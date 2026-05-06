Глава Take-Two посмотрел геймплей GTA 6: "Это потрясающе"

В недавнем интервью журналисту Стивену Тотило (Game File) гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник поделился свежими впечатлениями от долгожданной Grand Theft Auto VI. Руководитель компании, которая издает игры Rockstar Games, признался, что ему демонстрировали финальные наработки по геймплею — и увиденное он назвал просто «невероятным».

Однако есть один забавный нюанс: Зельник, по его собственному признанию, «не является видеоигроком». Он наблюдал за происходящим на экране со стороны, а управление персонажами и тестирование механик разработчики демонстрировали ему лично. Иными словами, своими руками Штраус в виртуальный штат Вайс-Сити так и не поиграл.