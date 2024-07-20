Глава Ubisoft: релиз GTA 6 положительно повлияет на игровую индустрию

Глава Ubisoft Ив Гиймо рассказал, что компанию не пугает выход GTA 6 — проекта конкурента. Он считает, что новинка Rockstar Games только положительно повлияет на игровую индустрию.

Обычно, когда выходит GTA, мы видим, что интерес людей к играм только растет. Поэтому [релиз GTA 6] только положительно повлияет на рынок.— Ив Гиймо, глава Ubisoft

В пример Гиймо привел 2013 год, когда вышла GTA 5. Через месяц после ее релиза Ubisoft выпустила Assassin's Creed 4: Black Flag, продажи которой тогда стали рекордными для серии.

Гиймо пришел ко мнению, что игровые компании должны продолжать создавать высококачественные проекты, несмотря на большую конкуренцию в индустрии.

Сейчас одним из главных проектов Ubisoft является Assassin's Creed: Shadows. Ее первый трейлер компания показала в мае 2024 года. Релиз новинки запланирован на 15 ноября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.