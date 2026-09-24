Глава Wardogs считает, что игры должны стоить дороже, и что именно GTA 6 должна была возглавить эти перемены

Джо Браммер, руководитель Bulkhead Interactive и один из создателей Wardogs, высказался о финансовых проблемах игровой индустрии. По его мнению, нынешняя модель разработки не выдерживает роста производственных расходов: игры остаются относительно доступными для покупателей, тогда как стоимость их создания продолжает увеличиваться.

Браммер отреагировал на слова Тима Шефера, основателя Double Fine, который недавно признался, что больше не понимает экономику современной разработки игр. Шефер связывал проблемы индустрии в том числе с чрезмерной ориентацией на прибыль. Браммер предложил другой взгляд: по его мнению, основная проблема заключается в том, что игры стоят слишком дёшево по сравнению с затратами на их производство.

Разработчик считает, что рост цен на AAA-игры не успевает за увеличением бюджетов. В качестве примера он привёл GTA 6. По мнению Браммера, Rockstar могла бы использовать огромный коммерческий и культурный вес серии, чтобы поднять привычную ценовую планку для крупных игр, однако этого не произошло.

Браммер призвал известных представителей индустрии открыто говорить о необходимости повышения цен вместо обсуждения проблемы исключительно через призму сокращений и реструктуризаций. В частности, он считает, что такие разработчики, как Шефер, должны прямо заявлять о необходимости сделать игры дороже.

При этом повышение цен само по себе не гарантирует решения проблемы. Более высокая стоимость может заставить часть аудитории отказаться от покупки, что способно привести к снижению продаж. Кроме того, далеко не каждая игра обладает масштабом GTA, способным компенсировать потенциальное сокращение аудитории за счёт огромного спроса.

Таким образом, позиция Браммера сводится к попытке изменить баланс между стоимостью разработки и доходом с одного покупателя. Однако универсальность такого решения остаётся спорной: повышение цен может дать дополнительный доход крупным хитам, но одновременно создать новые риски для проектов с менее устойчивой аудиторией.