Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 813 оценок

Глава Take-Two пообещал ускорить выпуск игр после релиза GTA VI

Oliver Hearthwood Oliver Hearthwood

Руководитель Take-Two Штраус Зельник заявил, что компания планирует ускорить разработку будущих проектов после выхода Grand Theft Auto VI. По его словам, длительные циклы создания игр обусловлены их технической сложностью, а не проблемами в управлении процессами.

Зельник отметил, что последние технологические достижения помогут сократить время производства без ущерба для качества. После релиза GTA VI новые тайтлы издательства должны появляться значительно чаще, что порадует поклонников студий-партнёров.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Помимо этого долгостроя, в портфеле Take-Two остаётся несколько ожидаемых проектов, включая четвёртую часть BioShock.

Компания по-прежнему делает ставку на премиальный контент и не собирается гнаться за количеством в ущерб качеству. Если обещания руководства сбудутся, фанатам не придётся ждать следующие хиты по пять-семь лет.

Индустрия видеоигр постепенно переходит к более гибким моделям разработки, используя современные инструменты и движки. Для игроков это означает более стабильный поток качественных релизов от крупных издателей в ближайшие годы.

27
15
Комментарии:  15
KILLA06

этот п.здеж от них было еще 10 лет назад

5
utilizat0r

Враньё

4
North235

О! Значит в RDR3 я всё таки сыграю до пенсии. Найс )

2
Neikxi

Зачем нам столько игр, претормозите

2
Lvinomord

Ну хоть бы сначала дождаться гта уровня классических Вайса и San Andreas

1
