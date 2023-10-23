Графический дизайнер из Rockstar случайно подтвердил визуальное оформление логотипов в GTA 6

Анонимные источники вместе с инсайдерами уже несколько недель подряд разглашают различные сведения о долгожданном продолжении культовой серии Grand Theft Auto. У нас по-прежнему нет официальной информации о самой игре, но кажется, впервые сами разработчики начали намекать на проект. В сети обратили внимание на обновленный профиль одного из дизайнеров студии Rockstar, который показывает, как может выглядеть визуальное оформление GTA 6.

Новую тему для обсуждения в социальных сетях предоставил графический дизайнер Дилан МакКроун, который работает в Rockstar Games с ноября 2021 года. В своей должности он не указал, над каким именно проектом в студии он работает, но его присоединение к команде совпадает с активной фазой производства новой части Grand Theft Auto.

МакКроун недавно обновил свой рабочий профиль, где выставил нестандартный логотип Rockstar в розовом цвете и очень ярком исполнении. Пользователи считают, что именно такое визуальное оформление логотипов, интерфейса и прочих сопровождающих материалов мы увидим в GTA 6. Этот дизайн частично совпадает с ранними утечками, описывающими игру только словами; теперь у нас есть наглядный пример визуализации проекта.