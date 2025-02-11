Глава Take-Two считает, что релиз GTA 6 станет крупнейшим событием в истории индустрии

Генеральный директор Take-Two Interactive, Штраус Зельник, уверен, что долгожданный релиз GTA 6 осенью 2025 года станет катализатором роста продаж консолей PS5 и Xbox Series X/S, несмотря на текущий спад. Он считает, что выпуск GTA 6 станет крупнейшим событием в индустрии развлечений и побудит многих впервые приобрести консоли текущего поколения.
Зелник подчеркнул историческую тенденцию, когда крупные игровые релизы способствовали продажам консолей. Он ожидает значительного увеличения продаж консолей в 2025 году не только благодаря играм от Take-Two, но и другим крупным релизам.
Вместе с тем, Зелник отметил растущую важность ПК-гейминга, где порты игр могут приносить до 40% выручки. Он указал на то, что ПК все больше интегрируется в консольный бизнес, примерами чего служат PC Game Pass и эксклюзивные игры Sony на ПК. Удивительно, что на старте GTA VI не выйдет на ПК.
Предзаказы и первый день продаж уже окупят разработку.
А потом сервера не выдержат, баги полезут.. ))
Всё как всегда.
Причём весь этот хайп создают сами игроки, как белки истерички. А тейк-ту и рады, им ничего делать не надо и цену можно будет задрать до 100$ за стандарт, потому что эти же игроки эту цену заведомо приняли.
А че такой хайп? Игра хорошая будет, но если подумать, то ничего супер революционного, чего до селе не было в играх, в ней нет. Катаешься на машинке по городу, выполняешь миссии с пострелушками, плюс какие-то активности и мини-игры. Большинство пройдет сюжетку за неделю, да удалит и будет во что-то другое играть
По проработке мира до рокстаров так никто и не дополз) да и собственно как и в плане художников по открытому миру.
Так можно описать все игры в мире, но тут два факта
1) Как роки делают игры..ну только они так умеют. Вон RDR 2 из 2018 (да даже GTA IV из 2008) до сих пор разбирают по мелочам и сравнивают со всеми ААА играми в открытом мире. По сути вся еда как еда, но только в лучших ресторанах можно получить лучший вкус.
2) Вся ААА индустрия сейчас в заднице много лет. Их студия это единственная последняя которая может прийти и буквально ''открыть душную форточку'' во всей ААА индустрии. Они делали это не один раз начиная с 2001 года, поэтому надежда на это.
Пфф. Эту игру не будут удалять месяцами)
В ГТА 5 ничего особенного нет в проработке мира, юбики такие миры каждый год клепали пачками. Только РДР 2 чем то выделяется, но вряд ли что то подобное сделают в ГТА 6
Полностью согласен.В 5 пустой, совершенно обычный,статичный и невероятно скучный мир..
Да на самом деле и без всякого ПК они окупят свою игру за один-два дня (если не за одни лишь предзаказы). Как это было и с ГТА 5, которая изначально не вышла тоже на пк, а окупилась на консолях за двое суток. Уверен, ажиотаж будет не меньше. Да и смысл им выпускать на пк. Прекрасно понимают, что запиратят моментально, а Денуво они не ставят на свои игры. Полюбому есть какая нибудь еще и договоренность с консолями, чтобы увеличились их продажи. А они увеличатся 100%. Перед релизом, во время и после так же подскочат на херову тучу процентов продажи ps5 и xbox, как, опять же, это было и с ГТА 5. Помню прекрасно.
Я прекрасно помню, как стали жестко разбирать ps3 и xbox 360 буквально за последние дни до релиза ГТА 4. В метро тогда за один день увидел несколько человек с едущей коробкой с консолью в руках. Я сам в свое время ради ГТА 4 прогрелся на икс бокс 360.
Рокстары прекрасно знают, что они окупятся очень быстро, а сообщество фанатов будут покупать и консоли и всё на свете, чтобы играть на релизе. Им не нужно выпускать на пк игру, чтобы окупиться за пару дней. Я уверен, они даже за это не волнуются.
Завидуйте консольщики, на ПК есть моды, которых вам никогда не видать, ибо ваша платформа их не потянет, а на ПК выйдет, кокстар ещё те евреи
Что-то планка ожидания слишком высоко поднята. Эта игра должно действительно порвать все и вся и переблестать релиз пятой части)) как бы потом не ныли из-за неопраданных надежд, но хотя это малоивероятный сценарий, если игру делает рокстар, значит это должно быть что-то реально чёткое.
Наивное мышление, ты сейчас кокстар переоценил
...Ну или нет, как говорится.
Капец как часто он начал выходить на связь, не за горами и новые трейлеры значит, ждём 😎😎😎😎 GTA лучшая игра на всех платформах! Жду открытие предзаказов! 💵💵💵
Очень часто).. Так-то это наши пг-рабочие просто одно и тоже по кругу заливают.
Смотря для кого лучшая, её сильно переоценили и притом дети
А смысл сие текста? Это кому-то не понятно было? Окей! Дополню пост - трава зеленая, молоко белое, а игры это искусство
Честно, конечно глупо недооценивать жта, но, все же эти игры передутые какие-то
Ни один релиз GTA не побудил меня к покупке консолей. Сейчас ничего не поменялось. Достоинства GTA, которые я ценю, недоступны для кастрированных консольных версий. Если компании не нужны мои деньги, кто я такой чтобы с ними спорить?:))
Каждый раз следом появлялась бесплатная, доступная для модифицирования ПК версия с лучшей производительностью и картинкой. Нафиг тратиться на инвалидную консоль, если через пару лет в ней не будет смысла?
Смотря на пятёрку, я бы так не сказал
Полностью согласен, немного огорчает вот что : на ПК игра выйдет возможно только через год после релиза, и то что следующую будут делать лет 10 или дольше.
большинство здравомыслящих так считает
Детей , не более
воу воу полегче когда нибудь выйдет гта 7 же, пиз_дёж и провакация
Ничего удивительного. Продажи консолей же взлетят. За такое грех не приплатить. Ну и кто знает, может времени не хватило, а если хватило, то как же тогда консоли взлетать будут? А вдруг не будут?
давайте сразу на пк ,тогда будет крупнейшим
Во во.
Очень сомнительно без !..
это первая ГТА, которую я не жду
но поиграешь)
На Ютубе, сейчас модно там играть
что люди нашли в этих гта, скучное унылое Г.. другое дело RDR2 там реально мир интересный и есть чем заняться и сюжет интересный
Тоже жта., только в диком западен, геймплей такой, так что все игры рокстар, унылый кал, для детишек
Балабольство одно от этого дебича. Раньше анонс, за несколько месяцев геймплей трейлер и потом релиз. Теперь это...
Геймплейные видео (за 3–4 месяца до выхода)
GTA 5 – полноценный геймплей показали за 2 месяца до релиза.
RDR 2 – геймплей показали за 3 месяца.
GTA 6 тоже, скорее всего, покажет геймплей летом 2025.
релиз avowed станет крупнейшим событием в игровой индустрии
Вангую крупнейшее гуано в истории игровой индустрии. Особенно в рамках современных реалий.
Денег что ли больше в кармане появится ? какая история ? особенно если игры это третьесортное развлечение, а у кокстаров жанр и геймплей устарел давно, это как в пословице, кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку
событие крупнее релиза гвноремастеров ?