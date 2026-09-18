Глава Take-Two назвал ПК важной платформой - похоже, ждать выхода GTA 6 на компьютерах долго не придётся

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, однако версия для ПК на момент релиза не заявлена. Глава Take-Two Штраус Зельник тем временем отметил, что значение компьютеров для бизнеса компании продолжает расти.

Во время онлайн-собрания акционеров Зельник рассказал об общем подходе Take-Two к выбору платформ. По его словам, компания стремится выпускать игры на всех устройствах, где присутствует значимая аудитория. При этом руководитель отдельно подчеркнул: «Степень важности ПК-рынка для нашей компании постоянно растет».

Зельник не говорил непосредственно о GTA 6 и не подтвердил разработку её ПК-версии. Однако история последних крупных релизов Rockstar показывает, что компания регулярно выпускает свои игры на компьютерах спустя некоторое время после консольного дебюта. Grand Theft Auto V добралась до ПК примерно через 18 месяцев после выхода на консолях, а Red Dead Redemption 2 — примерно через год.

При этом Take-Two видит в позднем выпуске на ПК не только необходимость, но и коммерческую возможность. По словам Зельника, если раньше на ПК приходилось около 5% продаж NBA 2K, то сегодня для крупного проекта эта доля может достигать 45–50%. Отдельный релиз на компьютерах также способен создать дополнительный цикл продаж, поскольку часть игроков может приобрести игру повторно на другой платформе.

Таким образом, официальных сроков выхода GTA 6 на ПК по-прежнему нет, однако последние заявления главы Take-Two добавляют интересный контекст. На фоне растущей важности компьютерного рынка предположение о более раннем релизе PC-версии уже не выглядит совсем невероятным. Журналист VGC Энди Робинсон, известный своими надёжными инсайдами, ранее заявлял о таком варианнте развития событий. Поэтому рассчитывать на скорый релиз пока рано, но с учётом слов Зельника нельзя исключать, что GTA 6 доберётся до компьютеров раньше, чем многие ожидают.