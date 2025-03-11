"Готовьте 100 евро": в Швейцарии открылись предзаказы на GTA 6 по не самой приятной цене

В швейцарском магазине Brack.ch неожиданно появился предзаказ на Grand Theft Auto 6, но стоимость игры вызвала вопросы у геймеров. Версия для PlayStation 5 и Xbox Series X|S оценена в 99 швейцарских франков (около 100 евро или 87 фунтов стерлингов). Как раз такой неприятный ценник предрекают многие игровые аналитики, хотя повышение цены не кажется оправданным даже для игры такого уровня.
Для сравнения, другие крупные новинки на этом же сайте продаются значительно дешевле. Например, Kingdom Come: Deliverance II стоит 64,90 CHF, а Sid Meier’s Civilization VII — 59,40 CHF. Такой ценник на GTA 6 явно не стандартный и, вероятно, был установлен вручную.
Есть несколько возможных объяснений столь высокой стоимости:
- Резервирование предзаказов. Магазины иногда завышают цену, чтобы избежать массовых бронирований и снизить вероятность спекуляций.
- Ожидание премиального издания. Возможно, Brack.ch изначально выставил цену на специальное или расширенное издание.
- Нестандартный подход к ценообразованию. Некоторые магазины заведомо выставляют повышенную стоимость, чтобы позже снизить её и создать эффект "выгодной покупки".
Несмотря на ожесточенные спекуляции вокруг ценника игры, официальная дата выхода GTA 6 всё ещё не определена. Сейчас всё внимание фанатов приковано к возможному второму трейлеру, который может выйти до конца весны и, возможно, намекнёт на сроки релиза. Остается только надееться, что после премьеры ролика мы также узнаем цену, которая останется приемлемой для многих игроков.
Естественно разрабы на ней максимум сверхприбыли подымать будут. Сейчас в тренде на хайпе бабки мутить. )
Видимо у них там такая логика: угони автомашину - купи ГТА6.
Пока вопросы вызывают авторы таких новостей. В поиске выдаёт только эту "новость" на PG и ВК. Магазин сам подтвердил, а то лично я даже попасть на их сайт не могу?
Схавают. Всегда хавали и будут хавать. Можно ещё и геймплей до релиза не показывать
Ага, коксрар, держите карман шире. XD
Классный мотиватор на предзаказ )
Это не очень и хорошо. Но где геймплей?
Сейчас это не главное, главное сейчас пропихнуть цену 😳🤣🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Уже закрыли страницу, видимо был вброс
Конкчно вброс хрен пойми кто открыл предзаказ. У нас в пятерочки тоже могут откыть предзаказ на гта6 и выставить ценник 1кк и гркз побежит новость клепать
В EGS через 10-15 лет раздадут, так что не паникуем.
Взломают раньше
Ахахахаха! Эксклюзивчик для самых изысканных и состоятельных лошар XD
Хорошо, что в России она выйдет бесплатно.
С вас 100 евро за игру .. Ах да! Компьютер за 200к
Вообще срать на ГТА пофик за какую она там цену. Спасибо за внимание.
Самое интересное, что там дебилы и наши дебилы, будут и за 100 евро покупать, а после этого, другие компании глядя на это, так же будут цену ломить, а потом все ныть начнут про высокие цены, но все равно будут покупать 😉
У людей как бы особого выбора нет. Ну или оружие брать.
Выбор всегда есть - зеленый мю.
так это через 1 год или два или три
ГТА то купят за 100, а вот всякие поделки от юбисофт и прочих деятелей вряд ли
Ну я то не тороплюсь. ГТА6 вероятно все равно не потянет мою ВК. Пятая едва тянула.
Ждём на Авито. Не распакована, дедушка купил поиграть, но переехал в другой город. Цена over9000 нефти за право первым поиграть.
Не-не. коробку от GTA 6.
учитывая хайп и наличие защиты,что там даже активашки не помогут - люди будут и за 150 евро брать
у игроков слишком завышенные ожидания от игры
да ну брось даже на гта 6 на пк будут активации
как?там лаунчер их собственный
пароль и акк тебе от стима дадут,уйдешь в оффлайн режим
а дальше как?
чтобы войти в лаунчер нужно вернуться в онлайн же
Я бы за этот повесточный шлак и рубля не дал, лол.
будем ждать пиратиков и их изощрённый подход к делу!
И разве это дорого за охеренную игру? другой она быть просто не может
прям большие деньги) Call of Duty давно уже столько стоит
Нужна она так прям капец пиу пиу как весело. Лучше балдурс гейтс 3 за 2к пройти намного лучше
Она же пошаговая. Играть невозможно.