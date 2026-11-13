Глава Take-Two объяснил, при каких условиях GTA может получить фильм или сериал

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник прокомментировал возможность экранизации Grand Theft Auto. Несмотря на огромный потенциал франшизы за пределами видеоигр, компания не спешит переносить свои проекты на большие и малые экраны.

В беседе с Дэвидом Рубенштейном Зельника спросили о перспективах создания фильма или сериала по GTA. Подобные адаптации становятся всё популярнее в игровой индустрии: среди примеров уже существующих и разрабатываемых проектов — «Ведьмак», «Фоллаут», «Одни из нас», Far Cry и God of War.

Зельник подчеркнул, что Take-Two крайне осторожно относится к расширению своих франшиз за пределами игр. Компания готова рассмотреть экранизацию, если творческая команда действительно увлечена идеей и понимает, как сделать её интересной для аудитории.

«Мы не исключаем такую возможность, но предъявляем очень высокие требования. Наши творческие команды должны быть увлечены проектом и считать, что он сможет заинтересовать и порадовать наших потребителей. Разумеется, всегда существует риск неудачи, поэтому мы очень избирательны», — объяснил глава Take-Two.

Таким образом, фильм или сериал по Grand Theft Auto не исключён, однако никаких конкретных планов по его созданию Зельник не подтвердил.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.