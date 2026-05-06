ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 778 оценок

Глава Take-Two посмотрел геймплей GTA 6: "Это потрясающе"

klitor_lizator klitor_lizator

В недавнем интервью журналисту Стивену Тотило (Game File) гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник поделился свежими впечатлениями от долгожданной Grand Theft Auto VI. Руководитель компании, которая издает игры Rockstar Games, признался, что ему демонстрировали финальные наработки по геймплею — и увиденное он назвал просто «невероятным».

Однако есть один забавный нюанс: Зельник, по его собственному признанию, «не является видеоигроком». Он наблюдал за происходящим на экране со стороны, а управление персонажами и тестирование механик разработчики демонстрировали ему лично. Иными словами, своими руками Штраус в виртуальный штат Вайс-Сити так и не поиграл.

Индустрия Релизы
7
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Napoleon001

Издатель хвалит то, что он издает. Открывайте предзаказы!!!!!

6
BigusDickus

а я думал, он скажет разработчикам

5
Aellie

Новую серию Princess robot bubblegum посмотрел, обдрочился и побежал хвалить

2
IGotAPoison

Молодец чё. Нам покажешь?

KookyPentheus

Какой в этом смысл, показывать продукт не потребителю, а заказчику этого продукта это бредовая ситуация.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ