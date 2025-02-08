Глава Take-Two подтвердил, что на старте GTA 6 выйдет только на консолях

Руководитель Take-Two Interactive Штраус Зельник в разговоре с инвесторами прямо подчеркнул, что будущая Grand Theft Auto 6 — это консольный релиз. Глава издателя добавил, что он в курсе, как выглядит текущая аудитория пользователей на приставках. Про выход на ПК он ничего не сообщил.

Ранее в квартальном отчёте Take-Two подтвердила, что намерена выпустить GTA 6 осенью 2025 года. Сам Зельник допускает, что игру могут перенести, но пока таких планов у издателя нет. По слухам, долгожданный экшен выйдет 17 сентября — в очередную годовщину GTA 5. Известный инсайдер Джейсон Шрайер не сомневается, что игру неизбежно перенесут, как было с предыдущими крупными релизами Rockstar Games.

Официально GTA 6 анонсировали только для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Про версию для ПК разработчики не говорили, однако намеки на неё нашли в резюме двух сотрудников Rockstar. Сам Штраус Зельник уверен, что портировать экшен на компьютеры будет совсем не сложно.

Бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей ранее рассказал, почему компания всегда разносила консольные и ПК-релизы по времени. По его словам, так команда заботится, чтобы разработчики не перетрудились и уделяли каждой версии игры всё внимание.