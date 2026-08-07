Глава Take-Two Штраус Зельник: "У GTA 6 правильная цена, предзаказы беспрецедентны и поразительны"

Компания Take-Two Interactive объявила о продажах в размере 1,39 миллиарда долларов за квартал, закончившийся 30 июня. Напомним, что предзаказы на Grand Theft Auto 6 начались в последнюю неделю квартала, хотя генеральный директор Штраус Зельник не подтвердил, какой вклад это внесло.

В ходе телефонного разговора с аналитиками он отметил:

Уровень предварительных заказов беспрецедентен и поразителен, и мы очень благодарны за это. Но они настолько беспрецедентны, что мы просто не знаем, как это отразится на продажах, на этот вопрос я уже отвечал ранее. Мы действительно не знаем, и мы просто не считаем нужным объявлять о победе до того, как она произойдёт.

Конечно, не обошлось без споров. Помимо того, что Ultimate Edition за 100 долларов блокирует пять магазинов и косметические предметы на 20 долларов дороже, чем Standard Edition, ни одна из физических версий не поставляется с диском. Решение PlayStation прекратить производство дисков для новых игр с января 2028 года только подлило масла в огонь споров.

Тем не менее, как показывает тот факт, что GTA 6 лидирует по предварительным заказам в PlayStation Store по всему миру, цена никого не отпугнула. Как отметил Зельник:

Я думаю, что Rockstar правильно выставили цены на стандартное и делюкс-издание, и, несомненно, потребители очень рады обоим вариантам. И я думаю, что в зависимости от вашей платёжеспособности и уровня вашей активности, вы можете выбрать между ними. Но предварительные заказы были исключительными, и мы тоже довольны соотношением.