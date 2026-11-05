Глава Take-Two ответил на опасения по поводу зависимости компании от GTA 6: "У нас 15 франшиз с тиражами от 5 млн"

На технологической конференции WSJ Tech в калифорнийской Напа-Вэлли генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник, недавно переизбранный на свой пост, ответил на вопрос журналиста о том, не слишком ли сильно компания зависит от одной игры - Grand Theft Auto 6.

Интервьюер отметил, что акции Take-Two торгуются более чем на 20% ниже исторического максимума, несмотря на ажиотаж вокруг GTA 6, и спросил, как Зельник может "сбить" это беспокойство. Глава компании не стал спорить с рынком и вместо этого перечислил портфель интеллектуальной собственности.

У нас 15 франшиз, каждая из которых продалась тиражом не менее 5 миллионов копий. Это лучшая коллекция собственной интеллектуальной собственности в видеоигровой индустрии.

Помимо GTA от Rockstar Games, Зельник упомянул Red Dead Redemption, которая, по его словам, "продалась тиражом более 65 миллионов копий", а также Red Dead Online и Grand Theft Auto Online. Он назвал NBA 2K - второй по величине спортивный тайтл в мире и крупнейший в Северной Америке, - а затем WWE 2K, BioShock, Borderlands и Civilization. На мобильном рынке он перечислил Words With Friends, Empires & Puzzles и Good Poker, добавив, что у компании есть "сотни других тайтлов". Свой ответ он резюмировал:

Получается довольно неплохая история.

Эта позиция соответствует линии, которой Зельник придерживается годами: он предпочитает говорить о фундаментальных показателях бизнеса, а не о курсе акций. Ранее он уже называл GTA 6 стоящей ожидания и обещал отполированную игру, раздвигающую границы возможного, признавая при этом, что разработка дорогая и медленная. По данным СМИ, на создание GTA 6 потрачено больше, чем на любой фильм в истории.