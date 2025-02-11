Глава Take-Two считает, что релиз GTA 6 станет крупнейшим событием в истории индустрии

Генеральный директор Take-Two Interactive, Штраус Зельник, уверен, что долгожданный релиз GTA 6 осенью 2025 года станет катализатором роста продаж консолей PS5 и Xbox Series X/S, несмотря на текущий спад. Он считает, что выпуск GTA 6 станет крупнейшим событием в индустрии развлечений и побудит многих впервые приобрести консоли текущего поколения.

Зелник подчеркнул историческую тенденцию, когда крупные игровые релизы способствовали продажам консолей. Он ожидает значительного увеличения продаж консолей в 2025 году не только благодаря играм от Take-Two, но и другим крупным релизам.

Вместе с тем, Зелник отметил растущую важность ПК-гейминга, где порты игр могут приносить до 40% выручки. Он указал на то, что ПК все больше интегрируется в консольный бизнес, примерами чего служат PC Game Pass и эксклюзивные игры Sony на ПК. Удивительно, что на старте GTA VI не выйдет на ПК.