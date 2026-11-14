Глава Take-Two не считает ИИ-клоны GTA 6 угрозой доходам, но опасается за творчество Rockstar и защиту авторских прав

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник прокомментировал растущую популярность технологий искусственного интеллекта, позволяющих проводить обратную разработку видеоигр и создавать неофициальные нативные порты для ПК. Менее чем за неделю до выхода Grand Theft Auto VI руководителя спросили, представляет ли подобная деятельность угрозу для бизнеса компании. Зельник заявил, что не рассматривает её как серьёзную финансовую проблему, однако обеспокоен возможными последствиями для творческой составляющей игр.

По словам Зельника, главная задача Take-Two заключается в том, чтобы игроки получили именно тот опыт, который задумали разработчики Rockstar Games. Он подчеркнул, что компания внимательно относится к подобным вопросам и не собирается игнорировать стремительное развитие технологий. При этом руководитель уверен, что подавляющее большинство пользователей заинтересовано в оригинальных играх Rockstar, созданных в соответствии с замыслом самой студии.

Отдельно Зельника спросили о недавних мерах Anthropic, направленных на предотвращение использования ИИ-агента Claude для обратной разработки видеоигр. Глава Take-Two считает, что подобные ограничения должны внедрять все компании, занимающиеся искусственным интеллектом. По его мнению, разработчики ИИ обязаны защищать интеллектуальную собственность не только своих организаций, но и других правообладателей.

Зельник также обратил внимание на противоречие в подходе технологических компаний к авторским правам. Он отметил, что Anthropic и OpenAI сами работают в сфере интеллектуальной собственности, поэтому было бы иронично, если бы они нарушали чужие права, одновременно рассчитывая на защиту собственных разработок.

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцам Xbox предыдущего поколения также доступен вариант запуска игры через облачный сервис.