Глава Ubisoft: релиз GTA 6 положительно повлияет на игровую индустрию

Глава Ubisoft Ив Гиймо рассказал, что компанию не пугает выход GTA 6 — проекта конкурента. Он считает, что новинка Rockstar Games только положительно повлияет на игровую индустрию.
Обычно, когда выходит GTA, мы видим, что интерес людей к играм только растет. Поэтому [релиз GTA 6] только положительно повлияет на рынок.— Ив Гиймо, глава Ubisoft
В пример Гиймо привел 2013 год, когда вышла GTA 5. Через месяц после ее релиза Ubisoft выпустила Assassin's Creed 4: Black Flag, продажи которой тогда стали рекордными для серии.
Гиймо пришел ко мнению, что игровые компании должны продолжать создавать высококачественные проекты, несмотря на большую конкуренцию в индустрии.
Сейчас одним из главных проектов Ubisoft является Assassin's Creed: Shadows. Ее первый трейлер компания показала в мае 2024 года. Релиз новинки запланирован на 15 ноября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Особенно такое
чего не скажешь про игры Убейсофта
да он просто подмазался
Проснись, самурай, ты обосрался
Глава студии, у которой выходит обсер года, если не десятилетия, чем его спасет ГТА 6? Ничем.
Откуда главе Юбисофт знать о положительно влиянии на индустрию?
Интересно это какие игры от юбика могут составить конкуренцию ГТА? Фаркрай с бесконечными вышками?
Релиз AC: Shadows отрицательно иповлияет на иниовую индустрию. Добавится ещë одна мусорка с микротранзакциями.
что то про пример с первым ватч догсом промолчал
Естественно положительно ) Все забудут про Убикал и станут резацца в ГТА ))))
В отличие от юбисофтовского конвейра, где каждая игра по определённым шаблонам рокстар теоретически что-то могут сделать нового, чего ещё не было, но я особые ожидания на современных рокстар не делал бы конкретно сейчас они могут обосраться с релизом
99$ станут стандартом
Конкурента? Учитывая то, как Юбики умудряются срать себе в штаны всеми возможными способами и даже хорошие и рабочие идеи в новом ассасине (взятые, кстати, из супер древней Tenchu чуть ли не полностью) зафаршмачить и сделать убогими - они не конкуренты ГТА. Даже старым. Все, что нужно новой ГТА, чтобы юбики ничего не могли ей противопоставить - выдать все тот же стабильный безбашенный кринж. Если новая ГТА будет хотя бы вполовину те же темы затрагивать, что были показаны в трейлере - это будет хит. А юбики, даже имея на руках все возможности и ресурсы, снова насрут и будут винить в этом кого угодно, кроме себя. Ну и закроют 1-2 офиса, чтобы сократить расходы.
Боже, этот подмаз выглядит так, словно калека говорит, что не считает конкурентом профессионального гимнаста.
Конечно, отвлечет от их огромного позора Black Ass Shadow
многие второй рдр все еще догнать не могут, гта6 станет эталоном на следующие лет 15 минимум
гта 3, гта 4, первый рдр догнали этот второй рэдэрэдэмшн ещё тогда, когда она ещё не вышла
эйфория передает привет
Провальную ГТА 6 купят разве что умственно отсталые школьники, да и то вряд ли, они давно в Геншине
Хорошо пошутил
А теперь в палату 🤡🤡🤡
На самом деле, релиз GTA 6 станет крупным провалом бывшей Rockstar, после которого от игр данной компании отвернутся даже преданные фэны.
Хороший байт на дизлайки 🤡🤡