Глава Take-Two заявил, что они будут бороться с утечками и пиратством GTA 6 юридическими и техническими методами

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью The Wall Street Journal прокомментировал проблему пиратства и утечек, связанных с Grand Theft Auto 6. По его словам, пиратство было и остается неотъемлемой частью развлекательного бизнеса: в кино потери составляли 10-20%, а в музыке к середине 2000-х - до 80% рынка.

Пиратство - это факт жизни.

Зельник отметил, что в интерактивных развлечениях из-за больших размеров файлов и сложности игр пиратство стоит менее остро, но не перестает быть проблемой.

Если это станет проблемой, мы будем решать ее так же, как любой другой бизнес: юридическими и техническими методами.

Именно так компания и поступила в случае с утечками GTA 6: несмотря на угрозы со стороны виновника утечки, Take-Two добилась через суд повестки для Discord с целью получения информации о причастных пользователях. Суд запрос удовлетворил.

Зельник также подчеркнул, что для полноценного игрового опыта игрокам необходимо подключение к серверам компании, что усложняет задачу пиратам:

Думаю, справедливо сказать, что пиратство будет проблемой в нашем бизнесе в будущем - нам просто нужно быть бдительными Сейчас все несколько сложнее: для полноценной игры во все наши проекты нужно подключение к нашим серверам. И возникает вопрос: неужели пираты действительно станут поднимать конкурентоспособные серверы? Будет ли это полноценным опытом? Отличным он точно не будет.