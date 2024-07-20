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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
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8 1 653 оценки

Глава Ubisoft: релиз GTA 6 положительно повлияет на игровую индустрию

Simple Jack
Новости

Глава Ubisoft Ив Гиймо рассказал, что компанию не пугает выход GTA 6 — проекта конкурента. Он считает, что новинка Rockstar Games только положительно повлияет на игровую индустрию.

Обычно, когда выходит GTA, мы видим, что интерес людей к играм только растет. Поэтому [релиз GTA 6] только положительно повлияет на рынок.— Ив Гиймо, глава Ubisoft

В пример Гиймо привел 2013 год, когда вышла GTA 5. Через месяц после ее релиза Ubisoft выпустила Assassin's Creed 4: Black Flag, продажи которой тогда стали рекордными для серии.

Гиймо пришел ко мнению, что игровые компании должны продолжать создавать высококачественные проекты, несмотря на большую конкуренцию в индустрии.

Сейчас одним из главных проектов Ubisoft является Assassin's Creed: Shadows. Ее первый трейлер компания показала в мае 2024 года. Релиз новинки запланирован на 15 ноября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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-8
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Трололололо XD
Обычно, когда выходит GTA, мы видим, что интерес людей к играм только растет. Поэтому [релиз GTA 6] только положительно повлияет на рынок.— Ив Гиймо, глава Ubisoft

Особенно такое

16
Tommy.

чего не скажешь про игры Убейсофта

12
Freund Benno

да он просто подмазался

0
Ой извините

Проснись, самурай, ты обосрался

4
Eclair_93

Глава студии, у которой выходит обсер года, если не десятилетия, чем его спасет ГТА 6? Ничем.

3
VI_ndetta
2
Кей Овальд

Откуда главе Юбисофт знать о положительно влиянии на индустрию?

2
MrDork

Интересно это какие игры от юбика могут составить конкуренцию ГТА? Фаркрай с бесконечными вышками?

1
Jarvis666

Релиз AC: Shadows отрицательно иповлияет на иниовую индустрию. Добавится ещë одна мусорка с микротранзакциями.

1
cinematicSonly

что то про пример с первым ватч догсом промолчал

0
Eios
Он считает, что новинка Rockstar Games только положительно повлияет на игровую индустрию.

Естественно положительно ) Все забудут про Убикал и станут резацца в ГТА ))))

0
luVol

В отличие от юбисофтовского конвейра, где каждая игра по определённым шаблонам рокстар теоретически что-то могут сделать нового, чего ещё не было, но я особые ожидания на современных рокстар не делал бы конкретно сейчас они могут обосраться с релизом

0
Kamishini1993

99$ станут стандартом

0
Abraverthu

Конкурента? Учитывая то, как Юбики умудряются срать себе в штаны всеми возможными способами и даже хорошие и рабочие идеи в новом ассасине (взятые, кстати, из супер древней Tenchu чуть ли не полностью) зафаршмачить и сделать убогими - они не конкуренты ГТА. Даже старым. Все, что нужно новой ГТА, чтобы юбики ничего не могли ей противопоставить - выдать все тот же стабильный безбашенный кринж. Если новая ГТА будет хотя бы вполовину те же темы затрагивать, что были показаны в трейлере - это будет хит. А юбики, даже имея на руках все возможности и ресурсы, снова насрут и будут винить в этом кого угодно, кроме себя. Ну и закроют 1-2 офиса, чтобы сократить расходы.

Боже, этот подмаз выглядит так, словно калека говорит, что не считает конкурентом профессионального гимнаста.

0
Madiark

Конечно, отвлечет от их огромного позора Black Ass Shadow

0
Newworld_DESTROYER

многие второй рдр все еще догнать не могут, гта6 станет эталоном на следующие лет 15 минимум

-2
Pidv537

гта 3, гта 4, первый рдр догнали этот второй рэдэрэдэмшн ещё тогда, когда она ещё не вышла

-2
Rorschach93

эйфория передает привет

0
Simple Jack

Провальную ГТА 6 купят разве что умственно отсталые школьники, да и то вряд ли, они давно в Геншине

-3
Mister proper 1214

Хорошо пошутил

А теперь в палату 🤡🤡🤡

0
Ahnx

На самом деле, релиз GTA 6 станет крупным провалом бывшей Rockstar, после которого от игр данной компании отвернутся даже преданные фэны.

-4
Mister proper 1214

Хороший байт на дизлайки 🤡🤡

0