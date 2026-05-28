Глава Take-Two заявил, что оценки Grand Theft Auto 6 по-прежнему имеют огромное значение

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник высказался о важности оценок прессы для Grand Theft Auto 6, релиз которой остаётся одним из самых ожидаемых событий в игровой индустрии.

По словам Зельника, высокие оценки критиков всё ещё играют важную роль, несмотря на то что медиа-пространство за последние годы сильно изменилось. Руководитель отметил, что успехи Rockstar Games всегда были связаны с вниманием студии к качеству своих проектов.

Он также признал, что во времена выхода GTA 5 в 2013 году издателям было проще работать с прессой и выбирать журналистов для раннего доступа к игре. Сейчас же, по мнению главы Take-Two, информационное поле стало гораздо более хаотичным из-за социальных сетей и огромного количества мнений.

Зельник подчеркнул, что даже GTA 6 столкнётся с критикой сразу после релиза, независимо от итогового качества игры. По его словам, в современном интернете всегда найдутся люди, которые будут негативно высказываться даже о самых ожидаемых проектах.

При этом глава Take-Two дал понять, что Rockstar по-прежнему нацелена на максимально высокий уровень качества. Предыдущие крупные игры студии — включая GTA 5 и Red Dead Redemption 2 — получили одни из самых высоких оценок в истории индустрии.