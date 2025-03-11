"Готовьте 100 евро": в Швейцарии открылись предзаказы на GTA 6 по не самой приятной цене

В швейцарском магазине Brack.ch неожиданно появился предзаказ на Grand Theft Auto 6, но стоимость игры вызвала вопросы у геймеров. Версия для PlayStation 5 и Xbox Series X|S оценена в 99 швейцарских франков (около 100 евро или 87 фунтов стерлингов). Как раз такой неприятный ценник предрекают многие игровые аналитики, хотя повышение цены не кажется оправданным даже для игры такого уровня.

Для сравнения, другие крупные новинки на этом же сайте продаются значительно дешевле. Например, Kingdom Come: Deliverance II стоит 64,90 CHF, а Sid Meier’s Civilization VII — 59,40 CHF. Такой ценник на GTA 6 явно не стандартный и, вероятно, был установлен вручную.

Есть несколько возможных объяснений столь высокой стоимости:

Резервирование предзаказов. Магазины иногда завышают цену, чтобы избежать массовых бронирований и снизить вероятность спекуляций. Ожидание премиального издания. Возможно, Brack.ch изначально выставил цену на специальное или расширенное издание. Нестандартный подход к ценообразованию. Некоторые магазины заведомо выставляют повышенную стоимость, чтобы позже снизить её и создать эффект "выгодной покупки".

Несмотря на ожесточенные спекуляции вокруг ценника игры, официальная дата выхода GTA 6 всё ещё не определена. Сейчас всё внимание фанатов приковано к возможному второму трейлеру, который может выйти до конца весны и, возможно, намекнёт на сроки релиза. Остается только надееться, что после премьеры ролика мы также узнаем цену, которая останется приемлемой для многих игроков.