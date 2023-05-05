Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 519 оценок

Графический дизайнер воссоздал высокодетализированную Люсию из GTA 6

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R_Mor
Новости

GTA 6 вызывает огромный ажиотаж среди поклонников культовой серии игр от Rockstar Games. Время от времени мы слышим новые утечки, которые имеют шанс материализоваться в этом долгожданном проекте. На этот раз один из талантливых графических дизайнеров воссоздал главную героиню предстоящей игры.

В почти трехминутном видео Hossein Diba представил свое видение персонажа Люсии. Автор в основном вдохновлялся утечками, которые появились в сети более шести месяцев назад.

По всей вероятности, следующим проектом автора станет второй главный герой GTA 6, Джейсон. А пока взгляните на силуэт Люсии, ведь в этой работе видны огромные усилия автора:

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Le_Rane

Латинос превратили в араба. Паранжи не хватает

-1
Mikharein

А если это просто модель из онлайн-режима? )))

Нет никакого официального подтверждения, что её зовут Люсия и что она вообще будет в сюжете следующей части GTA.

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-Raixs-

Судя по тому, какое страшное, но высокодетализированное лицо сделал художник, не такой он и талантливый. Ведь оригинальный персонаж с утечек, хоть и мыльных, выглядел гораздо лучше:

-2
R_Mor

Это его видение. Но прям "страшное"? Не знаю че у тебя со вкусом, возможно, его просто нет) По сути, автор слегка увеличил разрез глаз и удлинил нос. Имхо, из деревенской "наташки" сделал сочную латинку.

-2
InboxM R_Mor

Так вкус у каждого свой. Но лицо стремное,оригинал лучше.

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