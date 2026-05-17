Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 795 оценок

Глава Take-Two снова подтвердил дату выхода Grand Theft Auto 6 и назвал серию самым ценным брендом индустрии

IKarasik IKarasik

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник в очередной раз подтвердил, что релиз GTA 6 по-прежнему запланирован на 19 ноября 2026 года.

Во время нового интервью Зельник уверенно заявил, что компания ориентируется именно на эту дату. По его словам, разработка отстала от первоначального графика примерно на полтора года, но сейчас команда полностью сосредоточена на подготовке к запуску.

Кроме обсуждения релиза, глава Take-Two отдельно высказался о самой франшизе GTA. Он отметил, что серия считается одной из самых успешных в истории игр, а по общей стоимости бренда Grand Theft Auto многие называют крупнейшей развлекательной франшизой в мире.

Зельник также прокомментировал феноменальную популярность GTA 5, которая остаётся востребованной спустя более десяти лет после релиза. По его словам, интерес игроков поддерживают постоянные обновления GTA Online и сильная социальная составляющая, благодаря которой пользователи продолжают возвращаться в игру.

Сейчас Take-Two и Rockstar Games продолжают подготовку к крупнейшему игровому запуску поколения. Если планы не изменятся, GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на консолях текущего поколения.

Комментарии:  18
Маслохищник

Вот бы на пк, сразу же

11
WerGC

то что ценным я и не сомневаюсь,а все начиналось с виду сверху на РС

4
4
KookyPentheus

Интересно на этот раз он не сказал, и даже не упомянул что маркетинг начнется этим летом, значит пока не начнётся он нам сбрехал.

3
Igor Konuh

на пк довай уже выпускай ото долго слишком

2
