Глава Take-Two объяснил, почему маркетинг GTA 6 будет совсем не таким, как у GTA 5

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник рассказал, что рекламная кампания Grand Theft Auto VI уже готовится, однако подход к продвижению игры заметно изменится по сравнению с эпохой Grand Theft Auto V.

В интервью GI.biz Зельник заявил, что компания всё равно намерена вложить серьёзные средства в маркетинг GTA 6, несмотря на огромную популярность франшизы. По его словам, рекламная стратегия будет учитывать современные привычки аудитории и способы потребления контента.

Глава Take-Two отметил, что времена сильно изменились со времён выхода GTA 5 в 2013 году. Тогда издатели активно покупали телевизионную рекламу, тогда как сегодня внимание игроков сосредоточено в интернете и социальных сетях. Именно поэтому продвижение GTA 6 не будет строиться вокруг традиционного ТВ-маркетинга.

Зельник также косвенно дал понять, что фанатам не стоит ждать немедленного выхода третьего трейлера игры. Ранее руководитель уже намекал, что полноценная маркетинговая кампания стартует летом 2026 года.

На фоне дефицита новостей вокруг GTA 6 фанатское сообщество продолжает строить теории о возможной дате выхода нового трейлера. Некоторые предполагают, что его могут показать ближе к следующему финансовому отчёту Take-Two или приурочить к крупным мировым событиям вроде финала чемпионата мира по футболу.