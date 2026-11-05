Глава Take-Two считает переносы GTA 6 оправданными - компания не хочет повторить судьбу релиза Cyberpunk 2077

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник считает, что переносы GTA 6 оправданы стремлением выпустить максимально качественную игру. В интервью Wall Street Journal он не стал прямо называть проекты конкурентов, но привёл в пример громкий релиз последних лет, который после выхода пришлось фактически отзывать. Судя по описанию, речь шла о Cyberpunk 2077.

Зельник признал, что решения об отсрочке дорого обходятся издателю и даются непросто. Однако он подчеркнул: если главная задача компании — создавать лучшие развлечения, то иногда приходится отказываться от первоначального графика ради качества. По его словам, многие разработчики публично заявляют о своих принципах и стратегии, но в решающий момент не всегда готовы им следовать.

В качестве противоположного подхода глава Take-Two описал ситуацию, когда издатель выпускает игру строго по расписанию, даже если она ещё не готова. «Я не собираюсь подставлять конкурентов», — оговорился Зельник, после чего напомнил о крупном релизе, который вскоре после запуска пришлось отозвать. Он не произнёс название Cyberpunk 2077, но обстоятельства практически не оставляют сомнений в том, какую историю имел в виду руководитель.

Напомним, в декабре 2020 года ролевая игра CD Projekt RED вышла с многочисленными техническими проблемами, особенно заметными на базовых PS4 и Xbox One. Вскоре Sony временно удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store, а разработчики предложили покупателям возможность вернуть деньги. Впоследствии студия исправила многие недостатки, а сама игра получила масштабные обновления и дополнение Phantom Liberty, однако её запуск надолго стал одним из самых известных примеров неудачного релиза.

Для Rockstar ситуация особенно чувствительна: GTA 6 — один из самых ожидаемых проектов индустрии, и провальный старт способен серьёзно повлиять на репутацию компании. Зельник не стал утверждать, что именно Cyberpunk 2077 повлияла на решения Rockstar, но его комментарии ясно показывают, почему Take-Two предпочитает дополнительные расходы и ожидание риску выпуска незаконченной игры.