Глава Take-Two не стал раскрывать сроки выхода GTA 6 на ПК и появления дискового издания

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник прокомментировал вопросы о будущем Grand Theft Auto 6, в том числе о выходе игры на ПК и появлении физического издания. По его словам, всю подобную информацию следует ждать непосредственно от Rockstar Games.

Во время недавнего финансового отчёта инвесторы поинтересовались, когда GTA 6 может выйти на ПК и Nintendo Switch 2. Также поклонников продолжает волновать отсутствие подтверждённого дискового издания на старте продаж. Однако Зельник не стал раскрывать подробности и ограничился коротким ответом: «Информация всегда поступает от наших издательских подразделений». В случае с GTA 6 речь идёт о Rockstar Games.

Таким образом, Take-Two пока не подтвердила ни сроки выхода компьютерной версии, ни планы по выпуску игры на физических носителях. Не исключено, что ПК-версия появится спустя несколько месяцев после консольного релиза, как это ранее произошло с GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Возможность выхода на Nintendo Switch 2 также остаётся под вопросом.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По словам Зельника, предзаказы уже значительно превзошли ожидания Take-Two. Тем временем за период с июля по сентябрь компания получила выручку в размере 1,38 миллиарда долларов.