Глава Take-Two о GTA 6: мы предложим игрокам огромное количество контента - это стандарт для нас

Штраус Зельник, глава издательства Take-Two, поделился своим мнением касательно ценообразования на игры издательства, в том числе на франшизу Grand Theft Auto.
По словам Зельника, издательство всегда стремится создать такой продукт, который полностью оправдает цену игры и предложит игроку контента даже больше, чем они за нее просят - для Take-Two и Rockstar Games это всегда было стандартом.
Предыдущая игра Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, предложила игрокам десятки часов контента (50 часов на сюжетную компанию и 190 часов на полное прохождение) - на релизе многие игроки были удивлены тем, что разработчик бесплатно включил в игру эпилог, который посвящен Джону Марстону, и не стал продавать его отдельно в виде DLC - многие игроки остались очень довольны таким шагом издателя. Вероятно Grand Theft Auto 6 порадует игроков не меньшей продолжительностью.
Не сказал бы что в 5 части прям много контента было, сюжетку прошел и делать особо нечего там, побочек мало, а интересных еще меньше.
Так для жтого есть онлайн - там за 10 лет контента много. // Tommi Mortensen
а как же случайные событие ? которые довольно интересны
Интересные это считай побочки, а автогенерируемые ограбления прохожих не особо то интересны
Полностью согласен.Они специально так сделали, чтобы люди максимально быстро пробегали сюжетку и уже надолго ныряли в онлайн.Где игра сразу же превращается в игру- сервис)
Одни из немногих разработчиков, которые не гонятся за "трендами" расширения мира бесполезным собери то, найди это, а просто дают игроку свободу
Говорить такое в эпоху ачивок и про серию GTA, в которой одной из первых появилась статистика, где игроку показывали сколько "надо собрать и найти".)
В рокстарах не сомневаюсь. Каждая их игра - это бренд высокого качества.
Смотря какой контент. Далеко не каждому по кайфу в играх например рыбачить или играть в гольф.
Они в 5 части сделали примерно около 20 значков теннисных кортов. Игра конечно прикольная, но зачем столько кортов то? 1-2 было бы вполне достаточно.Зато когда смотришь на карту визуально кажется, что всего много;)
По кайфу было бы полетать с инопланетянами на летающей тарелке.
А так же многочисленные переиздания в т.ч. с улучшенной графикой во время очередного пропаданием на десяток лет. Так сказать дабы заработать еще раз немного золота. Ну и куда же без чисто онлайн помойки. Ведь нельзя же вам давать сами мультиплеер ваять. А так будет у вас сингл и онлайн вариант GTA.
Скорее всего это намёк на будущую цену :D
Но, помню когда вышла RDR2 на ПК, я в стиме без скидки её забрал за 2500р, на то время отличная цена для такой игры
По мне так ошибка пятой - 3 героя. 1 реально лишний. Рвется нить. Это не детектив, где можно истории героев крутить для подумать. Все таки развлечение, в итоге нити историй героев рвутся, а не переплетаются. Негр ... афроамериканец, т.е. как то прибитый шурупами вышел. Какой был харизматичный в 4 части Колян.. Ну и про рокеров тоже было интересно... В 5-й Миха нормальный такой бандит, пусть и бывший, как бы, и хулиган-псих Тревор.. А вот Франклин... гламурная гопота что ли в никуда... // Эдуард Пашков
Интересно как дела сейчас у томи.
Вот за такую игру не жалко отдать и 130 долларов
а за переиздания этой игры спустя некоторое кол-во лет готов уже 200 баксов отдать ибо разработка дорожает всегда ?