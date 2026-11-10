Глава Take-Two считает, что опыт игры в GTA на ПК и консолях практически не отличается, несмотря на популярность RP

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник прокомментировал различия между игровым опытом пользователей ПК и консолей в серии Grand Theft Auto. По его мнению, сегодня эти платформы предлагают практически одинаковые возможности, несмотря на популярность ролевых серверов и модификаций на компьютерах.

Вопрос поднял аналитик Oppenheimer & Co Мартин Янг во время конференции с инвесторами. Он обратил внимание на то, что пользователи ПК иначе взаимодействуют с GTA, в частности благодаря RP-серверам, и поинтересовался, планирует ли компания сократить разрыв между платформами или продолжит рассматривать их независимо друг от друга.

Зельник признал, что некоторые серии, например Civilization, изначально ориентировались на ПК, а уже затем перебрались на консоли. Однако в целом, по его словам, игровой опыт на обеих платформах примерно одинаков, а технические возможности современных компьютеров уже не имеют существенных отличий от консолей.

При этом глава Take-Two не упомянул о модификациях, которые помогли GTA 5 сохранять популярность на протяжении многих лет. Именно на ПК появились многочисленные RP-серверы, а сама Take-Two в итоге приобрела команду Cfx.re, стоящую за популярными мультиплеерными модификациями FiveM и RedM.

Отдельно Зельник подтвердил, что бизнес FiveM приносит компании прибыль. Отвечая на вопрос о взломе консолей, модификациях и возможностях монетизации, он также отметил, что главная задача Take-Two — создавать лучшие развлечения и предлагать их игрокам по всему миру. Если компания справляется с этой задачей, монетизация, по его мнению, налаживается сама собой.

Пока Take-Two не раскрывает подробностей о версии GTA 6 для ПК и планах на развитие GTA Online. Игра выйдет 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S, причём на старте будет доступна только одиночная кампания. Дата выхода компьютерной версии и подробности следующей итерации GTA Online пока не объявлены.