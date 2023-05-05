Графический дизайнер воссоздал высокодетализированную Люсию из GTA 6 ©

GTA 6 вызывает огромный ажиотаж среди поклонников культовой серии игр от Rockstar Games. Время от времени мы слышим новые утечки, которые имеют шанс материализоваться в этом долгожданном проекте. На этот раз один из талантливых графических дизайнеров воссоздал главную героиню предстоящей игры.

В почти трехминутном видео Hossein Diba представил свое видение персонажа Люсии. Автор в основном вдохновлялся утечками, которые появились в сети более шести месяцев назад.

По всей вероятности, следующим проектом автора станет второй главный герой GTA 6, Джейсон. А пока взгляните на силуэт Люсии, ведь в этой работе видны огромные усилия автора: