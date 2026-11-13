Глава Take-Two не хочет продавать компанию по примеру EA - успехи GTA 6 позволяют оставаться независимыми

В новом выпуске шоу Дэвида Рубинштейна на телеканале Bloomberg Зельнику задали прямой вопрос: не хочет ли он продать материнскую компанию Rockstar Games? В качестве примера ведущий привел «двух крупнейших конкурентов» на рынке. Имена в эфире не прозвучали, но речь явно шла об Electronic Arts и Activision Blizzard. Впрочем, судя по ответу гендиректора, такой сценарий он даже не рассматривает.

«Думаю, мы уже доказали, что отлично справляемся в статусе независимой компании, — заявил Зельник. — Сейчас мы стали довольно крупным игроком. У нас внушительные масштабы и отличное финансовое положение. К концу этого финансового года у нас не останется долгов, перекрывающих наши запасы наличности. Мы не в той ситуации, когда ради выживания нужно становиться частью более крупной корпорации».

Разумеется, скорый выход GTA 6 сильно укрепляет позиции издателя. Игра уже стала самым предзаказываемым проектом в истории магазинов PlayStation и Microsoft. По оценкам аналитиков, она принесла 942 миллиона долларов выручки еще до официального релиза.

«В индустрии развлечений размер компании важен только до определенного предела, — пояснил Зельник. — Если ваша выручка меньше 1 миллиарда долларов в год, вам тяжело собрать сильную творческую команду. Трудно наладить продажи по всему миру и пережить неизбежные провалы. Но когда годовой доход уверенно переваливает за миллиард, дальнейшее укрупнение уже не помогает добиваться успеха. А мы давно перешагнули эту планку: в текущем году мы ожидаем выручку в 8–8,2 миллиарда долларов».