Глава Twitch: онлайн-режим GTA 6, вероятно, выйдет лишь в 2027 году

Долгожданный многопользовательский режим Grand Theft Auto 6 может появиться не раньше 2027 года. Эта информация поступила не от самой Rockstar (которая пока официально не раскрыла никаких подробностей об онлайн-составляющей игры), а от генерального директора Twitch Дэна Клэнси; он отметил, что платформа ожидает ещё более значительного эффекта именно после запуска мультиплеера.

В интервью Bloomberg Клэнси рассказал, что Twitch обсуждает с Rockstar планы по выпуску GTA 6, в частности — способы привлечения создателей контента к моменту релиза.

Мы потратили много времени на обсуждение планов Rockstar и помогали продумать, как можно задействовать наших авторов.

По словам руководителя, ожидается, что выход GTA 6 вызовет резкий рост аудитории Twitch, однако он прогнозирует «еще более масштабный эффект в следующем году, когда будет запущен мультиплеер».

Несмотря на заявление Клэнси, важно отметить, что Rockstar официально ещё не подтвердила наличие многопользовательского режима в GTA 6. На данный момент в официальных материалах компания позиционирует игру как проект для одиночного прохождения. Ранее представители компании заявляли: «GTA 6 предлагает одиночную кампанию, действие которой разворачивается в самом масштабном и глубоко проработанном мире за всю историю франшизы».

Учитывая, что Клэнси не просто строил догадки на основе истории серии, а говорил о реальных переговорах с Rockstar касательно планов на игру, информация о выходе онлайн-режима лишь в 2027 году выглядит вполне достоверной.

Для платформы Twitch выход GTA 6 открывает огромные возможности. Ожидается, что тысячи авторов будут выпускать видео и проводить трансляции, демонстрируя новую версию Вайс-Сити и изучая возможности, которые предлагает сюжетная кампания.

Клэнси полагает, что эта активность усилится, как только станет доступен многопользовательский режим. Социальная составляющая и непредсказуемость GTA Online естественным образом создают условия для проведения стримов, запуска серверов, организации челленджей и создания контента, ориентированного на мультиплеер. Аналогичную картину мы, вероятно, увидим и на YouTube: авторы контента уже готовят новые каналы, полностью посвящённые GTA.

Заявление генерального директора также указывает на то, что компания Take-Two уже планирует стратегию запуска в сотрудничестве с контент-платформами, что подчёркивает значительное влияние создателей контента на маркетинг игры.