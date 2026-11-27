Количество проектов по переносу Grand Theft Auto VI на ПК продолжает увеличиваться, несмотря на противодействие Take-Two Interactive. Согласно данным независимого трекера PortWatch VI, по состоянию на 28 ноября из 41 отслеживаемых неофициальных проектов по рекомпиляции игры уже 19 способны запускать GTA VI.

Изменилось и положение лидеров рейтинга. Проект Belobug обошёл ранее занимавший первое место CGBJ, получив оценку прогресса в 91,3% и достигнув производительности в 22 FPS. При этом показатель CGBJ снизился с 91,5% до 89,6%. Стоит отметить, что указанные проценты отражают оценку прогресса со стороны трекера, а не фактическую степень готовности полноценного ПК-порта.

Однако вечером 27 ноября ситуация вновь изменилась. GitHub удалил репозиторий Belobug вместе с аккаунтом его разработчика за нарушение условий использования платформы. Аналогичная участь постигла и проект AvatarManz. В результате новым лидером среди публичных проектов стал VIctory-NVIDIA с оценкой прогресса в 90%, а второе место занял DexNom с показателем 77,4%. Причастность Take-Two к этим блокировкам пока не установлена.

Тем временем серьёзного прогресса добился ещё один проект — VIctory-NVIDIA. Его производительность, согласно опубликованным результатам тестирования, составляет около 20 FPS. Таким образом, даже исчезновение отдельных лидеров не означает остановку всей гонки неофициальных ПК-портов.

Несмотря на блокировку нескольких тысяч репозиториев на GitHub по требованию Take-Two, общедоступные данные пока не свидетельствуют о существенном замедлении разработки. Напротив, количество альтернативных разработок растёт, а энтузиасты продолжают добиваться новых успехов. Кроме того, значительная часть удалённых репозиториев представляла собой ответвления одного проекта, а их блокировка не привела к уничтожению уже существующих локальных копий исходного кода.

Оценить реальные темпы разработки становится всё сложнее, поскольку часть энтузиастов продолжает работу в закрытых сообществах. На фоне увеличения количества альтернативных проектов блокировка отдельных репозиториев может оказаться недостаточно эффективной мерой.