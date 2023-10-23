Графический дизайнер из Rockstar случайно подтвердил визуальное оформление логотипов в GTA 6

Анонимные источники вместе с инсайдерами уже несколько недель подряд разглашают различные сведения о долгожданном продолжении культовой серии Grand Theft Auto. У нас по-прежнему нет официальной информации о самой игре, но кажется, впервые сами разработчики начали намекать на проект. В сети обратили внимание на обновленный профиль одного из дизайнеров студии Rockstar, который показывает, как может выглядеть визуальное оформление GTA 6.
Новую тему для обсуждения в социальных сетях предоставил графический дизайнер Дилан МакКроун, который работает в Rockstar Games с ноября 2021 года. В своей должности он не указал, над каким именно проектом в студии он работает, но его присоединение к команде совпадает с активной фазой производства новой части Grand Theft Auto.
МакКроун недавно обновил свой рабочий профиль, где выставил нестандартный логотип Rockstar в розовом цвете и очень ярком исполнении. Пользователи считают, что именно такое визуальное оформление логотипов, интерфейса и прочих сопровождающих материалов мы увидим в GTA 6. Этот дизайн частично совпадает с ранними утечками, описывающими игру только словами; теперь у нас есть наглядный пример визуализации проекта.
Чёт там народ говорит что фуфло, мол либо кто угодно мог это выкатить, либо вообще левый профиль, ну короче такое
А вот что точно так это моё прошлое сообщение. Тут куда надёжней всяких инсайдеров, вселенную не нае.. не обманешь
Ну и бонусом держите аллигатора, вроде из той же пьесы что и лого хотя там чёт особо комментов не нашёл
где ты нашел изображение аллигатора? Спасибо)
PS ответ получен, скрин с gtaforums, источник пока неизвестен...
Вали на пикабу, маня. Здесь не твой личный бложик, всем насрать где и когда ты обновляешь свое ведро.
Тем временем в офисе Рокстар
-Эй, Джек, пали какое лого я сделал, чисто под барби, лол.
-Гы, зачот, Дилан. Ставь себе в профиль
И отсосали друг другу. Гомосня толерастная.
Ну да, случайно...
Слухи, слухи, и болтовня, а вы ребятки верьте, и играйте в пластилиновый ремастер...
Неужели правда скоро будет анонс?
кокстар то гoвноремастерами всех заскамили терь скамят тем что за дешево пиарят это , выйдет тож самое что и ремастеры воощемта судя по положению дел
Опять сделают тачки с непонятным названием, а также оружие. Не могут купить лицензии на использование реальных марок, жадные халтурщики
Халтурщики?))...
Нафига тебе эти реальные марки?...
Когда ж уже народ перестанет жить брендами......
Купить могут, но тогда автомобили будут без разрушаемости в gta
Чел, они нормальный онлайн не могут сделать, а ты хочешь чтобы они поднатужились и купили лицензию на реальные тачки, а не китайские. Нет, они лучше опять 100500 радиостанций сделают, ведь 200 треков важнее той же проработки разрушаемости машин, которая просто позорная в пятерке.