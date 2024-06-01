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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 622 оценки

Глава Take-Two о Grand Theft Auto 6: Rockstar хочет создать непревзойденную игру

AceTheKing
Новости

Глава издательства Take-Two Штраус Зельник на 52-й ежегодной конференции по технологиям, медиа и телекоммуникациям TD Cowen поделился ожиданиями издательства от предстоящей Grand Theft Auto 6.

По словам Зельника, игровая индустрия сильно изменилась со времен выпуска Grand Theft Auto 5: в те времена серия GTA и Call of Duty были примерно равными величинами, но теперь, учитывая 200 миллионов проданных копий игры, издатель считает, что серия от Rockstar Games располагается на первом месте среди всех развлекательных продуктов всех времен. Зельник уверен, что GTA 6 тоже станет очень популярной игрой, учитывая рекордные числа просмотров трейлера и общий интерес людей к игре.

Зельник говорит, что Rockstar Games намерена полностью оправдать ожидания игроков: компания собирается выпустить игру, которая может стать непревзойденным хитом в игровой индустрии.

-2
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
warp 37

Пятая часть уже показала, что ничего там непревзойдённого ждать не стоит, так как упор пошёл в онлайн. Да, хорошая одиночная кампания на несколько десятков часов и не более того.

12
Et_alietum

Да как бы и онлайн отвратительно сделан. Сюжетка хоть на троечку, то онлайн просто сервис с читерами, Шарк картами и пустым городом во фрирайде и недоделанной сюжеткрц

0
Demon-Lord

Сейчас выходит много игр с "хорошей одиночной кампанией на несколько десятков часов"? И что именно "непревзойденного" ты еще в игре 2013 года хотел увидеть?

2
cuckold

Там все было отсосно, в сравнении с 4й частью.

-2
Antoxanotdance Et_alietum

а что в те года было лучше? я не понимаю просто, я спустя 10 лет могу скачать игру и пройти её и кайфану нереально

1
caliskan Demon-Lord

А что мало выходит? Постоянно выходят. Вот отличные выходят редко и это не про ГТА 5

1
p1gment

представьте если он обосрется

7
SoRaS3

Зависит, от того сколько контента они вырежут до релиза. ))

2
kotasha SoRaS3

У GTA 5 вообще много что вырезали и это не говоря о длц и ничего схавали.

-1
Ой извините

Непревзойденная - это RDR2, хотя бы в плане проработки, но и там есть большие минусы, например, в виде мерзкой ачивочной заразы, которую даже в прокачку персонажа запихнули.
ГТА шикарна своей социальной сатирой, но основная часть ее аудитории на это и внимания не обращают, они просто в восторге от возможности устроить треш на улицах. Боюсь, без таких людей, как Хаузер и Ансворт, Рокстар сможет выдать ТОЛЬКО симулятор треша на улицах. Правда, реалистичный, с графоном, поэтому маргиналы будут писаться от радости.

4
вупсич пупсич

Игры делают для масс пользователя. Гта 5 проданная 200+ миллионов копий, когда ААААА высеры 20 радуются. 2013 год, игра шикарная.
Хотя субъективно мне 4 по многим моментам больше устраивала. Но для меня это не отменяет того факта, что в 2024 я могу скачать гта 5 и кайфануть.
Рдр2 - продалась на 60+ миллионов. Очевидно, что и где непревзойденно.

Не отрицаю огромнейший вклад рдр2, но повествовательно и нарративно она не зашла огромному числу игроков. Хотя с помощью неё мы можем примерно понимать, какие возможности будут в гта 6.

Нас ждет взрыв атомной бомбы в игровом пространстве.

0
Алан Битаров

Согласен, что сильно изменилась. Раньше так яро не портили игры своей повесткой и уродством персонажей.

4
Lvinomord

Думаю 6 часть будет такой же классной и весёлой игрой как и классная и веселая 5 часть.

3
Oscilograf
Rockstar хочет создать непревзойденную игру

Ну хочет - пусть создаст, мыж не против то.

2
VIGITAL1

Сейчас не 2013,сейчас поди удиви...Вони будет много чувствую, с комментами "и это я ждал 10 лет "итд

1
Cryptocurrencyhead

Собственно, как было с каждой игрой RG, ничего нового.

1
Гейб 30 процентный

Может покажут второй трейлер? уже полгода прошло после первого…

0
KANSERVATOR

осенью походу, летом нет смысла, все на курортах и отдыхают

0
SAW112

У роков не получится.
кто со мной согласен ставьте дизлайк.

0
Agent Qracle

Куплю и сыграю только ради Люси

0
DannySPB88

Интересно че по повесточке будет. GTA всегда смело и агрессивно высмеивали подобное, но времена изменились((

0
Nephth Renar

И надо как всегда про повесточку поныть. Без этого нельзя.

1
Ой извините Nephth Renar
2
MunchkiN 616

как то у меня накопилась усталость от бренда жта, хотя раньше я дждал жта с нетерпением и считал одним стопов гейминга. но уе 5ю жта жта джал без особого интереса. а 5я жта стала в основном из-за онлайна и без него бы ее скачали торрент эдишин версии и б\у диски с мыльных консолей и в основном бы забыли, поэтому можно предположить что гта наверно будет больше ориентирована своим бюджетом в мультиплеер а сингл будет постепенно угасать если хочение геймера не изменится.

0
KANSERVATOR

игру ждут больше 10 лет, это тебе не калда конвейерная

0
Ой извините
раньше я дждал жта с нетерпением и считал одним стопов гейминга


просто ты вырос))

0
riptor2012

Надо хороший комп покупать и пусть запускают))

0
gliga142

как с ремейками ?)))

-1
Русик_96

ремейков не было были ремастеры село

2
DenisVTR

Хватает старых игр которые и сейчас можно поиграть причём они развлекут и получить удовольствия, но только не игры рокстар. Ни одна их игра (если выкинуть ностальгию) не проходит проверку времени ни в каком виде. Можно их перепройти и по своему кайфануть, но если выбросить всякие отговорки, воспоминания и попробовать взглянуть на них свежим взглядом спустя время, господи, в основном эта такая хрень, особенно что касается диалоговой части. Они как будто делались прям с тем учётом что через пару лет они никому интересны не будут уже.
Есть конечно RDR2 но у него как минимум есть один заезженный минус рокстар от чего даже перепройти желания отпадает (ну и местами это реально нудятина та ещё) а именно сюжетная структура, от неё уже тошнит. Чё нить косячите срочно перебираемся в другое место и так на протяжении всего сюжета откроется вся карта, а когда вы перебрались начинай всё по новой, как это уже надоело в их играх.

-1
Lenyaants

Ага, именно поэтому жта5 10 лет в топ10 стима сидит. И при чём тут старые игры, если речь про новую, которая актуальна будет лет 5 минимум

-2
DenisVTR Lenyaants

Ты не про gta5 сейчас сказал, а про gta онлайн, не будь онлайна про 5-ку вспоминали полторы колеки с твиттера и школьники засматривали однотипные видео с ютуба.
А что 5-ть, она же непревзойдённая будет, как и старые части, явно он этот трёп не ток к новой части применил)

-1
Ой извините
Чё нить косячите срочно перебираемся в другое место и так на протяжении всего сюжета откроется вся карта

Ох, а ведь правда, та же формула и в рдр)

1
Ahnx

Так поздно уже создавать. На таких этапах разработки обычно доводят до ума, а не создают.

Эта игра станет невероятным провалом и полным разочарованием для фэнов, её также назовут бесславным финалом компании Rockstar.

-1
kotasha

Сейчас прям поверим столько лет тянуть, они очень бояться провала игры.

-2
Лариан Яна

Даже балдерс 3 не превзошёл ведьмака, куда уж там маленькой инди кампании, котрая дpoчит на яйца коня

-3
Ой извините

И ни слова про верхний город? Стареешь(

0
Real Slim Shady

GTA VI будет самой провальной частью) Скриньте. Take Two конченные.

-3
Maddyson1988

С чего такая уверенность в этом?

0
Real Slim Shady Maddyson1988

Я так чувствую

-2
KANSERVATOR Real Slim Shady

а остальные игры разве не были связаны с тт?

0
Real Slim Shady KANSERVATOR

тогда они были базовыми слонярами, а щас.. фу, ссыкуны.

-1
KANSERVATOR

Если у героини будут сосочки набухать и реагировать на погоду, это будет прорыв, схож с тем прорывом из рдр 2 и сжатием яичек у коней. А если добавят крипту в игру и на гта 6 можно будет зарабатывать в онлайне, то это будет вообще прорыв века. Многие будут покупать игру по многу раз чтобы всякие плюшки выводить и от этого будут мега продажи и успех века!

-3
Ой извините

Чего ты ждешь? Иди в night crows, там уже такое можно. Только готовься конкурировать с китайскими ботофермами на тысячи акков. И караулить сутками окошко в несколько секунд, когда можно заминтить койны. А за традиционное рмт анально побанят сразу. Дерзай, у тебя получится.

0
Ой извините

Вот про сосочки да, согл, было бы круто

0
Janekste

Ничего лучше GTA4 всё равно не сделают в плане одиночной сюжетной кампании. Да и физику вряд тли завезут такую же крутую, как в GTA4. А всё потому, что успех онлайновой GTA5 превзошёл все ожидания издателя и теперь, ясень пень, что весь основной упор будет сделан строго на онлайн составляющую. Ведь это золотая жила. Кто из разрабов в здравом уме от такого откажется?

Тем не менее, я был бы счастлив ошибаться, и если бы на релизе GTA6 была бы по качеству одного уровня с RDR2. Имею ввиду строго одиночку. Онлайн мне здесь точно не интересен. А ещё очень интересно, а будут ли рокстар высмеивать повесточку, как они это делали раньше? Или рокстар теперь тоже на поводке у толерастов? Помните крутое DLC о геях для GTA4? Вот там была реально крутая сатира на эту тему. Больше всего опасаюсь, что GTA6 превратится в стерильный толерастный продукт, боящийся кого-либо обидеть.

-4
Ой извините

"Баллада о Гее-Тони", кстати, одна из лучших сюжеток в серии ГТА, сплошной кайф, papi.
И никакой повесточки (специально для вас, обожающих это слово) там не было, никто не пропихивал тебе никакие ценности насильно. Тот момент, что твой босс- гей, никакой роли не играло, просто еще одна деталь.

Те, кто умел делать такие шедевральные истории, ушли из Рокстар, так что можешь опасаться, что оставшиеся "на поводке"

-1
Et_alietum

Непревзойденную по количеству повесточки?

-7
Русик_96

а минусы будут расист гомофоб

-5