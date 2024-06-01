Глава Take-Two о Grand Theft Auto 6: Rockstar хочет создать непревзойденную игру

Глава издательства Take-Two Штраус Зельник на 52-й ежегодной конференции по технологиям, медиа и телекоммуникациям TD Cowen поделился ожиданиями издательства от предстоящей Grand Theft Auto 6.
По словам Зельника, игровая индустрия сильно изменилась со времен выпуска Grand Theft Auto 5: в те времена серия GTA и Call of Duty были примерно равными величинами, но теперь, учитывая 200 миллионов проданных копий игры, издатель считает, что серия от Rockstar Games располагается на первом месте среди всех развлекательных продуктов всех времен. Зельник уверен, что GTA 6 тоже станет очень популярной игрой, учитывая рекордные числа просмотров трейлера и общий интерес людей к игре.
Зельник говорит, что Rockstar Games намерена полностью оправдать ожидания игроков: компания собирается выпустить игру, которая может стать непревзойденным хитом в игровой индустрии.
Пятая часть уже показала, что ничего там непревзойдённого ждать не стоит, так как упор пошёл в онлайн. Да, хорошая одиночная кампания на несколько десятков часов и не более того.
Да как бы и онлайн отвратительно сделан. Сюжетка хоть на троечку, то онлайн просто сервис с читерами, Шарк картами и пустым городом во фрирайде и недоделанной сюжеткрц
Сейчас выходит много игр с "хорошей одиночной кампанией на несколько десятков часов"? И что именно "непревзойденного" ты еще в игре 2013 года хотел увидеть?
Там все было отсосно, в сравнении с 4й частью.
а что в те года было лучше? я не понимаю просто, я спустя 10 лет могу скачать игру и пройти её и кайфану нереально
А что мало выходит? Постоянно выходят. Вот отличные выходят редко и это не про ГТА 5
представьте если он обосрется
Зависит, от того сколько контента они вырежут до релиза. ))
У GTA 5 вообще много что вырезали и это не говоря о длц и ничего схавали.
Непревзойденная - это RDR2, хотя бы в плане проработки, но и там есть большие минусы, например, в виде мерзкой ачивочной заразы, которую даже в прокачку персонажа запихнули.
ГТА шикарна своей социальной сатирой, но основная часть ее аудитории на это и внимания не обращают, они просто в восторге от возможности устроить треш на улицах. Боюсь, без таких людей, как Хаузер и Ансворт, Рокстар сможет выдать ТОЛЬКО симулятор треша на улицах. Правда, реалистичный, с графоном, поэтому маргиналы будут писаться от радости.
Игры делают для масс пользователя. Гта 5 проданная 200+ миллионов копий, когда ААААА высеры 20 радуются. 2013 год, игра шикарная.
Хотя субъективно мне 4 по многим моментам больше устраивала. Но для меня это не отменяет того факта, что в 2024 я могу скачать гта 5 и кайфануть.
Рдр2 - продалась на 60+ миллионов. Очевидно, что и где непревзойденно.
Не отрицаю огромнейший вклад рдр2, но повествовательно и нарративно она не зашла огромному числу игроков. Хотя с помощью неё мы можем примерно понимать, какие возможности будут в гта 6.
Нас ждет взрыв атомной бомбы в игровом пространстве.
Согласен, что сильно изменилась. Раньше так яро не портили игры своей повесткой и уродством персонажей.
Думаю 6 часть будет такой же классной и весёлой игрой как и классная и веселая 5 часть.
Ну хочет - пусть создаст, мыж не против то.
Сейчас не 2013,сейчас поди удиви...Вони будет много чувствую, с комментами "и это я ждал 10 лет "итд
Собственно, как было с каждой игрой RG, ничего нового.
Может покажут второй трейлер? уже полгода прошло после первого…
осенью походу, летом нет смысла, все на курортах и отдыхают
У роков не получится.
кто со мной согласен ставьте дизлайк.
Куплю и сыграю только ради Люси
Интересно че по повесточке будет. GTA всегда смело и агрессивно высмеивали подобное, но времена изменились((
И надо как всегда про повесточку поныть. Без этого нельзя.
как то у меня накопилась усталость от бренда жта, хотя раньше я дждал жта с нетерпением и считал одним стопов гейминга. но уе 5ю жта жта джал без особого интереса. а 5я жта стала в основном из-за онлайна и без него бы ее скачали торрент эдишин версии и б\у диски с мыльных консолей и в основном бы забыли, поэтому можно предположить что гта наверно будет больше ориентирована своим бюджетом в мультиплеер а сингл будет постепенно угасать если хочение геймера не изменится.
игру ждут больше 10 лет, это тебе не калда конвейерная
просто ты вырос))
Надо хороший комп покупать и пусть запускают))
как с ремейками ?)))
ремейков не было были ремастеры село
Хватает старых игр которые и сейчас можно поиграть причём они развлекут и получить удовольствия, но только не игры рокстар. Ни одна их игра (если выкинуть ностальгию) не проходит проверку времени ни в каком виде. Можно их перепройти и по своему кайфануть, но если выбросить всякие отговорки, воспоминания и попробовать взглянуть на них свежим взглядом спустя время, господи, в основном эта такая хрень, особенно что касается диалоговой части. Они как будто делались прям с тем учётом что через пару лет они никому интересны не будут уже.
Есть конечно RDR2 но у него как минимум есть один заезженный минус рокстар от чего даже перепройти желания отпадает (ну и местами это реально нудятина та ещё) а именно сюжетная структура, от неё уже тошнит. Чё нить косячите срочно перебираемся в другое место и так на протяжении всего сюжета откроется вся карта, а когда вы перебрались начинай всё по новой, как это уже надоело в их играх.
Ага, именно поэтому жта5 10 лет в топ10 стима сидит. И при чём тут старые игры, если речь про новую, которая актуальна будет лет 5 минимум
Ты не про gta5 сейчас сказал, а про gta онлайн, не будь онлайна про 5-ку вспоминали полторы колеки с твиттера и школьники засматривали однотипные видео с ютуба.
А что 5-ть, она же непревзойдённая будет, как и старые части, явно он этот трёп не ток к новой части применил)
Ох, а ведь правда, та же формула и в рдр)
Так поздно уже создавать. На таких этапах разработки обычно доводят до ума, а не создают.
Эта игра станет невероятным провалом и полным разочарованием для фэнов, её также назовут бесславным финалом компании Rockstar.
Сейчас прям поверим столько лет тянуть, они очень бояться провала игры.
Даже балдерс 3 не превзошёл ведьмака, куда уж там маленькой инди кампании, котрая дpoчит на яйца коня
И ни слова про верхний город? Стареешь(
GTA VI будет самой провальной частью) Скриньте. Take Two конченные.
С чего такая уверенность в этом?
Я так чувствую
а остальные игры разве не были связаны с тт?
тогда они были базовыми слонярами, а щас.. фу, ссыкуны.
Если у героини будут сосочки набухать и реагировать на погоду, это будет прорыв, схож с тем прорывом из рдр 2 и сжатием яичек у коней. А если добавят крипту в игру и на гта 6 можно будет зарабатывать в онлайне, то это будет вообще прорыв века. Многие будут покупать игру по многу раз чтобы всякие плюшки выводить и от этого будут мега продажи и успех века!
Чего ты ждешь? Иди в night crows, там уже такое можно. Только готовься конкурировать с китайскими ботофермами на тысячи акков. И караулить сутками окошко в несколько секунд, когда можно заминтить койны. А за традиционное рмт анально побанят сразу. Дерзай, у тебя получится.
Вот про сосочки да, согл, было бы круто
Ничего лучше GTA4 всё равно не сделают в плане одиночной сюжетной кампании. Да и физику вряд тли завезут такую же крутую, как в GTA4. А всё потому, что успех онлайновой GTA5 превзошёл все ожидания издателя и теперь, ясень пень, что весь основной упор будет сделан строго на онлайн составляющую. Ведь это золотая жила. Кто из разрабов в здравом уме от такого откажется?
Тем не менее, я был бы счастлив ошибаться, и если бы на релизе GTA6 была бы по качеству одного уровня с RDR2. Имею ввиду строго одиночку. Онлайн мне здесь точно не интересен. А ещё очень интересно, а будут ли рокстар высмеивать повесточку, как они это делали раньше? Или рокстар теперь тоже на поводке у толерастов? Помните крутое DLC о геях для GTA4? Вот там была реально крутая сатира на эту тему. Больше всего опасаюсь, что GTA6 превратится в стерильный толерастный продукт, боящийся кого-либо обидеть.
"Баллада о Гее-Тони", кстати, одна из лучших сюжеток в серии ГТА, сплошной кайф, papi.
И никакой повесточки (специально для вас, обожающих это слово) там не было, никто не пропихивал тебе никакие ценности насильно. Тот момент, что твой босс- гей, никакой роли не играло, просто еще одна деталь.
Те, кто умел делать такие шедевральные истории, ушли из Рокстар, так что можешь опасаться, что оставшиеся "на поводке"
Непревзойденную по количеству повесточки?
а минусы будут расист гомофоб