городах, основанных на реальных британских и американских локациях.

Заявление Нельсона оставляет поклонникам надежду на новые декорации — например, Токио или возвращение в Лондон. Ранее бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей также рассказывал, что студия всерьёз рассматривала возможность передать разработку одной из частей GTA японской команде.

Тем не менее пока Rockstar не торопится отказываться от американского сеттинга. Нельсон отметил, что в представлении студии каждый человек оказывается чужаком в мире GTA, и именно этот взгляд на Америку команда намерена исследовать дальше.