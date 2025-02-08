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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 931 оценка

Глава Take-Two подтвердил, что на старте GTA 6 выйдет только на консолях

Simple Jack
Новости

Руководитель Take-Two Interactive Штраус Зельник в разговоре с инвесторами прямо подчеркнул, что будущая Grand Theft Auto 6 — это консольный релиз. Глава издателя добавил, что он в курсе, как выглядит текущая аудитория пользователей на приставках. Про выход на ПК он ничего не сообщил.

Ранее в квартальном отчёте Take-Two подтвердила, что намерена выпустить GTA 6 осенью 2025 года. Сам Зельник допускает, что игру могут перенести, но пока таких планов у издателя нет. По слухам, долгожданный экшен выйдет 17 сентября — в очередную годовщину GTA 5. Известный инсайдер Джейсон Шрайер не сомневается, что игру неизбежно перенесут, как было с предыдущими крупными релизами Rockstar Games.

Официально GTA 6 анонсировали только для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Про версию для ПК разработчики не говорили, однако намеки на неё нашли в резюме двух сотрудников Rockstar. Сам Штраус Зельник уверен, что портировать экшен на компьютеры будет совсем не сложно.

Бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей ранее рассказал, почему компания всегда разносила консольные и ПК-релизы по времени. По его словам, так команда заботится, чтобы разработчики не перетрудились и уделяли каждой версии игры всё внимание.

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-13
81
Комментарии: 81
Ваш комментарий
BewitchingBaron

Ну это логично. Сначала убогим, чтоб они баги выловили за свои деньги, потом всем остальным, на ПК, чтоб нормально поиграли.

17
Лидер 666 Racist

только вот реальная правда в том, что на приставках всегда отличная оптимизация, особенно у гта и rdr , а как выходит на пк где у каждого второго 1050 и ксеон, вот и начинется веселье с патчами на 5-10 лет, ну ты главное посмейся-посмейся, ведь у тебя даже нету 40к на пс5, нищета из под ногтя, будешь новости читать 2 года про гта6 и ждать в зеленом магазе.

И это я молчу про железо которое нужно будет для пк версии, тут у 90% даже не запустится игра банально.

На пк в данный момент нету платежноспособной аудитории для этого шедевра. Поэтому грезите локти.

-15
вупсич пупсич

Война началась, первые боестолкновения в комментариях уже замечены. Следим дальше за развитием событий.

15
X_O_MAX_O_X Лидер 666 Racist

Да смысл им что-то объяснять, тут большинство таких комментаторов играет в "мылотендо свич" прошитый, обмыливаясь предварительно мылом, так чтобы прочувствовать этот мылогейминг от души) Или игры с торрента тянут)

0
K0t Felix

Плюс политика Коков, осталась неизменной. Сначала сосноли, потом остальные

-1
AndruhaGruz Лидер 666 Racist

Это точно,только объяснять им это бессмысленно. Они друг друга утешают отговорками про бета тест и всё в этом духе а на самом деле просто бояться принимать реальность.

-2
вупсич пупсич

Е мае это конетс.

Лан шутка про бета тестеров на консолях актуальна.

12
X_O_MAX_O_X

Знаешь что действительно актуально? Актуально - это когда консольщики играют в самый главный эксклюзив поколения раньше ПК игроков на год или полтора. С другой стороны, этот весь бред с выпуском "сначала на консолях" пора уже давно прекращать! Но кажется мне там далеко не дурные люди сидят и делается это не просто так! Вероятно они настолько уверены в успехе своей игры, что специально оттягивают выпуск на ПК, для того чтобы охватить ещё больше людей, или даже скажем по другому, подцепить их на крючок последующей покупки. Ведь будем честны, пока одни будут играть и показывать её на стримах в течение года, другие будут на это всё смотреть с мыслью - "Хочу! Хочу! Куплю!".

1
Альбиберчери X_O_MAX_O_X

типо маркетинговый ход хочешь сказать с целью покупки ps5 и ps5 pro?

0
BLATNOY1

В лучшую версию Spider-Man 2 норм играется?

2
X_O_MAX_O_X Альбиберчери

Да, оно всё слишком очевидно складывается как видишь, плюс ПК геймеров на закуску разденут ещё, причём последних всё таки большинство, представляешь себе вообще эти мешки с баблом которые на них посыпятся? Да там пару танкеров под завязку будет)

0
Ясос Убибу

15-25 фпс счастья)

Консольщики будут как обычно восторгаться, как и гта 5, на пс3😄

10
User_200

Не ломай им кайф на 30 фпс

-2
Sidorovich12 User_200

На ПС5 будет 25 и это скажут тоже будет нормой :)))

-2
User_200

Тоже мне новость

3
Simple Jack
3
MNM 1985
3
yariko ookami

Согласен полностью, пусть идут на... Либо подожду ПК версию, либо рабочего эмулятора на ПК! Я терпеливый! Покупать Сони/Хбокс-калькулятор ради ГТА6 даже не планирую.

0
Baxxi

Пофиг. Помимо ГТАшки, есть еще уйма игр, в которые хочется поиграть. ДА и возьму ее не сразу, а только когда будет нормальная скидка)

1
kohopeyka

может кто объяснить в чем может заключаться разница GTA 6 на Xbox Series X и Series S, если по слухам и там, и там будет 30 фпс? графику занизят?

0
Лидер 666 Racist

естественно, это разве не очевидно?

5
vanтт
по слухам
2
Art Borsic

В просадках, с 30 до 10 и с 30 до 20.

0
VIGITAL1

Как и во всех остальных играх разница,ниже разрешение ,порежут чуть дальность прорисовки и тени.Это минимум

0
BLATNOY1

Как и с любой другой игрой качество графики на series S будет ниже.

0
h1fter

Главное чтобы Рокстар не о̶х̶у̶е̶л̶и̶ пожадничали,а ведь могут сместить дату релиза на пк чтобы продать игру ещё и на PS6,как было с GTA5 когда игру прежде чем выпустить на пк выпустили на пс3 и пс4

0
Toma Hawk

они ее и так продадут на следующее поколение,и на послеследующее, сейчас такие крупные игры раз в 10-15 лет выходят

2
Yel low

Никогда такого не было и вот опять!)

0
phenomenalny

Как неожиданно. Мы подождем. Но наслаждаться игрой в 30 фпс на консолях = себя не уважать.

0
exo1720

Как выйдет , так и поиграем . Покупать консоль ради этого точно не интересно.

0
Алан Битаров

Я купил, как и в прошлый раз купил Xbox 360 ради GTA V.

5
My life is a game Алан Битаров

и стоило оно того?
я просто сам хз что делать ради гта 6

0
Лидер 666 Racist Алан Битаров

Я тот день до сих пор помню, как поехал за xbox360 за 250$, а еще помню как гта 5 крутили по MTV , и я такой, о май гад

3
Алан Битаров My life is a game

Ну я решил сделать это традицией (покупать новый Xbox для новой GTA). 2013 год был приятным на воспоминания и я решил их повторить. А так. Если у тебя нормальный ПК и ты не фанатеешь от серии GTA, то тебе оно не нужно. Подожди выхода на ПК.

0
Алан Битаров Лидер 666 Racist

Вот прокрутку GTA V по МTV я не помню, ибо в те времена я телевизор уже не смотрел (за исключением 2x2).

0
Кей Овальд

Ну, спасибо за бета-тест, приставочники. :)) Опять.

0
Темный-Властелин

зря я хрякнул консоль, впервые за всю историю серии пропущу выход на консолях

0
Темный-Властелин

или нет

0
inkomniak

Эх рано я 5ку продал ну да ладно зато мощный комп собрал)))

0
Лидер 666 Racist

На Авито перед релизом купи ещё раз 30-40к или аренда

0
Wolfenstein

бабовый кал

0
Даздрасен Дыклоп

Вот это дааааа. Никогда такого не было, и вот опять.

А где то малолетнее дурачье которое с пеной у рта доказывали что релиз будет одновременный?)

0
Лидер 666 Racist

Такое доказывать могли только новореги с ютуба без опыта и базы. Сейчас кругом одни позеры которые к играм никак не относятся, но т.к это стало модно, берут компы в кредит, регистрируются на форуме и пытаются что-то тут ванговать, в общем пакемоны обыкновенные.

-1
Даздрасен Дыклоп Лидер 666 Racist

Ты представь как всех этих звездаболов с ихними бета тестами ломать начнет, как героиновых когда ГТА6 выйдет. Любо дорого посмотреть)

1
chaospaladin

Для Take-Two ПеКа ничто, скорее на айфон гта 6 выйдет, чем на пк, учитывая что на пк в игры Take-Two даже 10% продаж нет

0
TRADS80

Оголтелый расизм.

0
KILLA06

война соснолоты и пк бояров открыта

0
Zabubenchik

Все логично, сперва игра выходит для платёжеспособных клиентов, продается многомиллионным тиражом, становится хитом. ПКшники в это время "играют" в игру на твиче или ютубе, искромётно шутя про бета-тест) Спустя год или даже два, когда большинство игру уже прошли на консолях, и забыли про нее, т.к. играют в очередной какой-нибудь хит, она выходит на ПК. Где люди которые пару лет с пеной у рта орали, что она нам на фиг не нужна, быстренько начинают качать с торрентов. Затем появляется крики, плачи, вой, что порт оказывается кривой и не оптимизированный. И уже потом, спустя кучу патчей и год после выхода на ПК, в нее наконец-то можно более-менее поиграть)

0
Лицо со шрамом

В общем пятую часть куплю и поиграю , не надо ждать кучу лет , она же уже вышла.

-1
Лидер 666 Racist

кажись ты опоздал на лет 10 чел, я в гта 5 играл на релизе в 13 году на xbox360, у меня даже пруф есть))))

-1
exo1720 Лидер 666 Racist

утибоземой , какой ты крутой.

0
Лицо со шрамом Лидер 666 Racist

В рамку поставил? Я прошел 5 часть в 2015 году , права на категории ВС получил в 2002 году, чему тут гордиться? Конечно же тому что я ГТА 5 не покупал , зеленый магазин мне ее так дал.

0
yariko ookami

Ну калькуляторохолопам не впервой быть тестерами. Так что им не привыкать!

-1
ze1n_82

полуконсольщикам ждать!

-1
AndralStormborn

Ну тупые, не уважают пк-бояр и теряют доходы. С другой стороны, я и гта-5 так и не поиграл, как-то не заинтересовало. Хотя из подобного играл Saint Rows 3-4 и Крестный отец-2 когда-то

-1
User_200

Все равно полноценно отполированную оптимизированную версию со всеми вышедшими дополнениями с красивой графикой патчами стоит ждать 2 года с выхода на рс.

-2
VIGITAL1

Хорошая мантра чтоб себя утешить,пока консольщики будут играть ,веселится.Через год когда на ПК будет релиз,ты про нее все знать будешь из за спойлеров и обзоров,комментариев.Тех эмоций первооткрывателя не будет.

0
User_200 VIGITAL1

А кто тебе сказал что я собираюсь искать эти спойлеры и геймплей раньше времени? Все ждали киберпанк на выходе типо амбициозный многообещающий проект и что? релиз был не идеален не доделан ко всему этому добавь тот факт что сырую игру реально доделали спустя лишь за пару лет миллионами патчами. А жта будет огромный мир много деталей которые из за наличие багов может случится все что угодно который требует доработки как техническом так и визуально, я рад что ты станешь тестировщиком. Для меня как и многих ждать нормальную версию игры это нормально а не утешение.

0
BLATNOY1 VIGITAL1
Хорошая мантра чтоб себя утешить

Не лишай их хотя-бы этого.

0
User_200 BLATNOY1

Я тебе бесплатно отдам эти 30 фпс утешении, с автоимом. Извини платный psn и игра за 100 долларов не входит подарок

-1
User_200 BLATNOY1

Пк бояре разрешают вам запустить игру нативные 30 кадров с просадками, как ваше консольное сообщество запретят 60-100 фпс когда она выйдет на рс не лишайте этих утешении им?

-1
RuVeFilms Studio

PS4
PS5
PS6

Потом уже PC

-6
My life is a game

Обидно, что ПК через год-полтора

Сделали бы расширенный доступ что ли как в стиме только на несколько месяцев или год

На консоли релиз 01.09.2025 -100 баксов
На ПК расширенный доступ 01.09.2025 - 200 баксов
на ПК обычный доступ 01.09.2026 - 100 баксов

Цифры условные
Просто я хочу играть сейчас, а не ждать год - полтора
Если боятся слива пусть ставят денуво + онлайн привязку

Что будете делать?Покупать консоль?Ждать на пк?Арендовать консоль?

-8
Lazy Mutton
Что будете делать?Покупать консоль?Ждать на пк?Арендовать консоль?

Ничего не буду делать.

Поиграю, когда выпустят на пк и допилят патчами.

0
RSV_GAMER_1987

что ж не 600 то клоун?

0
My life is a game RSV_GAMER_1987

почему ты ущемился и начал оскорблять?цифры условные

0
My life is a game Lazy Mutton

норм варик

-1