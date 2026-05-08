Глава Take-Two опроверг слухи о "кранчах" при разработке GTA 6

Глава Take-Two Штраус Зельник в интервью Business Insider официально опроверг слухи о том, что разработка Grand Theft Auto 6 сопровождается «кранчами». Он подчеркнул, что практика изнурительных переработок больше не является частью корпоративной культуры издательства. По словам руководителя, компания придерживается системного подхода к производству, чтобы избежать авралов перед релизом.

Зельник сравнил рабочий процесс с учебой в университете, отметив важность дисциплины и планирования: если распределять задачи заранее и выполнять их в срок, ночные смены не потребуются. Он заявил:

Это похоже на то, как я учился в университете. Я никогда не сидел по ночам, потому что всегда вовремя выполнял свои задания. Если ты делаешь свою работу, тебе не нужно бодрствовать всю ночь.

Слухи о принудительной сверхурочной работе возникли после анонимного отзыва на Glassdoor от лица сотрудника Rockstar India. Однако в компании заявляют, что политика Rockstar была полностью пересмотрена еще после релиза Red Dead Redemption 2 для исключения подобных ситуаций.

Последние утечки также подтверждают, что в Rockstar North работа идет в штатном режиме, а стратегия студии теперь сосредоточена на поддержании здорового баланса между трудом и отдыхом.