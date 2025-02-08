Глава Take-Two подтвердил, что на старте GTA 6 выйдет только на консолях

Руководитель Take-Two Interactive Штраус Зельник в разговоре с инвесторами прямо подчеркнул, что будущая Grand Theft Auto 6 — это консольный релиз. Глава издателя добавил, что он в курсе, как выглядит текущая аудитория пользователей на приставках. Про выход на ПК он ничего не сообщил.
Ранее в квартальном отчёте Take-Two подтвердила, что намерена выпустить GTA 6 осенью 2025 года. Сам Зельник допускает, что игру могут перенести, но пока таких планов у издателя нет. По слухам, долгожданный экшен выйдет 17 сентября — в очередную годовщину GTA 5. Известный инсайдер Джейсон Шрайер не сомневается, что игру неизбежно перенесут, как было с предыдущими крупными релизами Rockstar Games.
Официально GTA 6 анонсировали только для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Про версию для ПК разработчики не говорили, однако намеки на неё нашли в резюме двух сотрудников Rockstar. Сам Штраус Зельник уверен, что портировать экшен на компьютеры будет совсем не сложно.
Бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей ранее рассказал, почему компания всегда разносила консольные и ПК-релизы по времени. По его словам, так команда заботится, чтобы разработчики не перетрудились и уделяли каждой версии игры всё внимание.
Ну это логично. Сначала убогим, чтоб они баги выловили за свои деньги, потом всем остальным, на ПК, чтоб нормально поиграли.
только вот реальная правда в том, что на приставках всегда отличная оптимизация, особенно у гта и rdr , а как выходит на пк где у каждого второго 1050 и ксеон, вот и начинется веселье с патчами на 5-10 лет, ну ты главное посмейся-посмейся, ведь у тебя даже нету 40к на пс5, нищета из под ногтя, будешь новости читать 2 года про гта6 и ждать в зеленом магазе.
И это я молчу про железо которое нужно будет для пк версии, тут у 90% даже не запустится игра банально.
На пк в данный момент нету платежноспособной аудитории для этого шедевра. Поэтому грезите локти.
Война началась, первые боестолкновения в комментариях уже замечены. Следим дальше за развитием событий.
Да смысл им что-то объяснять, тут большинство таких комментаторов играет в "мылотендо свич" прошитый, обмыливаясь предварительно мылом, так чтобы прочувствовать этот мылогейминг от души) Или игры с торрента тянут)
Плюс политика Коков, осталась неизменной. Сначала сосноли, потом остальные
Это точно,только объяснять им это бессмысленно. Они друг друга утешают отговорками про бета тест и всё в этом духе а на самом деле просто бояться принимать реальность.
Е мае это конетс.
Лан шутка про бета тестеров на консолях актуальна.
Знаешь что действительно актуально? Актуально - это когда консольщики играют в самый главный эксклюзив поколения раньше ПК игроков на год или полтора. С другой стороны, этот весь бред с выпуском "сначала на консолях" пора уже давно прекращать! Но кажется мне там далеко не дурные люди сидят и делается это не просто так! Вероятно они настолько уверены в успехе своей игры, что специально оттягивают выпуск на ПК, для того чтобы охватить ещё больше людей, или даже скажем по другому, подцепить их на крючок последующей покупки. Ведь будем честны, пока одни будут играть и показывать её на стримах в течение года, другие будут на это всё смотреть с мыслью - "Хочу! Хочу! Куплю!".
типо маркетинговый ход хочешь сказать с целью покупки ps5 и ps5 pro?
В лучшую версию Spider-Man 2 норм играется?
Да, оно всё слишком очевидно складывается как видишь, плюс ПК геймеров на закуску разденут ещё, причём последних всё таки большинство, представляешь себе вообще эти мешки с баблом которые на них посыпятся? Да там пару танкеров под завязку будет)
15-25 фпс счастья)
Консольщики будут как обычно восторгаться, как и гта 5, на пс3😄
Не ломай им кайф на 30 фпс
На ПС5 будет 25 и это скажут тоже будет нормой :)))
Тоже мне новость
Согласен полностью, пусть идут на... Либо подожду ПК версию, либо рабочего эмулятора на ПК! Я терпеливый! Покупать Сони/Хбокс-калькулятор ради ГТА6 даже не планирую.
Пофиг. Помимо ГТАшки, есть еще уйма игр, в которые хочется поиграть. ДА и возьму ее не сразу, а только когда будет нормальная скидка)
может кто объяснить в чем может заключаться разница GTA 6 на Xbox Series X и Series S, если по слухам и там, и там будет 30 фпс? графику занизят?
естественно, это разве не очевидно?
В просадках, с 30 до 10 и с 30 до 20.
Как и во всех остальных играх разница,ниже разрешение ,порежут чуть дальность прорисовки и тени.Это минимум
Как и с любой другой игрой качество графики на series S будет ниже.
Главное чтобы Рокстар не о̶х̶у̶е̶л̶и̶ пожадничали,а ведь могут сместить дату релиза на пк чтобы продать игру ещё и на PS6,как было с GTA5 когда игру прежде чем выпустить на пк выпустили на пс3 и пс4
они ее и так продадут на следующее поколение,и на послеследующее, сейчас такие крупные игры раз в 10-15 лет выходят
Никогда такого не было и вот опять!)
Как неожиданно. Мы подождем. Но наслаждаться игрой в 30 фпс на консолях = себя не уважать.
Как выйдет , так и поиграем . Покупать консоль ради этого точно не интересно.
Я купил, как и в прошлый раз купил Xbox 360 ради GTA V.
и стоило оно того?
я просто сам хз что делать ради гта 6
Я тот день до сих пор помню, как поехал за xbox360 за 250$, а еще помню как гта 5 крутили по MTV , и я такой, о май гад
Ну я решил сделать это традицией (покупать новый Xbox для новой GTA). 2013 год был приятным на воспоминания и я решил их повторить. А так. Если у тебя нормальный ПК и ты не фанатеешь от серии GTA, то тебе оно не нужно. Подожди выхода на ПК.
Вот прокрутку GTA V по МTV я не помню, ибо в те времена я телевизор уже не смотрел (за исключением 2x2).
Ну, спасибо за бета-тест, приставочники. :)) Опять.
зря я хрякнул консоль, впервые за всю историю серии пропущу выход на консолях
или нет
Эх рано я 5ку продал ну да ладно зато мощный комп собрал)))
На Авито перед релизом купи ещё раз 30-40к или аренда
бабовый кал
Вот это дааааа. Никогда такого не было, и вот опять.
А где то малолетнее дурачье которое с пеной у рта доказывали что релиз будет одновременный?)
Такое доказывать могли только новореги с ютуба без опыта и базы. Сейчас кругом одни позеры которые к играм никак не относятся, но т.к это стало модно, берут компы в кредит, регистрируются на форуме и пытаются что-то тут ванговать, в общем пакемоны обыкновенные.
Ты представь как всех этих звездаболов с ихними бета тестами ломать начнет, как героиновых когда ГТА6 выйдет. Любо дорого посмотреть)
Для Take-Two ПеКа ничто, скорее на айфон гта 6 выйдет, чем на пк, учитывая что на пк в игры Take-Two даже 10% продаж нет
Оголтелый расизм.
война соснолоты и пк бояров открыта
Все логично, сперва игра выходит для платёжеспособных клиентов, продается многомиллионным тиражом, становится хитом. ПКшники в это время "играют" в игру на твиче или ютубе, искромётно шутя про бета-тест) Спустя год или даже два, когда большинство игру уже прошли на консолях, и забыли про нее, т.к. играют в очередной какой-нибудь хит, она выходит на ПК. Где люди которые пару лет с пеной у рта орали, что она нам на фиг не нужна, быстренько начинают качать с торрентов. Затем появляется крики, плачи, вой, что порт оказывается кривой и не оптимизированный. И уже потом, спустя кучу патчей и год после выхода на ПК, в нее наконец-то можно более-менее поиграть)
В общем пятую часть куплю и поиграю , не надо ждать кучу лет , она же уже вышла.
кажись ты опоздал на лет 10 чел, я в гта 5 играл на релизе в 13 году на xbox360, у меня даже пруф есть))))
утибоземой , какой ты крутой.
В рамку поставил? Я прошел 5 часть в 2015 году , права на категории ВС получил в 2002 году, чему тут гордиться? Конечно же тому что я ГТА 5 не покупал , зеленый магазин мне ее так дал.
Ну калькуляторохолопам не впервой быть тестерами. Так что им не привыкать!
полуконсольщикам ждать!
Ну тупые, не уважают пк-бояр и теряют доходы. С другой стороны, я и гта-5 так и не поиграл, как-то не заинтересовало. Хотя из подобного играл Saint Rows 3-4 и Крестный отец-2 когда-то
Все равно полноценно отполированную оптимизированную версию со всеми вышедшими дополнениями с красивой графикой патчами стоит ждать 2 года с выхода на рс.
Хорошая мантра чтоб себя утешить,пока консольщики будут играть ,веселится.Через год когда на ПК будет релиз,ты про нее все знать будешь из за спойлеров и обзоров,комментариев.Тех эмоций первооткрывателя не будет.
А кто тебе сказал что я собираюсь искать эти спойлеры и геймплей раньше времени? Все ждали киберпанк на выходе типо амбициозный многообещающий проект и что? релиз был не идеален не доделан ко всему этому добавь тот факт что сырую игру реально доделали спустя лишь за пару лет миллионами патчами. А жта будет огромный мир много деталей которые из за наличие багов может случится все что угодно который требует доработки как техническом так и визуально, я рад что ты станешь тестировщиком. Для меня как и многих ждать нормальную версию игры это нормально а не утешение.
Не лишай их хотя-бы этого.
Я тебе бесплатно отдам эти 30 фпс утешении, с автоимом. Извини платный psn и игра за 100 долларов не входит подарок
Пк бояре разрешают вам запустить игру нативные 30 кадров с просадками, как ваше консольное сообщество запретят 60-100 фпс когда она выйдет на рс не лишайте этих утешении им?
PS4
PS5
PS6
Потом уже PC
Обидно, что ПК через год-полтора
Сделали бы расширенный доступ что ли как в стиме только на несколько месяцев или год
На консоли релиз 01.09.2025 -100 баксов
На ПК расширенный доступ 01.09.2025 - 200 баксов
на ПК обычный доступ 01.09.2026 - 100 баксов
Цифры условные
Просто я хочу играть сейчас, а не ждать год - полтора
Если боятся слива пусть ставят денуво + онлайн привязку
Что будете делать?Покупать консоль?Ждать на пк?Арендовать консоль?
Ничего не буду делать.
Поиграю, когда выпустят на пк и допилят патчами.
что ж не 600 то клоун?
почему ты ущемился и начал оскорблять?цифры условные
норм варик