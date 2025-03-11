ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 992 оценки

"Готовьте 100 евро": в Швейцарии открылись предзаказы на GTA 6 по не самой приятной цене

Gutsz
Новости

В швейцарском магазине Brack.ch неожиданно появился предзаказ на Grand Theft Auto 6, но стоимость игры вызвала вопросы у геймеров. Версия для PlayStation 5 и Xbox Series X|S оценена в 99 швейцарских франков (около 100 евро или 87 фунтов стерлингов). Как раз такой неприятный ценник предрекают многие игровые аналитики, хотя повышение цены не кажется оправданным даже для игры такого уровня.

Для сравнения, другие крупные новинки на этом же сайте продаются значительно дешевле. Например, Kingdom Come: Deliverance II стоит 64,90 CHF, а Sid Meier’s Civilization VII — 59,40 CHF. Такой ценник на GTA 6 явно не стандартный и, вероятно, был установлен вручную.

Есть несколько возможных объяснений столь высокой стоимости:

  1. Резервирование предзаказов. Магазины иногда завышают цену, чтобы избежать массовых бронирований и снизить вероятность спекуляций.
  2. Ожидание премиального издания. Возможно, Brack.ch изначально выставил цену на специальное или расширенное издание.
  3. Нестандартный подход к ценообразованию. Некоторые магазины заведомо выставляют повышенную стоимость, чтобы позже снизить её и создать эффект "выгодной покупки".

Несмотря на ожесточенные спекуляции вокруг ценника игры, официальная дата выхода GTA 6 всё ещё не определена. Сейчас всё внимание фанатов приковано к возможному второму трейлеру, который может выйти до конца весны и, возможно, намекнёт на сроки релиза. Остается только надееться, что после премьеры ролика мы также узнаем цену, которая останется приемлемой для многих игроков.

-28
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
askazanov

Естественно разрабы на ней максимум сверхприбыли подымать будут. Сейчас в тренде на хайпе бабки мутить. )

3
yariko ookami

Видимо у них там такая логика: угони автомашину - купи ГТА6.

2
ZAUSA
В швейцарском магазине Brack.ch неожиданно появился предзаказ на Grand Theft Auto 6, но стоимость игры вызвала вопросы у геймеров.

Пока вопросы вызывают авторы таких новостей. В поиске выдаёт только эту "новость" на PG и ВК. Магазин сам подтвердил, а то лично я даже попасть на их сайт не могу?

1
romylq

Схавают. Всегда хавали и будут хавать. Можно ещё и геймплей до релиза не показывать

1
Гомер11
Готовьте 100 евро

Ага, коксрар, держите карман шире. XD

1
DezkQ

Классный мотиватор на предзаказ )

1
hpi

Это не очень и хорошо. Но где геймплей?

0
Sir Patrik

Сейчас это не главное, главное сейчас пропихнуть цену 😳🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

0
Дмитрий Алендарев

Уже закрыли страницу, видимо был вброс

0
-zotik-

Конкчно вброс хрен пойми кто открыл предзаказ. У нас в пятерочки тоже могут откыть предзаказ на гта6 и выставить ценник 1кк и гркз побежит новость клепать

0
Ivan Dro

В EGS через 10-15 лет раздадут, так что не паникуем.

0
Дмитрий Алендарев

Взломают раньше

0
Аристов--Черный

Ахахахаха! Эксклюзивчик для самых изысканных и состоятельных лошар XD

0
Кей Овальд

Хорошо, что в России она выйдет бесплатно.

0
FrankPank

С вас 100 евро за игру .. Ах да! Компьютер за 200к

0
digitalkid

Вообще срать на ГТА пофик за какую она там цену. Спасибо за внимание.

0
Nimlis

Самое интересное, что там дебилы и наши дебилы, будут и за 100 евро покупать, а после этого, другие компании глядя на это, так же будут цену ломить, а потом все ныть начнут про высокие цены, но все равно будут покупать 😉

-1
fr54gh

У людей как бы особого выбора нет. Ну или оружие брать.

-2
yariko ookami fr54gh

Выбор всегда есть - зеленый мю.

0
My life is a game yariko ookami

так это через 1 год или два или три

1
caliskan

ГТА то купят за 100, а вот всякие поделки от юбисофт и прочих деятелей вряд ли

3
yariko ookami My life is a game

Ну я то не тороплюсь. ГТА6 вероятно все равно не потянет мою ВК. Пятая едва тянула.

-2
bubenson

Ждём на Авито. Не распакована, дедушка купил поиграть, но переехал в другой город. Цена over9000 нефти за право первым поиграть.

-1
Robert Blake

Не-не. коробку от GTA 6.

-1
My life is a game

учитывая хайп и наличие защиты,что там даже активашки не помогут - люди будут и за 150 евро брать
у игроков слишком завышенные ожидания от игры

-1
ThoughtfulGerardo

да ну брось даже на гта 6 на пк будут активации

0
My life is a game ThoughtfulGerardo

как?там лаунчер их собственный
пароль и акк тебе от стима дадут,уйдешь в оффлайн режим
а дальше как?
чтобы войти в лаунчер нужно вернуться в онлайн же

0
Ahnx

Я бы за этот повесточный шлак и рубля не дал, лол.

-1
Чеф-Челиос

будем ждать пиратиков и их изощрённый подход к делу!

-1
211186

И разве это дорого за охеренную игру? другой она быть просто не может

-1
RSV_GAMER_1987

прям большие деньги) Call of Duty давно уже столько стоит

-2
Кошачий комочек

Нужна она так прям капец пиу пиу как весело. Лучше балдурс гейтс 3 за 2к пройти намного лучше

-5
fr54gh

Она же пошаговая. Играть невозможно.

0