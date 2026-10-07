Глава Rockstar: мир GTA 6 станет более непредсказуемым, и не только вы будете способны на насилие

В преддверии выхода Grand Theft Auto VI, намеченного на следующий месяц, продолжают появляться новые подробности об игре. Глава Rockstar Роб Нельсон сообщил, что теперь вы не будете столь неуязвимы перед окружающим миром и «длинной рукой закона», какими были Майкл, Франклин и Тревор в GTA V.

«Мир будет воздействовать на вас так же, как вы воздействуете на мир», — рассказал Нельсон изданию IGN. Он пояснил, что если в предыдущих частях GTA у главных героев и полиции был своего рода «невидимый арсенал», то в GTA 6 всё будет иначе. «Мир GTA 6 устроен иначе, — заявил он, отметив, что у других людей могут возникать собственные побуждения, и они могут начать действовать против вас».

Поскольку Джейсон и Лусия — главные герои GTA 6 — находятся в бегах, по сюжету им придётся «делать то, что необходимо, не привлекая лишнего внимания». Впрочем, Нельсон уверяет, что игроки по-прежнему будут чувствовать себя «сильными и способными на многое».

Так что, если вы выполняете обязательные задачи миссии, грабите заведения или же кто-то лезет к вам, и вам приходится разбираться с обидчиком — например, уложив его ударом или как-то иначе, — всё это вполне допустимые действия.



Но если вы постоянно выходите за рамки необходимого или систематически творите что-то совершенно лишнее, ваш криминальный профиль может начать меняться в определённую сторону. Возможно, для вас как для игрока это важно, а может, и нет. Здесь нет правильного или неправильного способа игры.

И хотя Джейсон и Лусия по-своему сильны, Нельсон подчёркивает: вы не будете единственными, кто «способен на насилие, обладает оружием или ведет себя как безумец». По его словам, это сделает мир GTA 6 «гораздо более непредсказуемым и интересным» — во многом похожим на мир Red Dead Redemption 2.

На вас могут напасть банды, с вами могут случаться различные происшествия; мир будет активно реагировать на ваши действия. Подобное происходит здесь часто, и в такие моменты вам приходится принимать решение: как именно поступить в сложившейся ситуации?.

Полиция также станет более серьёзным противником: благодаря новой системе розыска вам придется менять одежду, чтобы оставаться незамеченным, поскольку стражи порядка будут знать, во что вы одеты.

Релиз Grand Theft Auto VI на Xbox Series X|S и PlayStation 5 состоится 19 ноября.