Президент и сооснователь Rockstar Games Сэм Хаузер опубликовал редкое публичное заявление по случаю выхода Grand Theft Auto 6. Он рассказал о стремлении студии превзойти ожидания игроков и поблагодарил поклонников серии за поддержку.

Хаузер напомнил, что Rockstar создавалась с убеждением: видеоигры способны рассказывать истории наравне с другими видами искусства, становиться частью современной культуры и оставаться в памяти людей на долгие годы. По его словам, новая GTA возвращает игроков в Леониду и современный Вайс-Сити, но при этом предлагает нечто одновременно знакомое и совершенно новое.

«Мы постарались создать впечатление, которое превзойдёт ваши ожидания, продемонстрирует возможности нашей индустрии и напомнит, почему мы считаем видеоигры такими особенными», — заявил Хаузер. Он также отметил, что каждый игрок сам определяет, каким окажется его путешествие по миру игры и чем оно в итоге завершится.

В завершение глава Rockstar поблагодарил аудиторию и выразил надежду, что поклонники получили удовольствие от нового проекта. Отдельно он упомянул, что студия рассчитывает делиться с игроками подобными впечатлениями ещё много лет. Эта фраза привлекла внимание поклонников, которые уже ждут новостей о будущих проектах компании.

В частности, пока Rockstar ничего не рассказывала о следующей версии GTA Online для шестой части. Учитывая успех нынешней версии, которая с 2013 года принесла около 5 млрд долларов, появление нового сетевого режима кажется весьма вероятным. Однако его устройство, сроки запуска и дальнейшая судьба существующей GTA Online пока остаются неизвестными.