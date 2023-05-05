Графический дизайнер воссоздал высокодетализированную Люсию из GTA 6

GTA 6 вызывает огромный ажиотаж среди поклонников культовой серии игр от Rockstar Games. Время от времени мы слышим новые утечки, которые имеют шанс материализоваться в этом долгожданном проекте. На этот раз один из талантливых графических дизайнеров воссоздал главную героиню предстоящей игры.
В почти трехминутном видео Hossein Diba представил свое видение персонажа Люсии. Автор в основном вдохновлялся утечками, которые появились в сети более шести месяцев назад.
По всей вероятности, следующим проектом автора станет второй главный герой GTA 6, Джейсон. А пока взгляните на силуэт Люсии, ведь в этой работе видны огромные усилия автора:
Латинос превратили в араба. Паранжи не хватает
А если это просто модель из онлайн-режима? )))
Нет никакого официального подтверждения, что её зовут Люсия и что она вообще будет в сюжете следующей части GTA.
Судя по тому, какое страшное, но высокодетализированное лицо сделал художник, не такой он и талантливый. Ведь оригинальный персонаж с утечек, хоть и мыльных, выглядел гораздо лучше:
Это его видение. Но прям "страшное"? Не знаю че у тебя со вкусом, возможно, его просто нет) По сути, автор слегка увеличил разрез глаз и удлинил нос. Имхо, из деревенской "наташки" сделал сочную латинку.
Так вкус у каждого свой. Но лицо стремное,оригинал лучше.