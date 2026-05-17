Глава Take-Two снова подтвердил дату выхода Grand Theft Auto 6 и назвал серию самым ценным брендом индустрии

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник в очередной раз подтвердил, что релиз GTA 6 по-прежнему запланирован на 19 ноября 2026 года.

Во время нового интервью Зельник уверенно заявил, что компания ориентируется именно на эту дату. По его словам, разработка отстала от первоначального графика примерно на полтора года, но сейчас команда полностью сосредоточена на подготовке к запуску.

Кроме обсуждения релиза, глава Take-Two отдельно высказался о самой франшизе GTA. Он отметил, что серия считается одной из самых успешных в истории игр, а по общей стоимости бренда Grand Theft Auto многие называют крупнейшей развлекательной франшизой в мире.

Зельник также прокомментировал феноменальную популярность GTA 5, которая остаётся востребованной спустя более десяти лет после релиза. По его словам, интерес игроков поддерживают постоянные обновления GTA Online и сильная социальная составляющая, благодаря которой пользователи продолжают возвращаться в игру.

Сейчас Take-Two и Rockstar Games продолжают подготовку к крупнейшему игровому запуску поколения. Если планы не изменятся, GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на консолях текущего поколения.